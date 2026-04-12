Americans Abroad Pulisic, Pepi, BalogunGetty/GOAL
Thomas Hindle dan Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Para Pemain Amerika di Luar Negeri: Folarin Balogun dan Ricardo Pepi mencetak gol, sementara Christian Pulisic dan AC Milan mengalami masa-masa sulit

GOAL merangkum poin-poin penting dari penampilan para pemain Amerika di Eropa, termasuk dua gol penting lainnya

Persaingan posisi striker di Tim Nasional Putra AS mengalami perubahan drastis dalam seminggu terakhir. Cedera yang dialami Patrick Agyemang akan mengguncang susunan pemain secara signifikan, bahkan mungkin membuka satu slot di skuad Piala Dunia. Namun, tidak ada alasan bagi para pesaing lainnya untuk merasa aman, dan mereka pun bermain dengan semangat yang tinggi.

Baik Ricardo Pepi maupun Folarin Balogun berhasil mencetak gol, menjadi sorotan utama di Americans Abroad akhir pekan ini. Keduanya terus mencetak gol dengan frekuensi yang luar biasa dan memiliki ambisi yang sangat nyata untuk menjadi starter musim panas ini. Ambisi tersebut jelas mendorong mereka, yang menjadi kabar buruk bagi tim-tim yang mereka hadapi dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, satu pemain yang tidak mencetak gol akhir pekan ini adalah Christian Pulisic. Kekeringan golnya terus berlanjut dan, akhir pekan ini, konsekuensinya pun berlanjut, seiring dengan meningkatnya kesulitan Milan yang berujung pada kekalahan telak.

GOAL meninjau penampilan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini...

  • Ricardo Pepi PSVGetty

    Tujuan besar Pepi

    Musim Eredivisie telah berakhir dan PSV dinobatkan sebagai juara. Namun, bagi Ricardo Pepi, masih banyak yang harus diperjuangkan. Piala Dunia semakin dekat dan Pepi memiliki ambisi. Cara terbaik untuk mewujudkan ambisi tersebut? Gol.

    Pepi mencetak salah satunya akhir pekan ini, saat mencetak gol dalam kemenangan rutin atas Sparta Rotterdam. Gol tersebut merupakan gol ke-11 Pepi hanya dalam 1.086 menit. Ini merupakan musim lain di mana Pepi mencetak gol dengan kecepatan yang luar biasa, itulah sebabnya klub-klub Liga Premier mulai meliriknya.

    Namun, di timnas AS, Pepi sedang berjuang. Ia hanya bermain beberapa menit pada bulan Maret dan, meskipun ia memaksimalkan menit-menit tersebut dengan memberikan assist kepada Patrick Agyemang melalui tekanan yang gigih melawan Belgia, ia tidak bermain dalam pertandingan berikutnya melawan Portugal. Tampaknya ia berada di urutan kedua dalam hierarki tim, setidaknya.

    Masalahnya bagi Pepi, bagaimanapun, adalah dia bukan satu-satunya yang mencetak gol. Pemain yang tampaknya berada di puncak daftar kedalaman tim juga melakukannya.

  • Folarin Balogun 2026Getty

    Balogun tetap tampil gemilang

    Gol Folarin Balogun tidak sepenting gol Pepi. Gol itu tercipta dalam kekalahan 4-1 dari Paris FC, yang sangat merugikan upaya Monaco untuk naik peringkat. Saat Balogun mencetak gol, timnya sudah tertinggal 3-0, jadi gol itu jauh dari kata penentu.

    Namun, hal itu akan sangat membantu menjaga kepercayaan diri Balogun tetap tinggi. Saat ini, mungkin tidak ada pemain yang lebih percaya diri, tidak hanya di skuad USMNT tetapi mungkin di seluruh Eropa.

    Dengan golnya akhir pekan ini, Balogun kini telah mencetak gol dalam enam pertandingan berturut-turut untuk Monaco. Striker ini tampaknya sedang berada di puncak performa pada waktu yang tepat, dan baik Monaco maupun USMNT berharap ia dapat mempertahankan performa tersebut hingga akhir musim. Selama bertahun-tahun, Balogun memiliki potensi untuk menjadi striker elit, dan dalam beberapa minggu terakhir, ia telah mengubah potensi tersebut menjadi kenyataan.

    Wright dan Coventry nyaris lolos ke Liga Premier

    Akhir pekan ini terasa mengecewakan bagi Haji Wright dan Coventry City. Mereka harus puas dengan hasil imbang 0-0 melawan Sheffield United, dengan Wright ditarik keluar pada pertengahan babak kedua. Dengan hasil imbang ini, Coventry kehilangan kesempatan untuk memastikan promosi. Meski demikian, mereka tetap selangkah lebih dekat.

    Dengan satu poin yang mereka raih dan hasil-hasil lain di Championship, promosi Coventry hampir pasti. Mereka hanya membutuhkan satu poin dari empat pertandingan terakhir untuk memastikan tempat mereka di Liga Premier untuk pertama kalinya dalam 25 tahun. Meskipun tentu saja terasa mengecewakan bahwa mereka tidak berhasil memastikan tempat di kasta tertinggi Inggris pada akhir pekan ini di kesempatan pertama, mereka bisa sedikit lega karena posisi mereka tetap membaik.

    Empat pertandingan tersisa, dan Coventry juga sedang mengejar gelar juara. Mereka berada dalam posisi yang baik dan, bahkan setelah hasil imbang tanpa gol, ada alasan kuat untuk percaya bahwa mereka akan berhasil dalam waktu dekat.

    Hari yang buruk lagi bagi Pulisic dan Milan

    Dari segi hasil, ini adalah salah satu momen terburuk bagi AC Milan. Di tengah beredarnya pertanyaan seputar performa tim dan bagaimana hal itu akan memengaruhi masa depan klub, Milan justru tampil mengecewakan. Kekalahan 3-0 dari Udinese takkan pernah bisa dimaafkan. Kalah di kandang sendiri di tengah persaingan memperebutkan tiket Liga Champions sungguh tidak bisa diterima.

    Christian Pulisic tampil cukup baik, dan itu patut diapresiasi. Dia jauh lebih unggul dibandingkan dua pemain penyerang Milan lainnya. Namun, penampilannya belum cukup untuk benar-benar mengubah jalannya pertandingan, yang tetap menjadi tema dan bahan pembicaraan menjelang pekan-pekan terakhir musim ini.

    Pulisic masih belum mencetak gol musim ini, dan tidak ada yang meragukan dampak yang ditimbulkannya bagi Milan. Mereka berada dalam persaingan gelar pada musim gugur saat dia tampil gemilang, dan mereka kini terpuruk kembali ke tengah klasemen akibat penurunan performa ini. Mereka kini berada di peringkat ketiga liga, namun hanya unggul lima poin dari Como di peringkat kelima, yang memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Milan telah kalah tiga dari empat pertandingan, dengan kekalahan terbaru ini menjadi yang terburuk di antara semuanya. Bisakah mereka membalikkan keadaan? Bisakah Pulisic? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut pada akhirnya mungkin akan menentukan musim mereka.

    Momen-momen yang mungkin terlewatkan

    + Chris Richards dan Crystal Palace sempat membalikkan keadaan, namun akhirnya kalah 2-1 dari Newcastle.

    + Malik Tillman terus mengalami performa yang buruk bersama Leverkusen dan hanya bermain beberapa menit di masa tambahan waktu sebagai pemain pengganti dalam kekalahan 1-0 dari Borussia Dortmund.

    + Tyler Adams tampil solid selama 20 menit untuk membantu Bournemouth meraih kemenangan 2-1 atas Arsenal yang mengubah peta persaingan perebutan gelar.

    + Tim Weah bermain penuh selama 90 menit dalam kemenangan telak Marseille 3-1 atas Metz.

    + Antonee Robinson mengalami satu jam yang sulit melawan Mohamed Salah sebelum diganti dalam kekalahan Fulham di kandang Liverpool.

    + Gio Reyna tidak sempat turun dari bangku cadangan dalam kekalahan Borussia Monchengladbach 1-0 dari RB Leipzig. Joe Scally bermain selama 90 menit sebagai bek kanan.

    + Bek kiri USMNT John Tolkin mengalami cedera lutut serius dalam kemenangan 2-1 Holstein Kiel atas Fortuna Dusseldorf.

    + Daryl Dike menjalani 85 menit yang frustrasi dalam hasil imbang tanpa gol yang sengit antara West Brom dan Millwall.

    + Weston McKennie absen dalam laga Juventus melawan Atalanta karena skorsing.