Para Pemain AS di Luar Negeri: Bintang-bintang Tim Nasional Sepak Bola Pria AS, Christian Pulisic dan Weston McKennie, saling meniadakan golnya saat Brenden Aaronson dan Leeds tersingkir di semifinal Piala FA

Mulai dari para pemain muda yang penuh harapan hingga para veteran berpengalaman di Tim Nasional Sepak Bola Putra AS, sorotan tak pernah surut terhadap para pemain Amerika yang berlaga di luar negeri akhir pekan ini.

Semua mata tertuju ke Italia, tempat dua wajah paling terkenal dari USMNT, Christian Pulisic dan Weston McKennie, saling berhadapan dalam pertandingan Serie A yang memiliki implikasi besar. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka mampu membuat perbedaan dalam pertandingan fisik yang dipenuhi cedera ini, yang akan membuat kedua tim merasa frustrasi dengan hari mereka di San Siro yang terkenal.

Brenden Aaronson pun akan merasa frustrasi karena Leeds United gagal melangkah ke final Piala FA. Mereka menjadi underdog dalam semifinal hari Minggu melawan Chelsea, namun Aaronson dan Leeds berjuang dengan baik, hanya untuk melihat The Blues lolos dengan kemenangan 1-0.

Namun, tidak semuanya suram. Alex Freeman tampil fantastis dalam debutnya sebagai starter di La Liga, sementara Mathis Albert yang berusia 16 tahun menjadi pemain Amerika termuda yang bermain di Bundesliga setelah masuk sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan saat Borussia Dortmund meraih kemenangan besar.

GOAL meninjau penampilan para pemain Amerika di luar negeri pada akhir pekan ini...