Selain pencabutan trofi, Carragher menegaskan bahwa jajaran petinggi City harus menghadapi konsekuensi tertinggi. Ia melontarkan kritik keras terhadap respons CEO Ferran Soriano atas putusan tersebut, seraya mempertanyakan bagaimana rezim saat ini bisa tetap bertahan di sepak bola Inggris.

"Klub ini akan dihukum," lanjut Carragher. "Ada suporter, pemain, klub, dan pemilik. Bagi saya, ini semua tentang para pemilik, orang-orang yang berada di puncak klub. Man City adalah klub yang luar biasa dan sudah demikian selama seratus tahun, serta akan tetap begitu untuk ratusan tahun ke depan. Tetapi terkait apa yang sedang kita ketahui sekarang, saya tidak tahu bagaimana para pemilik bisa terus berada di sepak bola Inggris.

"Kita bicara tentang uji kelayakan dan kepatutan untuk pemilik. Apa yang telah mereka lakukan selama 10 tahun, dan meninggalkan noda yang akan tetap ada selama 10 tahun ke depan, berawal karena mereka tidak suka mendengar kata tidak. Ketika Anda melihat pernyataan-pernyataan itu, yang dari Soriano tadi malam, sungguh sulit dipercaya apa yang Anda dengar. Mereka punya begitu banyak kekuasaan dan dukungan finansial, tidak ada yang pernah mengatakan tidak kepada mereka. Sampai mereka menjauh dari klub, saya tidak tahu bagaimana noda ini bisa dihapus dari klub."

Ia menutup kecamannya dengan menantang pembelaan klub tersebut, dengan mengatakan: "City akan terus melangkah, mereka akan punya tim-tim hebat di masa depan. Tetapi saya tidak melihat bagaimana kepemilikan itu bisa terus berlanjut setelah apa yang terjadi di sini dan reaksi mereka terhadapnya. Bagaimana mereka bisa terkejut? Mereka bilang punya bukti yang tak terbantahkan, lalu di mana buktinya? Tunjukkan."



