Ryan Tolmich

Para Pemain AS di Luar Negeri: Bintang-bintang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS, Christian Pulisic dan Weston McKennie, saling meniadakan golnya saat Brenden Aaronson dan Leeds tersingkir di semifinal Piala FA

GOAL merangkum poin-poin penting seputar pemain Amerika yang berkarier di Eropa, termasuk pertarungan antara rekan setim di Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat (USMNT) dalam laga besar di Italia

Mulai dari para pemain muda yang penuh harapan hingga para veteran berpengalaman di Tim Nasional Sepak Bola Putra AS, sorotan tak pernah surut terhadap para pemain Amerika yang berlaga di luar negeri akhir pekan ini.

Semua mata tertuju ke Italia, tempat dua wajah paling terkenal dari USMNT, Christian Pulisic dan Weston McKennie, saling berhadapan dalam pertandingan Serie A yang memiliki implikasi besar. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka mampu membuat perbedaan dalam pertandingan fisik yang dipenuhi cedera ini, yang akan membuat kedua tim merasa frustrasi dengan hari mereka di San Siro yang terkenal.

Brenden Aaronson pun akan merasa frustrasi karena Leeds United gagal melangkah ke final Piala FA. Mereka menjadi underdog dalam semifinal hari Minggu melawan Chelsea, namun Aaronson dan Leeds berjuang dengan baik, hanya untuk melihat The Blues lolos dengan kemenangan 1-0.

Namun, tidak semuanya suram. Alex Freeman tampil fantastis dalam debutnya sebagai starter di La Liga, sementara Mathis Albert yang berusia 16 tahun menjadi pemain Amerika termuda yang bermain di Bundesliga setelah masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan saat Borussia Dortmund meraih kemenangan besar.

GOAL meninjau penampilan para pemain Amerika di luar negeri pada akhir pekan ini...

  • AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Pulisic dan McKennie imbang di Serie A

    Pada akhirnya, tak ada yang bisa memisahkan AC Milan dan Juventus. Tak ada gol yang tercipta, meski ada beberapa peluang yang nyaris berbuah gol. Gol Khephren Thuram dianulir. Alexis Saelemaekers kemudian melepaskan tendangan yang menghantam tiang gawang. Selain itu, tak banyak yang bisa diceritakan, yang tentu mengecewakan bagi Pulisic dan McKennie.

    Berdasarkan klasemen Serie A, Milan akan menjadi yang lebih bahagia di antara keduanya. Kemenangan Juventus akan membuat mereka menyamai Milan di posisi ketiga. Sebaliknya, mereka tetap tertinggal tiga poin dan hanya unggul tiga poin dari Como di posisi kelima saat mereka berusaha mempertahankan tempat terakhir di Liga Champions.

    Adapun para pemain, tak banyak alasan untuk bersuka cita. Kekeringan gol Pulisic terus berlanjut, dengan pertandingan ini semakin memperjelas minimnya chemistry-nya di lini depan bersama Rafael Leao dalam formasi dua penyerang. Sementara itu, McKennie akan meninggalkan lapangan dalam kondisi terluka setelah menerima tekel keras dari Fikayo Tomori yang membuatnya tergeletak di lapangan cukup lama.

    Kedua tim kini akan menatap pertandingan-pertandingan besar yang akan datang. Namun, keduanya pasti lebih memilih untuk meraih hasil yang lebih baik dari pertandingan ini, agar pertandingan-pertandingan terakhir tersebut menjadi sedikit lebih tidak menegangkan.

    Wright dan Coventry memastikan gelar juara

    Hal itu memang sudah bisa dipastikan, tapi tetap layak dirayakan. Jarang sekali kita melihat pemain Amerika Serikat mengangkat trofi juara liga.

    Itulah yang dilakukan Haji Wright akhir pekan ini saat Coventry City menjuarai Championship. Klub ini memang sudah memastikan promosi ke Liga Premier, tetapi mengangkat trofi liga adalah pelengkap yang sempurna bagi klub yang memang pantas menyandang gelar juara.

    Gelar tersebut dipastikan pada Minggu dalam kemenangan 3-1 atas Wrexham. Skor imbang 1-1 saat memasuki 10 menit terakhir, Coventry mencetak dua gol di akhir pertandingan untuk mengunci kemenangan. Wright sudah ditarik keluar saat itu, karena ia diganti pada menit ke-71 setelah penampilan yang tidak biasa tenang, tapi itu tidak masalah. Itu tetap menjadi hari yang menentukan karier bagi striker USMNT tersebut.

    Kini, semua mata di klub dapat secara resmi beralih ke Liga Premier, sementara Wright dapat mulai menatap Piala Dunia musim panas ini setelah musim yang gemilang di Championship.

    Aaronson dan Leeds gagal melaju ke semifinal Piala FA

    Setelah pertandingan, Aaronson mengatakan bahwa ia langsung memeriksa ponselnya. Ia harus menonton ulang momen tersebut, terutama karena itu adalah peluang terbaik yang dimiliki Leeds. Sayangnya bagi dirinya, Robert Sanchez berhasil menggagalkan peluang itu dan, berkat hal itu, Chelsea lolos ke final Piala FA.

    Momen besar Aaronson datang di awal, saat ia menembus pertahanan Chelsea untuk berhadapan satu lawan satu dengan Sanchez. Namun, gelandang asal Amerika Serikat itu tak mampu mengalahkan kiper tersebut. Ini adalah momen yang akan ia kenang dengan rasa frustrasi, terutama karena momen itu bisa saja dengan mudah menentukan jalannya pertandingan. Itu jauh dari satu-satunya peluang Leeds, tetapi itu adalah peluang paling jelas untuk benar-benar menguasai permainan.

    Pada akhirnya, Chelsea berhasil memanfaatkan momen penentu pertandingan tersebut. Sundulan Enzo Fernandez di babak pertama adalah satu-satunya yang mereka butuhkan saat The Blues mempertahankan keunggulan untuk memastikan tempat mereka di final Piala FA, sekaligus membuat Aaronson dan Leeds pulang dari Stadion Wembley dengan perasaan kecewa.

    Rentetan kemenangan Balogun terhenti saat Monaco kehilangan poin penting

    Rentetan gol itu pasti akan berakhir pada suatu saat, dan sayangnya bagi Balogun dan Monaco, rentetan itu berakhir di angka delapan. Hal itu juga terjadi dalam pertandingan yang terasa seperti pertandingan yang wajib dimenangkan, sehingga pada akhirnya terasa semakin mengecewakan.

    Setelah unggul 2-0, Monaco membuang keunggulan tersebut dan akhirnya bermain imbang 2-2 melawan Toulouse, berkat gol pada menit ke-90 dari Emersonn. Dengan hasil imbang ini, Monaco terlempar dari zona Eropa dan harus bekerja keras menjelang tiga pertandingan terakhir musim ini jika ingin berpartisipasi dalam kompetisi kontinental musim depan.

    Di pihak Toulouse, Mark McKenzie tampil menonjol, benar-benar membantu meredam rekan setimnya di timnas AS, Balogun. McKenzie memenangkan delapan dari 10 duelnya dan mencatatkan dua intersepsi serta tiga tekel. Sebagai sebuah unit, pertahanan Toulouse benar-benar meredam Monaco setelah kebobolan dua kali di awal, dengan Balogun tidak mampu melepaskan tembakan selama 84 menit di lapangan.

    Hasil imbang ini akan terasa seperti kekalahan bagi Monaco dan menunjukkan ketangguhan Toulouse. Sayangnya bagi Balogun dan Monaco, hasil ini datang pada waktu yang paling tidak tepat menjelang pekan-pekan terakhir musim ini.

  • Freeman tampil gemilang dalam penampilan pertamanya sebagai starter di La Liga

    Jika ini merupakan pertanda akan hal-hal yang akan datang, maka Alex Freeman sudah siap untuk La Liga.

    Bek kanan timnas AS ini mendapat kesempatan debut sebagai starter di divisi utama Spanyol, dan ia tampil sangat meyakinkan dalam kemenangan Villarreal atas Celta Vigo. Freeman, yang sebelumnya hanya tampil sebentar sebagai pemain pengganti menjelang akhir pekan ini, tampil solid baik dalam bertahan maupun menyerang, dengan sorotan utama berupa tekel gemilang yang menggagalkan gol di babak pertama yang benar-benar menentukan jalannya pertandingan baginya. Yang patut dicatat, Freeman memenangkan setiap duel yang dilakukannya sekaligus melakukan dua tekel dan lima sapuan.

    Ia juga memiliki beberapa momen bagus saat menguasai bola, seperti yang telah menjadi ciri khasnya sejak menembus tim utama Orlando City lebih dari setahun yang lalu. Ia menyelesaikan 96 persen umpannya, dan meskipun sebagian besar di antaranya terjadi di setengah lapangan sendiri, hal itu menunjukkan ketenangannya saat menguasai bola di level yang lebih tinggi ini.

    Dengan Villarreal yang akan berlaga di Liga Champions, Freeman seharusnya mendapatkan lebih banyak kesempatan dalam beberapa minggu terakhir ini, terutama setelah penampilannya dalam debut starternya.

    Momen-momen yang mungkin terlewatkan

    + Pemain sayap tim nasional muda AS, Mathis Albert, menjadi pemain Amerika termuda yang tampil di Bundesliga setelah turun dalam kemenangan Borussia Dortmund 4-0 atas Freiburg

    + Gianluca Busio dan Venezia melanjutkan upaya mereka untuk promosi ke Serie A dengan kemenangan 2-0 atas Empoli

    + Tim Weah dan Marseille membuang keunggulan di menit-menit akhir setelah kebobolan penalti pada menit ke-88 dalam hasil imbang 1-1 melawan Nice

    + Antonee Robinson masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan saat Fulham menang 1-0 atas Aston Villa

    + Tanner Tessmann masuk lebih awal karena cedera dan membantu Lyon meraih kemenangan krusial 3-2 atas Auxerre

    + Hari yang berat bagi Chris Richards dan Crystal Palace saat mereka kalah 3-1 dari Liverpool di Anfield

    + Johnny Cardoso masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua dan membantu Atletico Madrid meraih kemenangan 3-2 atas Athletic Bilbao

    + Noahkai Banks tidak masuk dalam skuad saat Augsburg bermain imbang 1-1 dengan Eintracht Frankfurt

    + Bayer Leverkusen mengalahkan FC Koln 2-0, dengan Malik Tillman masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua

    + Joe Scally menjadi starter sementara Gio Reyna bermain pada 13 menit terakhir, namun Borussia Monchengladbach tidak mampu mencetak gol penentu dalam hasil imbang 0-0 melawan Wolfsburg

    + Damion Downs masuk sebagai pemain pengganti pada dua menit terakhir sementara Cole Campbell bermain pada empat menit terakhir dalam kemenangan comeback Hoffenheim atas Hamburg

    + Middlesbrough asuhan Aidan Morris tampil gemilang dalam kemenangan 5-1 atas Watford

    + Baik Daryl Dike maupun George Campbell menjadi starter dalam hasil imbang 0-0 West Brom melawan Ipswich Town