Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Para pemain itu tidak akan pernah mendapatkan perasaan itu' - Jamie Carragher menuntut DUA hukuman yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Manchester City setelah vonis bersalah
Pelanggaran finansial City dikonfirmasi
Komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas semua dakwaan terkait pelanggaran berat aturan keuangan. Premier League mengonfirmasi putusan penting tersebut pada Selasa, mengakhiri penyelidikan panjang terhadap praktik keuangan klub. Sidang terpisah akan menentukan sanksi yang dijatuhkan secara pasti.
Pelanggaran itu terjadi antara 2009 dan 2018. Dalam periode sembilan tahun tersebut, City mengklaim tiga gelar Premier League, tiga Piala Liga, dan satu Piala FA. Komisi menyimpulkan bahwa klub menggunakan perjanjian artifisial untuk menyamarkan biaya dan secara keliru mendongkrak pendapatan.
City tetap menyatakan tidak bersalah meski putusan itu telah dijatuhkan. Para petinggi klub berencana mengajukan banding resmi atas putusan komisi independen.
- Getty Images Sport
Carragher menyerukan gelar dicabut
Berbicara kepada Sky Sports, Carragher menuntut agar City kehilangan gelar yang dikumpulkan selama periode pelanggaran tersebut. Namun, mantan bek Liverpool itu menegaskan bahwa klub-klub runner-up tidak seharusnya mewarisi trofi-trofi itu secara retroaktif, meskipun mantan timnya berpeluang diuntungkan.
"Saya memang berpikir gelar-gelar Manchester City yang mereka menangi dalam periode ini, atau trofi, harus dicoret dari daftar mereka," kata Carragher. "Apakah klub lain harus mendapatkannya, itu sedikit berbeda. Namun yang telah dilakukan Man City adalah, mereka bukan hanya merugikan para pemain mereka sendiri dalam arti sekarang tidak ada yang melihat trofi dan medali mereka dengan cara yang sama."
Merefleksikan kariernya sendiri, pundit tersebut menyoroti harga emosional yang harus dibayar skuad-skuad rival, dengan mengatakan: "Saya sangat beruntung bisa memenangkan beberapa medali. Saya tidak pernah melihat medali itu bertahun-tahun kemudian. Tetapi pikiran saya kembali ke sebuah momen, saya merasakan sesuatu di perut saya. Saya ingat wasit meniup peluit akhir dari sebuah pertandingan besar.
"Para pemain itu tidak akan pernah mendapatkan perasaan itu dan itu dirampas oleh Manchester City. Itulah yang tidak mereka miliki. Saya rasa tidak ada pemain yang akan peduli jika Anda pergi dan memberi mereka medali, lalu dia menaruhnya di rumah, di ruang trofinya, dia tidak akan pernah melihatnya. Ini bukan soal medali, ini soal perasaan, dan itulah yang dirampas Manchester City."
Posisi kepemilikan dianggap tidak dapat dipertahankan
Selain pencabutan trofi, Carragher menegaskan bahwa jajaran petinggi City harus menghadapi konsekuensi tertinggi. Ia melontarkan kritik keras terhadap respons CEO Ferran Soriano atas putusan tersebut, seraya mempertanyakan bagaimana rezim saat ini bisa tetap bertahan di sepak bola Inggris.
"Klub ini akan dihukum," lanjut Carragher. "Ada suporter, pemain, klub, dan pemilik. Bagi saya, ini semua tentang para pemilik, orang-orang yang berada di puncak klub. Man City adalah klub yang luar biasa dan sudah demikian selama seratus tahun, serta akan tetap begitu untuk ratusan tahun ke depan. Tetapi terkait apa yang sedang kita ketahui sekarang, saya tidak tahu bagaimana para pemilik bisa terus berada di sepak bola Inggris.
"Kita bicara tentang uji kelayakan dan kepatutan untuk pemilik. Apa yang telah mereka lakukan selama 10 tahun, dan meninggalkan noda yang akan tetap ada selama 10 tahun ke depan, berawal karena mereka tidak suka mendengar kata tidak. Ketika Anda melihat pernyataan-pernyataan itu, yang dari Soriano tadi malam, sungguh sulit dipercaya apa yang Anda dengar. Mereka punya begitu banyak kekuasaan dan dukungan finansial, tidak ada yang pernah mengatakan tidak kepada mereka. Sampai mereka menjauh dari klub, saya tidak tahu bagaimana noda ini bisa dihapus dari klub."
Ia menutup kecamannya dengan menantang pembelaan klub tersebut, dengan mengatakan: "City akan terus melangkah, mereka akan punya tim-tim hebat di masa depan. Tetapi saya tidak melihat bagaimana kepemilikan itu bisa terus berlanjut setelah apa yang terjadi di sini dan reaksi mereka terhadapnya. Bagaimana mereka bisa terkejut? Mereka bilang punya bukti yang tak terbantahkan, lalu di mana buktinya? Tunjukkan."
- AFP
Laga besar menanti
Dampak dari putusan itu tanpa diragukan lagi akan mendominasi pemberitaan saat City bersiap menghadapi mantan klub Carragher. Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada 11 Oktober, yang menandai laga pertama mereka sejak putusan tersebut.
Terlepas dari kekacauan di luar lapangan, City tetap menjadi kekuatan dominan di atas lapangan. Mereka saat ini berada di puncak klasemen Premier League, dengan catatan sempurna 15 poin dari lima pertandingan pembuka mereka pada musim 2026-27.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami