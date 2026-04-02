Para pemain Chelsea menyerang Enzo Fernandez setelah ia melontarkan pernyataan-pernyataan keras di tengah penurunan performa dan rumor kepindahannya ke Real Madrid

Ketegangan telah memuncak sejak Chelsea tersingkir dari Liga Champions oleh Paris Saint-Germain. Selama kekalahan telak dengan agregat 8-2 itu, kamera menangkap momen ketika Fernandez yang marah melemparkan bola pertandingan ke arah kiper Filip Jorgensen dan berteriak kepada pemain internasional Denmark itu setelah terjadi kesalahan. Teguran terbuka terhadap rekan setimnya ini, di tengah rentetan empat kekalahan beruntun yang suram, dilaporkan telah membuat marah beberapa pemain senior.

Setelah tersingkir, Fernandez tidak banyak membantu meredakan ketegangan ketika ditanya tentang masa depannya di Stamford Bridge. Berbicara kepada ESPN Argentina, Fernandez mengatakan: “Saya tidak tahu, masih ada delapan pertandingan tersisa dan Piala FA. Ada Piala Dunia dan kemudian kita lihat saja nanti.” Dengan PSG yang dilaporkan juga memantau situasinya, penolakannya untuk menjamin bahwa ia akan tetap di London setelah musim ini berakhir telah membuat banyak pihak di klub mempertanyakan kesetiaannya, sementara mereka berjuang untuk mengamankan posisi lima besar di Liga Premier.