Para Pemain Amerika di Luar Negeri: Christian Pulisic dan AC Milan mengalami masa sulit, sementara persaingan di lini depan semakin memanas berkat gol-gol dari Folarin Balogun dan Ricardo Pepi

Persaingan posisi striker di Tim Nasional Putra AS mengalami perubahan drastis dalam seminggu terakhir. Cedera yang dialami Patrick Agyemang akan mengguncang susunan pemain secara signifikan, bahkan mungkin membuka satu slot di skuad Piala Dunia. Namun, tidak ada alasan bagi para pesaing lainnya untuk merasa aman, dan mereka pun bermain dengan semangat yang tinggi.

Baik Ricardo Pepi maupun Folarin Balogun berhasil mencetak gol, menjadi sorotan utama di Americans Abroad akhir pekan ini. Keduanya terus mencetak gol dengan frekuensi yang luar biasa dan memiliki ambisi yang sangat nyata untuk menjadi starter musim panas ini. Ambisi tersebut jelas mendorong mereka, yang menjadi kabar buruk bagi tim-tim yang mereka hadapi dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, satu pemain yang tidak mencetak gol akhir pekan ini adalah Christian Pulisic. Kekeringan golnya terus berlanjut dan, akhir pekan ini, konsekuensinya pun berlanjut, seiring dengan meningkatnya kesulitan Milan yang berujung pada kekalahan telak.

GOAL meninjau penampilan para pemain Amerika di luar negeri akhir pekan ini...