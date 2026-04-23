Para pemain Chelsea 'menyerang' Alejandro Garnacho saat ketegangan memuncak pada babak pertama dalam kekalahan melawan Man Utd

Suasana di Chelsea memburuk secara signifikan setelah kekalahan 1-0 dari Manchester United, dengan The Sun melaporkan terjadinya konfrontasi sengit saat jeda babak pertama. Garnacho, yang berhadapan dengan mantan klubnya, menjadi pusat keributan di ruang ganti saat rekan-rekan setimnya mengungkapkan rasa frustrasi mereka terhadap penampilannya.

Laporan tersebut mengklaim bahwa beberapa rekan setim Garnacho "menyerangnya" di ruang ganti saat jeda babak pertama setelah penampilan yang kurang memuaskan di babak pertama. Pemain sayap muda itu dimasukkan ke lapangan di awal pertandingan, menggantikan Estevao yang cedera pada menit ke-16, tetapi ia kesulitan memberikan dampak saat The Blues terus mengalami kemandulan gol.