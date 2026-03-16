Nike
Diterjemahkan oleh
"Para pemain kami memahami situasi yang sedang kita hadapi" - Kanada dan Nike meluncurkan seragam Piala Dunia 2026 "Full Tilt" yang mengusung tema "True North"
- AFP
"Kami menanggapi tanggung jawab ini dengan serius"
Manajer timnas Kanada, Jesse Marsch, menjelaskan mengapa seragam timnas Kanada merupakan bagian penting dalam mewakili negara tersebut saat bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia pertamanya bersama Amerika Serikat dan Meksiko.
“Ada kebanggaan yang sesungguhnya dalam mewakili Kanada,” katanya dalam sebuah pernyataan. Para pemain kami memahami momen yang ada di depan kami, termasuk Piala Dunia di kandang sendiri dan dukungan seluruh negara di belakang kami. Ketika kami mengenakan jersey ini, jersey ini mewakili setiap tempat dan setiap komunitas yang telah membantu membangun The People's Team. Kami menanggapi tanggung jawab ini dengan serius.”
- Nike
Detail desain
Seragam kandang Kanada menonjolkan daun maple, simbol paling ikonik dalam identitas sepak bola negara tersebut. Lambang dengan dua warna ini ditempatkan secara mencolok di bagian dada, dengan daun yang mengarah ke utara sebagai referensi terhadap bendera nasional dan geografi negara tersebut. Desain ini juga terinspirasi secara halus dari pakaian luar ruangan khas Kanada, dengan detail yang dirancang untuk menekankan ketahanan dan ketelitian dalam pembuatannya.
Seragam tandang Kanada menggunakan palet warna yang lebih gelap dan mengacu pada lanskap musim dingin negara tersebut. Grafis es retak menghiasi desain ini, terinspirasi oleh permukaan beku dan ketegangan es di bawah tekanan. Daun maple muncul kembali, diukir dengan gaya yang menyerupai bilah sepatu roda, sebagai penghormatan terhadap hubungan erat Kanada dengan olahraga musim dingin.
- Nike
Tanggal peluncuran telah ditetapkan
Para penggemar Kanada akan dapat melihat seragam baru tersebut untuk pertama kalinya pada 28 Maret saat tim ini menghadapi Islandia, sebelum bertanding lagi melawan Tunisia pada 31 Maret. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di BMO Field, Toronto.
- Getty Images Sport
Piala Dunia Kanada
Kanada akan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia pria pertamanya pada 12 Juni di BMO Field, Toronto, melawan lawan yang belum ditentukan.
