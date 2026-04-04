Para pemain Italia menginginkan bonus sebesar €300.000 atas keberhasilan lolos ke Piala Dunia sebelum mengalami kekalahan memalukan dari Bosnia
Gangguan yang dihadapi Azzurri menjelang musim gugur
Menurut La Repubblica, skuad Italia meminta insentif finansial yang cukup besar menjelang pertandingan final play-off Piala Dunia yang menentukan melawan Bosnia dan Herzegovina. Kelompok tersebut dilaporkan meminta bonus total sebesar €300.000 untuk dibagikan kepada seluruh tim, yang berarti setiap pemain akan menerima sekitar €10.000 jika berhasil memastikan tempat di turnamen mendatang.
Penolakan tegas Gattuso
Mantan pelatih kepala Gennaro Gattuso dilaporkan langsung menghentikan negosiasi tersebut, sambil mengingatkan para pemainnya bahwa penghargaan harus diraih melalui hasil. Pelatih kepala yang terkenal karena 'grinta'-nya saat masih menjadi pemain itu merasa frustrasi akibat kurangnya fokus skuad selama pekan yang sangat krusial tersebut.
"Akhir yang menyedihkan itu membuktikan bahwa Rino benar, tetapi juga menggambarkan pola pikir yang dimiliki beberapa pemain Italia saat menghadapi pertandingan yang bisa saja membawa Italia kembali ke Piala Dunia," tulis La Repubblica. Setelah kekecewaan akibat adu penalti, para tokoh senior mencoba membujuk Gattuso untuk tetap bertahan, tetapi sang manajer tetap berpegang pada prinsipnya. Ia memberi tahu skuad bahwa ia tidak akan melanjutkan tugasnya setelah kegagalan yang begitu telak dalam memenuhi harapan nasional.
Federasi yang hancur
Dampak dari insiden di Zenica telah memicu keruntuhan total hierarki sepak bola Italia. Pengunduran diri Gattuso pada hari Jumat itu disusul oleh pengunduran diri Presiden FIGC Gabriele Gravina dan Ketua Delegasi Gianluigi Buffon. Federasi tersebut kini berada dalam masa transisi total, terpaksa membangun kembali dari puing-puing kegagalan lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Terungkapnya permintaan bonus tersebut hanya memperdalam krisis, dengan para kritikus menyoroti kurangnya kerendahan hati yang sistemik di kalangan generasi saat ini. Fokus kini harus beralih ke perombakan radikal terhadap budaya dan kepemimpinan tim guna mencegah malu-maluin bersejarah lainnya.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Tim Azzurri sekali lagi hanya akan menjadi penonton di Piala Dunia musim panas ini. Target berikutnya bagi tim nasional adalah ajang UEFA Nations League yang akan datang, di mana mereka harus mengintegrasikan staf kepelatihan baru dan skuad yang telah diperbarui untuk memulihkan reputasi mereka yang telah ternoda.