Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Para pemain Arsenal yang kalah di Liga Champions dicap sebagai ‘sekumpulan badut’ saat pemenang Piala Dunia asal Prancis itu mengkritik habis-habisan ‘ego yang membengkak’ The Gunners serta strategi Mikel Arteta melawan PSG
Dugarry mengkritik keras taktik yang tak tertahankan
Arsenal harus mengakui keunggulan PSG dalam final Liga Champions 2026 di Budapest, kalah dalam adu penalti setelah imbang 1-1 pada babak perpanjangan waktu. Meskipun Kai Havertz membuka skor pada menit keenam, juara Liga Inggris itu justru bermain bertahan dan menyerahkan penguasaan bola.
Berbicara dalam program Rothen S’enflamme di RMC Sport, Dugarry melontarkan kritik pedas mengenai penampilan pertahanan mereka. "Kami melihat tendangan-tendangan pembersihan, tim Arsenal yang secara sistematis berusaha mengulur waktu. Itu sungguh tak tertahankan, tak bisa ditoleransi," katanya dengan marah. "Dan yang hampir menjadi bencana bagi sepak bola dan para penggemarnya adalah bahwa mereka hampir menciptakan ilusi bahwa dengan menciptakan peluang dan melakukan begitu sedikit, Anda bisa memenangkan Liga Champions."
- Getty Images Sport
Tuduhan bahwa egonya terlalu besar
Pemenang Piala Dunia 1998 itu tidak segan-segan dalam menilai Arteta dan skuadnya, dengan keras mengkritik mentalitas serta kesombongan yang ditunjukkan mereka. Dugarry merasa The Gunners telah mengkhianati sejarah mereka sendiri dengan pendekatan negatif seperti itu di panggung terbesar Eropa.
"Mereka sekelompok badut," tambah Dugarry. "Mereka datang dengan ego yang membesar-besarkan diri, dengan Arteta berkata, 'Kami akan mengalahkan mereka'… Saya sangat senang Arsenal mendapat bagian yang buruk, dan saya harap jika mereka ingin menang, mereka mulai bermain sepak bola. Ini bukan Arsenal! Klub ini punya sejarah, mereka adalah The Gunners, ada warisan, ada gaya sepak bola. Mereka tidak bisa bermain seperti itu, itu mustahil."
Para pakar mempertanyakan pola pikir defensif
Bukan hanya Dugarry yang merasa bingung dengan taktik defensif yang diterapkan oleh juara Liga Premier. Mantan gelandang Chelsea, Craig Burley, juga mengkritik strategi tersebut melalui ESPN, sambil menyoroti betapa anehnya bagi tim papan atas untuk meninggalkan gaya permainan menyerang mereka setelah meraih keunggulan sedini itu. "Mari kita bahas secara terbuka, ketika mereka mencetak gol setelah enam menit, mereka mencoba bertahan hingga menit ke-90," kata Burley. "Seandainya PSG yang mencetak gol setelah enam menit, mereka pasti akan terus menyerang dan mencoba memenangkan pertandingan. Dan itulah perbedaan dalam pendekatan kedua tim ini, tidak hanya dalam final, tetapi juga dalam pendekatan mereka terhadap sepak bola."
- Getty Images Sport
Apa langkah selanjutnya bagi pasukan Arteta?
Arsenal kini harus bangkit dan bersiap untuk tur pramusim mereka yang akan datang. Meskipun meraih gelar Liga Premier merupakan prestasi besar, penantian panjang mereka untuk meraih kejayaan di kancah Eropa masih berlanjut. Arteta dan staf kepelatihannya perlu mengevaluasi pendekatan taktis mereka dalam pertandingan-pertandingan krusial agar mereka akhirnya bisa menaklukkan kompetisi Eropa saat musim baru dimulai.