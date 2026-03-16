Goal.com
Live
Alphonso Davies, Canada kit

Diterjemahkan oleh

"Para pemain kami memahami situasi yang sedang kita hadapi" - Kanada dan Nike meluncurkan seragam Piala Dunia 2026 "Full Tilt" yang mengusung tema "True North"

Dengan Piala Dunia yang tinggal kurang dari tiga bulan lagi, Kanada telah memperkenalkan seragam Piala Dunia terbaru mereka yang dirancang oleh Nike. Bertajuk 'Full Tilt', seragam ini dirancang untuk mencerminkan lanskap ekstrem dan budaya yang penuh percaya diri di negara tersebut. Seragam ini juga sejalan dengan tema 'True North' dari Asosiasi Sepak Bola Kanada—yang menurut tim tersebut dibentuk oleh keaslian, ketangguhan, dan ambisi. Kanada akan mengenakan seragam baru mereka untuk pertama kalinya dalam pertandingan-pertandingan bulan Maret mendatang.

  • FBL-WC-2026-DRAWAFP

    "Kami menanggapi tanggung jawab ini dengan serius"

    Manajer timnas Kanada, Jesse Marsch, menjelaskan mengapa seragam timnas Kanada merupakan bagian penting dalam mewakili negara tersebut saat bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia pertamanya bersama Amerika Serikat dan Meksiko. 

    “Ada kebanggaan yang sesungguhnya dalam mewakili Kanada,” katanya dalam sebuah pernyataan. Para pemain kami memahami momen yang ada di depan kami, termasuk Piala Dunia di kandang sendiri dan dukungan seluruh negara di belakang kami. Ketika kami mengenakan jersey ini, jersey ini mewakili setiap tempat dan setiap komunitas yang telah membantu membangun The People's Team. Kami menanggapi tanggung jawab ini dengan serius.”

  Canada away kit

    Detail desain

    Seragam kandang Kanada menonjolkan daun maple, simbol paling ikonik dalam identitas sepak bola negara tersebut. Lambang dengan dua warna ini ditempatkan secara mencolok di bagian dada, dengan daun yang mengarah ke utara sebagai referensi terhadap bendera nasional dan geografi negara tersebut. Desain ini juga terinspirasi secara halus dari pakaian luar ruangan khas Kanada, dengan detail yang dirancang untuk menekankan ketahanan dan ketelitian dalam pembuatannya.

    Seragam tandang Kanada menggunakan palet warna yang lebih gelap dan mengacu pada lanskap musim dingin negara tersebut. Grafis es retak menghiasi desain ini, terinspirasi oleh permukaan beku dan ketegangan es di bawah tekanan. Daun maple muncul kembali, diukir dengan gaya yang menyerupai bilah sepatu roda, sebagai penghormatan terhadap hubungan erat Kanada dengan olahraga musim dingin.

  Canada home kit

    Tanggal peluncuran telah ditetapkan

    Para penggemar Kanada akan dapat melihat seragam baru tersebut untuk pertama kalinya pada 28 Maret saat tim ini menghadapi Islandia, sebelum bertanding lagi melawan Tunisia pada 31 Maret. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di BMO Field, Toronto.

  Toronto FC v Inter Miami CF

    Piala Dunia Kanada

    Kanada akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia pria pertamanya pada 12 Juni di BMO Field, Toronto, melawan lawan yang belum ditentukan.

Friendlies
Canada crest
Canada
CAN
Iceland crest
Iceland
ISL
0