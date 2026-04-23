Para pemain Chelsea 'menyerang' Alejandro Garnacho saat ketegangan memuncak pada babak pertama dalam kekalahan melawan Man Utd
Ketegangan internal di Stamford Bridge
Suasana di Chelsea memburuk secara signifikan setelah kekalahan 1-0 dari Manchester United, dengan The Sun melaporkan terjadinya konfrontasi sengit saat jeda babak pertama. Garnacho, yang berhadapan dengan mantan klubnya, menjadi pusat keributan di ruang ganti saat rekan-rekan setimnya mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap penampilannya.
Laporan tersebut mengklaim bahwa beberapa rekan setim Garnacho "menyerangnya" di ruang ganti saat jeda babak pertama setelah penampilan yang kurang memuaskan di babak pertama. Pemain sayap muda itu dimasukkan ke lapangan di awal pertandingan, menggantikan Estevao yang cedera pada menit ke-16, tetapi ia kesulitan memberikan dampak saat The Blues terus mengalami kemandulan gol.
Garnacho kesulitan saat menghadapi mantan klubnya
Malam yang dialami pemain asal Argentina itu benar-benar menyedihkan dari awal hingga akhir. Awalnya ditempatkan di sayap kanan sebelum berpindah ke sayap kiri, Garnacho tampil kurang efektif. Kerja kerasnya dalam bertahan menjadi sorotan utama ketika ia dengan lemah melawan Bruno Fernandes, sehingga kapten United itu bisa lolos dan memberikan umpan yang berujung pada gol penentu kemenangan Matheus Cunha.
Kesulitannya tidak hanya terbatas pada satu momen kelengahan di lini pertahanan. Diogo Dalot sering kali mengungguli pemain berusia 21 tahun itu, yang menyebabkan rasa frustrasi yang terlihat jelas di lapangan. Bahkan pemain andalan Chelsea, Cole Palmer, terlihat menegur Garnacho saat sang pemain sayap itu berulang kali kehilangan penguasaan bola, hingga akhirnya menyelesaikan pertandingan dengan kehilangan bola sebanyak 15 kali.
Man Utd merayakan kemenangan
Sementara Chelsea tengah menghadapi perselisihan internal, skuad Setan Merah tampak menikmati kemenangan mereka atas mantan rekan setim mereka. Luke Shaw mengunggah foto di Instagram yang memperlihatkan dirinya menantang Garnacho yang sedang terpuruk, sebuah postingan yang mendapat likes dan komentar dari Dalot, Fernandes, Cunha, Joshua Zirkzee, dan bahkan mantan pemain Chelsea, Mason Mount.
Sambutan yang diterima Garnacho dari para penggemar yang datang ke Shed End sama-sama tidak ramah, karena ia berulang kali dicemooh selama berada di lapangan. Para pemain United, yang sudah bosan dengan perilaku Garnacho sebelum kepindahannya senilai £40 juta ke London Barat, dilaporkan memandang penampilannya sebagai pembenaran atas keputusan mereka untuk melepasnya setelah hubungannya dengan Ruben Amorim memburuk.
Awal yang kurang mulus dalam kehidupan di London
Sejak kepindahannya yang menjadi sorotan, Garnacho kesulitan membuktikan nilai transfernya yang tinggi, dengan hanya mencetak delapan gol dalam 40 penampilan. Performa terbarunya sangat memprihatinkan, karena sang pemain tidak pernah diturunkan sebagai starter dalam enam pertandingan terakhir Chelsea. Kurangnya kontribusi ini memicu spekulasi bahwa Chelsea sudah mempertimbangkan untuk melepas pemain muda tersebut pada bursa transfer musim panas nanti. Dengan lima kekalahan beruntun di liga tanpa mencetak gol—rekor terburuk yang belum pernah terjadi di klub sejak 1912—tekanan terhadap Garnacho dan seluruh skuad tetap berada di level tertinggi sepanjang masa.