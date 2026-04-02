AFP
Para pemain Chelsea menyerang Enzo Fernandez setelah ia melontarkan pernyataan-pernyataan keras di tengah penurunan performa dan rumor kepindahannya ke Real Madrid
Isyarat Enzo soal Madrid memicu ketegangan
Meskipun telah menjadi pilar utama proyek ini sejak kepindahannya yang memecahkan rekor dari Benfica, gelandang tersebut telah memicu kontroversi dengan mengakui ketertarikannya pada ibu kota Spanyol, menurut The Telegraph. Dalam langkah yang tidak disambut baik oleh rekan-rekan setimnya, pemain asal Argentina itu secara mengejutkan bersikap jujur mengenai di mana ia memandang masa depannya dalam jangka panjang. Dalam sebuah wawancara, Fernandez membahas pengalamannya menjalani gaya hidup di Madrid, bahkan menyatakan bahwa kota tersebut mengingatkannya pada kampung halamannya di Buenos Aires. Ia berkata: “Saya ingin tinggal di Spanyol. Saya sangat menyukai Madrid; kota ini mengingatkan saya pada Buenos Aires. Para pemain tinggal di mana pun mereka mau. Saya akan tinggal di Madrid. Saya bisa bertahan dengan bahasa Inggris, tapi saya akan lebih nyaman berbahasa Spanyol.”
Kegagalan di Liga Champions memicu spekulasi tentang kepergian
Ketegangan telah memuncak sejak Chelsea tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain. Selama kekalahan telak dengan agregat 8-2 itu, kamera menangkap momen ketika Fernandez yang marah melemparkan bola pertandingan ke arah kiper Filip Jorgensen dan berteriak kepada pemain internasional Denmark itu setelah terjadi kesalahan. Teguran terbuka terhadap rekan setimnya ini, di tengah rentetan empat kekalahan beruntun yang suram, dilaporkan telah membuat marah beberapa pemain senior.
Setelah tersingkir, Fernandez tidak banyak membantu meredakan ketegangan ketika ditanya tentang masa depannya di Stamford Bridge. Berbicara kepada ESPN Argentina, Fernandez mengatakan: “Saya tidak tahu, masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada Piala Dunia dan kemudian kita lihat saja nanti.” Dengan PSG yang dilaporkan juga memantau situasinya, penolakannya untuk menjamin bahwa ia akan tetap di London setelah musim ini berakhir telah membuat banyak pihak di klub mempertanyakan kesetiaannya, sementara mereka berjuang untuk mengamankan posisi lima besar di Liga Premier.
Kerugian yang memecahkan rekor menambah tekanan pada The Blues
Keinginan Fernandez untuk pindah muncul di saat Chelsea sedang menghadapi masalah keuangan yang rumit. Klub ini baru-baru ini mencatat defisit yang sangat besar, yang telah menetapkan rekor baru yang tidak diinginkan dalam sepak bola Inggris. Laporan terperinci menunjukkan bahwa klub asal London barat ini menutup tahun keuangan dengan kerugian lebih dari £260 juta ($344 juta), angka yang melampaui rekor sebelumnya untuk kinerja keuangan terburuk dalam sejarah Liga Premier. Klub ini tetap berada di bawah tekanan dari UEFA dan Liga Premier terkait regulasi keuangan. Untuk menyeimbangkan pembukuan, The Blues mungkin terpaksa menjual pemain-pemain bintang mereka musim panas ini. Meskipun dewan direksi yakin bahwa pendapatan dari hak siar Piala Dunia Antarklub dan Liga Champions akan membantu, gesekan internal yang disebabkan oleh isyarat transfer Fernandez dapat menjadikannya kandidat utama untuk hengkang dengan nilai transfer yang menguntungkan guna meringankan tekanan finansial.
Masalah yang dihadapi Rosenior di fase krusial menjelang akhir musim
Manajer Liam Rosenior kini dihadapkan pada ujian besar atas kepemimpinannya saat ia berusaha menenangkan ruang ganti yang sedang terpecah belah. Chelsea saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier, dan harapan mereka untuk mengamankan tempat di Liga Champions kini berada di ujung tanduk. Saat The Blues bersiap menghadapi pertandingan perempat final Piala FA melawan Port Vale, sorotan tetap tertuju pada Fernandez. Kemampuannya untuk memperbaiki hubungan dengan rekan-rekan setimnya dan membuktikan dedikasinya terhadap Chelsea kemungkinan besar akan menentukan apakah musim klub ini akan berakhir dengan trofi atau kegagalan total.