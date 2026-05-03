Para pemain Man Utd 'belajar banyak' dari Michael Carrick yang 'luar biasa', sementara Matheus Cunha membandingkannya dengan Sir Alex Ferguson
Perbandingan dengan Fergie
Manchester United telah memastikan tiket ke Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Liverpool 3-2 di Old Trafford. Cunha, yang membuka skor pada menit keenam, memuji Carrick karena telah mengembalikan mentalitas elit klub sejak menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu. "Saat Michael [Carrick] datang, dia membawa keajaiban! [Sir] Alex Ferguson," kata sang penyerang, seperti dilansir Daily Mail. "Dia banyak berbicara tentang timnya, tim yang selalu menang. Perasaan ini menular kepada kami. Kami sangat senang dengan hal ini, kami fokus keras untuk mencapai tujuan. Pada akhirnya, ini hanyalah awal dari sebuah awal yang indah!"
Rekor kandang terbaik bagi sang manajer
Kemenangan ini menandai tonggak sejarah bagi Carrick, yang kini telah memenangkan delapan dari sembilan pertandingan kandang Liga Premier di Old Trafford. Ia adalah manajer Inggris pertama dalam sejarah kompetisi ini yang mencapai prestasi tersebut dalam jumlah pertandingan kandang yang sama. Disiplin taktis ini sangat penting karena United berhasil bangkit dari ketertinggalan di babak kedua, di mana gol-gol dari Dominik Szoboszlai dan Cody Gakpo sempat menyamakan kedudukan. Menanggapi hasil tersebut, Cunha menegaskan bahwa tim selalu yakin akan hasil ini, dengan mengatakan: "Saya pikir ini adalah perjalanan yang kami harapkan. Ini luar biasa."
Lelucon di ruang ganti dan keberuntungan yang tak terduga
Kebersamaan di balik layar juga sama pentingnya bagi kebangkitan United. Sesko menggandakan keunggulan di awal pertandingan, namun gol Mainoo di menit-menit akhir lah yang memastikan kemenangan ganda atas Liverpool di liga untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Cunha, yang merayakan gol kesembilannya musim ini, bercanda mengenai tekanan dari rekan-rekan setimnya terkait kemampuan mencetak golnya. "Teman-teman datang kepadaku dan bercanda terus di ruang ganti - aku rasa aku beruntung bisa menyelesaikan peluang itu!" katanya. "Aku senang bisa mencetak gol dan beruntung. Bola sudah masuk ke gawang, itu yang penting."
Menutup musim Liga Premier dengan gemilang
Setelah memastikan lolos ke Liga Champions, United kini mengalihkan fokus ke tiga laga terakhir musim ini. Tim ini akan bertandang ke Sunderland akhir pekan depan, sebelum menjamu Nottingham Forest dan menutup musim dengan lawatan ke Brighton. Pasukan Carrick bertekad untuk mempertahankan momentum mereka dan mengukuhkan status mereka sebagai kekuatan yang sedang naik daun menjelang musim depan.