AFP
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'Para pejuang berjiwa besar!' - Vozinha dan Cape Verde menantang Lionel Messi saat negara terkecil di Piala Dunia ini akan bertanding melawan Argentina di babak gugur
Tonggak sejarah bagi tim-tim kecil
Negara kepulauan di Samudra Atlantik ini memastikan lolosnya mereka ke babak 32 besar—sebuah pencapaian bersejarah—setelah bermain imbang 0-0 yang menegangkan melawan Arab Saudi di Houston. Para pemain dengan cemas berkumpul di sekitar sebuah ponsel di lapangan setelah pertandingan untuk menyaksikan Spanyol mengalahkan Uruguay, hasil yang memastikan Cape Verde sebagai runner-up Grup H. Tim underdog yang gigih ini tidak terkalahkan sepanjang babak penyisihan grup, sebelumnya meraih hasil imbang tanpa gol yang terkenal melawan Spanyol dan hasil imbang 2-2 dengan Uruguay.
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Vozinha tak sabar menanti laga melawan Messi
Kiper veteran berusia 40 tahun sekaligus kapten, Vozinha, mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas pencapaian skuadnya menjelang pertandingan melawan ikon dunia tersebut. Ia menyoroti kualitas teknis dan dominasi taktis yang ditunjukkan timnya selama pertandingan terakhir fase grup.
Vozinha menyatakan: "Tak seorang pun dari kami yang membayangkan hal ini, tapi kami tahu kami memiliki kualitas dan, saat kami lolos ke Piala Dunia, mungkin banyak yang mengira kami tak akan memenangkan satu pertandingan pun. Kami memiliki tim yang hebat dan pemain-pemain berkualitas. Sangat memuaskan bisa lolos ke babak berikutnya dan menghadapi Argentina akan menjadi pengalaman yang sangat baik. Bermain melawan Argentina dan Lionel Messi adalah impian bagi setiap pesepakbola.
"Kami tidak datang ke sini hanya untuk meraih hasil imbang. Kami selalu berupaya untuk menang. Kami tahu ini tidak akan mudah. Arab Saudi juga memiliki banyak kualitas dan terbiasa dengan pertandingan semacam ini. Kami mencoba segalanya untuk mencetak gol, tetapi tidak berhasil. Semua orang melihat bahwa kami memiliki penguasaan bola yang lebih banyak, lebih banyak umpan, dan lebih banyak peluang. Kami layak mendapat ucapan selamat."
Negara kepulauan ini menunjukkan ketangguhan
Kualifikasi bersejarah ini menjadi bukti nyata akan semangat budaya dan identitas global diaspora Cape Verde. Vozinha berharap perjalanan turnamen yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akan menginspirasi generasi-generasi pesepakbola mendatang di seluruh kepulauan yang terdiri dari sepuluh pulau tersebut.
Vozinha menambahkan: "Kami berasal dari negara kecil, tetapi kami tahu cara bersaing. Mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa pemain Cape Verde tidak cukup baik, tetapi kami telah menunjukkan bahwa kami memiliki kualitas, kami di sini untuk bersaing, dan kami mampu bersaing di kompetisi besar mana pun.
"Kami tumbuh besar di tengah kesulitan yang luar biasa, dan orang tua serta kakek-nenek kami berkorban serta mengajarkan kami untuk menghargai segala sesuatu. Kami telah menunjukkan ketangguhan rakyat Cape Verde, semangat yang kami miliki untuk negara kami, dan juga bahwa kami berada di sini untuk mewakili tidak hanya para pemain, tetapi seluruh warga Cape Verde yang tersebar di seluruh dunia. Kami memiliki hati yang besar dan kami adalah pejuang.
"Ketika seorang anak menangis di hadapan kami, tak ada kata-kata yang bisa menggambarkannya. Kami di sini untuk menjadi teladan bagi anak-anak kecil dan bukan hanya mereka. Siapa tahu mulai sekarang kami akan menjadi panutan yang bisa diteladani anak-anak dan membuat mereka berkata bahwa suatu hari nanti mereka ingin menjadi seperti Stopira, Ryan Mendes, atau pemain lain dari tim nasional Cape Verde."
- AFP
Ujian turnamen yang paling menentukan semakin mendekat
Kap Verde kini bersiap menghadapi pertandingan terbesar dalam sejarah mereka melawan juara bertahan Argentina di babak gugur. Setelah berhasil menahan Spanyol pada babak penyisihan grup, tim underdog yang tak kenal takut ini memiliki disiplin pertahanan yang dibutuhkan untuk menguji pasukan Lionel Scaloni.