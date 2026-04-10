Goal.com
Live
Pulisic McKennie Aaronson
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Para Pemain AS di Luar Negeri: Christian Pulisic mendapat kesempatan lagi untuk mengakhiri paceklik gol saat para bintang Timnas AS menghadapi ujian berat melawan Arsenal dan Manchester United

Analysis
USA
FEATURES
AC Milan
Serie A
Atalanta
Juventus
Leeds United
Premier League
GOAL mengulas berita-berita utama seputar para pemain Amerika yang berkarier di luar negeri, termasuk pertandingan-pertandingan besar di Serie A dan Liga Premier


Ini bukanlah pekan yang baik bagi Tim Nasional Sepak Bola Putra AS. Pekan ini menjadi pengingat menyedihkan bahwa, meski Piala Dunia sudah di depan mata, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Akibat cedera yang tak terduga, impian Patrick Agyemang untuk tampil di Piala Dunia pun pupus, dan hal itu kemungkinan besar akan membuat para pemain kunci di seluruh dunia merasa cemas menjelang pekan-pekan terakhir musim ini.

Namun, pertunjukan tetap berlanjut, terutama bagi para pemain Amerika di luar negeri. Meskipun Piala Dunia semakin dekat, masih ada persaingan besar di Eropa yang harus diselesaikan sebelum musim berakhir. Beberapa pemain Amerika terbaik berada dalam posisi untuk menentukan hasil persaingan tersebut, terutama akhir pekan ini, karena tidak ada kekurangan pertandingan besar di lima liga teratas Eropa.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, GOAL menyajikan ulasan mengenai sorotan utama di kalangan pemain Amerika di luar negeri pada akhir pekan ini.

  Christian Pulisic AC Milan 2025-26

    Kesempatan berikutnya bagi Pulisic

    Satu minggu berlalu, satu peluang lagi. Itulah yang seharusnya dirasakan Christian Pulisic saat masa paceklik golnya terus berlanjut.

    Pertandingan berikutnya bagi Milan adalah laga kandang melawan Udinese. Bagi Milan, ini hampir seperti pertandingan yang wajib dimenangkan. Setelah dua kekalahan dalam tiga pertandingan terakhir, klub ini mulai tergeser ke tengah klasemen dan mendekati persaingan yang sesungguhnya untuk memperebutkan tempat di Liga Champions. Persaingan itu belum terlalu nyata, tetapi akan terasa seperti itu jika mereka kembali kehilangan poin akhir pekan ini. Ada alasan untuk merasa cemas.

    Bintang Amerika klub ini juga punya alasan untuk merasa cemas. Pulisic masih belum mencetak gol tahun ini, yang jadi bahan bakar bagi para kritikus di media sosial. Hal ini juga membuat para penggemar USMNT khawatir menjelang Piala Dunia. Namun, setiap pekan adalah kesempatan baru untuk membungkam keraguan, dan sedikit keberuntungan mungkin adalah semua yang dibutuhkan Pulisic untuk kembali ke jalur yang benar.

  Bournemouth v Wolverhampton Wanderers - Premier League

    Tes Liga Premier

    Pembaruan: Bournemouth mengalahkan Arsenal 2-1

    Jika Anda adalah pemain Amerika di Liga Premier akhir pekan ini, semoga beruntung karena Anda akan menghadapi tim-tim besar.

    Tyler Adams siap kembali membela Bournemouth, dan hadiahnya adalah pertandingan awal pada Sabtu melawan pemimpin klasemen Arsenal. The Gunners membutuhkan kemenangan untuk menstabilkan performa dan menahan Manchester City di puncak klasemen.

    Sementara itu, Antonee Robinson dan Fulham akan menghadapi Liverpool, yang juga sangat membutuhkan kemenangan, sedangkan Chris Richards dan Crystal Palace akan bertarung melawan Newcastle yang masih memiliki harapan untuk naik ke papan atas klasemen. Lalu ada Leeds, di mana Brenden Aaronson tampaknya akan turun ke lapangan pada Senin untuk pertandingan terakhir akhir pekan ini. Lawannya? Manchester United di Old Trafford.

    Tidak ada pertandingan mudah di jadwal akhir pekan ini, tapi begitulah kehidupan di Liga Premier, bukan?

  Weston McKennie Juventus 2026

    Ada lagi dari McKennie?

    Meskipun kesulitan yang dialami Pulisic sudah banyak diberitakan, begitu pula dengan kesuksesan Weston McKennie. Apakah masih ada lagi yang akan datang?

    Atalanta tentu berharap tidak, terutama mengingat kondisi persaingan Serie A saat ini. Menjelang pertandingan, Juventus berada di peringkat kelima dengan 57 poin. Atalanta berada di peringkat ketujuh dengan 53 poin. Ini adalah pertandingan yang bisa mengubah segalanya, dan ini adalah jenis pertandingan di mana sebuah tim mengandalkan pemain-pemain terbaiknya. McKennie tak diragukan lagi adalah pemain terbaik bagi Juve, setelah mencetak gol di awal kemenangan Senin lalu atas Genoa untuk mempertahankan momentum positif di Turin.

    Ada juga subplot menarik dari sisi Amerika di kubu Atalanta. Yunus Musah tidak masuk dalam skuad USMNT pada kamp bulan Maret, namun pintu impiannya untuk tampil di Piala Dunia belum sepenuhnya tertutup. Bisakah ia berhadapan langsung dengan McKennie, salah satu dari trio gelandang MMA, dalam pertunjukan bakatnya sendiri? Baik dengan atau tanpa keterlibatan Musah, ini adalah pertandingan yang patut ditonton oleh para penggemar Amerika hanya karena performa McKennie yang sedang on fire.

  FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-LENS

    Orang Amerika membantu sesama orang Amerika di Ligue 1?

    Persaingan memperebutkan tiket Liga Champions di puncak klasemen Ligue 1 berlangsung ketat. Di belakang PSG dan Lens, ada enam tim yang terpaut tujuh poin, termasuk lima tim yang terpaut tiga poin. Dari kelima tim tersebut, tiga di antaranya memiliki pemain asal Amerika Serikat. Situasinya akan semakin kacau, tetapi mungkinkah pemain Amerika Serikat lainnya turut mengguncang persaingan?

    Pada hari Minggu, Mark McKenzie dan Toulouse akan menghadapi Lille, salah satu dari sedikit tim dalam persaingan tersebut yang tidak memiliki bintang USMNT. Saat ini, Lille berada di posisi ketiga liga dengan 50 poin. Marseille asuhan Tim Weah dan Monaco asuhan Folarin Balogun tertinggal satu poin dengan 49 poin, sementara Lyon asuhan Tanner Tessmann mengoleksi 48 poin. Meskipun mengalami beberapa kendala belakangan ini, McKenzie dan Toulouse secara umum tampil solid di lini belakang. Bisakah mereka membantu tim-tim lain yang disebutkan dengan merebut poin dari Lille?

    Tentu saja, tim-tim lain harus menjalankan tugasnya dengan baik. Tessmann akan menjadi satu-satunya yang memiliki keuntungan mengetahui hasilnya, karena Lyon akan bermain setelah Toulouse menghadapi Lille pada hari Minggu. Bagaimanapun juga, ini terasa seperti akhir pekan yang penting, di mana beberapa bintang USMNT dapat mencoba untuk menonjol dari yang lain.