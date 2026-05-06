Krishan Davis

Para pemain Inggris yang tak diunggulkan: Trent Alexander-Arnold, Morgan Gibbs-White, dan 10 pemain lain yang masih berpeluang masuk skuad Piala Dunia Thomas Tuchel - peringkat

Waktu terus berjalan menuju keputusan yang berpotensi menentukan masa depan Thomas Tuchel, yang tengah menyempurnakan skuad Inggrisnya untuk Piala Dunia 2026. Namun, masih ada waktu bagi para pemain yang berada di pinggiran skuad untuk menunjukkan performa terbaiknya dan menarik perhatian sang manajer menjelang akhir musim. Meski demikian, ada beberapa pemain yang memiliki peluang jauh lebih besar daripada yang lain.

Pelatih asal Jerman itu harus menyerahkan daftar sementara yang berisi 35 hingga 55 pemain paling lambat 11 Mei — satu bulan sebelum turnamen dimulai — sebelum menyaringnya menjadi 26 pemain final. Pada tahap akhir ini, Anda mungkin mengira manajer The Three Lions sudah cukup yakin siapa saja yang akan menemaninya dalam penerbangan ke Amerika Utara musim panas ini, namun masih ada ruang untuk beberapa perubahan mendadak.

Sejumlah nama di pinggiran skuad berharap dapat mengandalkan bias kesegaran dan sedikit keberuntungan untuk lolos melalui pintu belakang, namun ada banyak pemain lain yang pernah dipanggil Tuchel di masa lalu yang kini jauh dari posisi yang didambakan dalam skuad Piala Dunia.

Di bawah ini, GOAL mengurutkan para pemain cadangan Inggris berdasarkan peluang mereka untuk melakukan lonjakan terakhir dan masuk dalam pertimbangan...

    10Angel Gomes (Wolves)

    Kembalinya Angel Gomes ke Liga Premier dari Ligue 1 setelah lima setengah tahun di Prancis tentu saja dimaksudkan untuk meningkatkan peluangnya kembali masuk ke skuad Inggris, namun kepindahannya pada Januari lalu dari Marseille ke Wolves tidak berjalan sesuai rencana. Ia kini hanya menjadi pemain cadangan bagi tim asuhan Rob Edwards yang sudah terdegradasi dan akan berada di persimpangan jalan pada musim panas nanti.

    Gelandang ini belum dipanggil oleh Tuchel, dengan penampilan terakhirnya terjadi saat Lee Carsley menjabat sebagai pelatih interim Inggris setelah pengunduran diri Sir Gareth Southgate pasca Euro 2024. Dibutuhkan keajaiban atau krisis cedera yang luar biasa agar ia bisa mendapatkan tempat di pesawat menuju Amerika Utara.

    9Curtis Jones (Liverpool)

    Sebagai pemain yang karier internasionalnya belum pernah benar-benar bersinar, Curtis Jones mungkin segera harus bertanya pada dirinya sendiri apakah ia perlu meninggalkan Liverpool untuk menunjukkan kualitasnya yang tak diragukan lagi secara lebih konsisten. Gelandang ini kembali tampil naik-turun pada musim 2025-26, gagal menjadikan dirinya sebagai bagian penting di lini tengah The Reds.

    Pemain berusia 25 tahun ini masih belum mencetak gol di Liga Premier musim ini, hanya memberikan dua assist - tidak cukup baik untuk pemain dengan kemampuan kreatif sepertinya. Hal itu tentu saja menjadi alasan utama mengapa ia belum dipanggil kembali ke timnas Inggris sejak kekalahan mengejutkan dalam laga persahabatan melawan Senegal pada Juni 2025. Jones sempat dipanggil ke pemusatan latihan Three Lions pertama yang dipimpin Tuchel.

    8Ruben Loftus-Cheek (AC Milan)

    Setelah secara mengejutkan mendapat panggilan timnas pertamanya dalam tujuh tahun terakhir pada bulan September lalu, Ruben Loftus-Cheek mungkin mengira dirinya sudah kembali masuk dalam radar timnas Inggris. Namun, ia kemudian tidak dipanggil pada bulan November dan belum mendapat kesempatan lagi sejak saat itu.

    Pemain berusia 30 tahun ini belum benar-benar tampil gemilang bersama AC Milan, dengan cedera rahang yang tidak tepat waktu menghentikan peningkatan performanya pada Februari lalu dan membuatnya terpinggirkan dari susunan pemain inti Rossoneri saat musim semakin mendekati akhir. Kemungkinan dia akan berangkat ke Amerika Utara sangatlah kecil.

    7Ivan Toney (Al-Ahli)

    Performa Ivan Toney di Arab Saudi musim ini sulit untuk diabaikan, namun hingga saat ini hal itu tak menghentikan Tuchel untuk tetap mengabaikannya. Sebagai pemain lain yang belum pernah membela negaranya sejak kekalahan telak dalam laga persahabatan melawan Senegal hampir setahun lalu, catatan gol mantan pemain Brentford ini bersama Al-Ahli belum cukup meyakinkan sang pelatih asal Jerman bahwa ia layak dipanggil kembali.

    Striker ini mendekati angka 40 gol yang luar biasa di semua kompetisi di negara Teluk tersebut, dengan 10 assist sebagai tambahan, dan ia akan membawa pengetahuan turnamen setelah bertindak sebagai senjata andalan dari bangku cadangan di Euro 2024. Namun, manajer Inggris saat ini tampaknya tidak menyukai Toney, meskipun ia adalah striker dengan performa terbaik kedua di negaranya, hanya kalah dari Harry Kane dari Bayern Munich.

    6Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)

    Pemain dalam daftar ini yang paling banyak memicu perdebatan sengit, nasib Trent Alexander-Arnold masih belum jelas menjelang Piala Dunia. Setelah awalnya mengalami kesulitan pasca kepindahannya ke Real Madrid musim panas lalu, bek kanan ini baru mulai terlihat nyaman di lingkungan barunya yang menantang, dengan mencetak tiga assist di liga dalam enam penampilan setelah pulih dari cedera pada Februari.

    Namun, meski memiliki kemampuan passing yang mumpuni, kelemahan defensifnya terus dieksploitasi di Spanyol dan akibatnya ia tetap tidak disukai oleh Tuchel - bahkan ia tidak masuk dalam skuad besar beranggotakan 35 orang yang diumumkan pada bulan Maret, sebuah tanda jelas bahwa pelatih asal Jerman itu siap untuk meninggalkan mantan pemain Liverpool ini di rumah selama turnamen berlangsung. Sudah hampir satu tahun sejak pemain berusia 27 tahun ini terakhir kali membela negaranya.

    5Conor Gallagher (Tottenham)

    Sama seperti Gomes, Conor Gallagher kembali ke Liga Premier pada Januari dengan harapan bisa kembali masuk ke skuad Inggris setelah absen cukup lama. Namun, alih-alih bisa menikmati permainannya dan menunjukkan kemampuannya, ia justru terjebak dalam pertarungan sengit untuk menghindari degradasi bersama Tottenham.

    Gelandang ini tampak sedikit kebingungan di tengah kekacauan saat ia berusaha menyesuaikan diri kembali dengan sepak bola Inggris, namun kedatangan Roberto De Zerbi di bangku cadangan mungkin saja mengubah nasib Gallagher di saat-saat terakhir. Penampilan yang tak kenal lelah dan gigih dalam pertandingan melawan Aston Villa baru-baru ini adalah penampilan terbaik Gallagher, dan hal itu mungkin saja membuat Tuchel terkesan dan mulai memperhatikan.

    4Trevoh Chalobah (Chelsea)

    Sulit untuk menilai posisi Chalobah dalam pertimbangan Tuchel; bek tengah Chelsea itu mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris dari pelatih asal Jerman itu pada musim panas lalu, sebelum dicoret pada bulan September dan Oktober, lalu kembali dipanggil pada jeda internasional November, meski tanpa sempat turun ke lapangan.

    Mungkin yang paling penting, cedera pergelangan kaki membuatnya tidak bisa dipilih pada bulan Maret dan sejak itu ia menjadi bagian dari penurunan performa terburuk The Blues dalam sejarah, saat mereka terpuruk ke papan tengah klasemen. Hal itu mungkin akan merugikannya saat sang manajer bersiap untuk memfinalisasi skuadnya untuk turnamen yang semakin dekat. Jika pemain lain seperti Marc Guehi, Ezri Konsa, Harry Maguire, dan John Stones dalam kondisi fit, Chalobah pasti akan berada jauh di bawah dalam urutan prioritas.

    3Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

    Siapa pencetak gol pertama di era kepelatihan Tuchel bersama Inggris? Myles Lewis-Skelly. Namun, pemain Arsenal ini masih harus bekerja keras jika ingin karier internasionalnya menjadi lebih dari sekadar jawaban untuk pertanyaan kuis di pub di masa depan. Awalnya, ia sering dipanggil oleh pelatih asal Jerman itu, tetapi setelah diperingatkan mengenai minimnya waktu bermainnya di level klub pada awal musim ini, ia kehilangan posisinya dan belum berhasil merebutnya kembali.

    Masih berusia 19 tahun, gelandang serba bisa yang beralih menjadi bek kiri ini tidak diragukan lagi memiliki potensi elit, dan ia telah mendapatkan menit bermain yang lebih banyak belakangan ini karena Mikel Arteta harus mengatasi cedera di tengah intensitas perebutan gelar dengan Manchester City dan perburuan Liga Champions, serta tampil mengesankan melawan Fulham dan Atletico Madrid selama seminggu terakhir. Lewis-Skelly adalah pemain yang pernah dipuji-puji oleh Tuchel di masa lalu, dan ia memiliki peluang untuk masuk ke dalam skuad pada menit-menit terakhir.

    2Alex Scott (Bournemouth)

    Sebagai pemain yang bisa dibilang sangat kurang beruntung karena terlewatkan dalam jeda internasional bulan Maret, Alex Scott pasti masih menjadi pertimbangan utama sang manajer saat ia menyusun rencana akhir untuk lini tengah Inggris di Amerika Utara. Pemain Bournemouth ini memang pantas mendapat panggilan pertamanya ke tim senior pada bulan November, namun ia tidak sempat turun ke lapangan. Namun, ia terus tampil mengesankan dengan penampilannya yang penuh aksi di level klub.

    Banyak hal akan bergantung pada gelandang mana lagi yang akan dipilih Tuchel untuk dibawa ke Piala Dunia, dengan pemain seperti Jude Bellingham, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Elliot Anderson, dan James Garner yang semuanya bersaing untuk mendapatkan tempat. Anda bisa berargumen bahwa Scott membawa keahlian yang berbeda sebagai playmaker yang bermain lebih ke belakang namun juga mampu beroperasi dari kotak penalti ke kotak penalti lawan. Bisakah ia menjadi alternatif ideal bagi bintang Real Madrid, Bellingham?

    1Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)

    Morgan Gibbs-White akan membuat Phil Foden dan Cole Palmer yang sedang tidak dalam performa terbaiknya gemetar ketakutan saat ia terus menantang mereka untuk memperebutkan tempat di skuad yang akan berangkat ke Piala Dunia. Bintang Nottingham Forest ini tampil gemilang sejak awal tahun dan tampaknya siap merebut salah satu posisi nomor 10 yang didambakan dalam skuad Tuchel di saat-saat terakhir.

    Pemain berusia 26 tahun ini adalah pencetak gol terbanyak kedua di Liga Premier sejauh ini pada tahun 2026 dengan 10 gol, berkembang pesat dalam peran yang lebih maju dan bebas di bawah asuhan Vitor Pereira, di mana kontribusinya sangat berarti bagi upaya Garibaldi untuk bertahan di liga. Tujuh dari gol tersebut tercipta sejak awal Maret, dan Gibbs-White tampaknya akan menjadi fokus utama dalam salah satu keputusan pemilihan pemain terbesar manajer dalam beberapa minggu ke depan.