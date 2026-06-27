Kiper veteran berusia 40 tahun sekaligus kapten, Vozinha, mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas pencapaian skuadnya menjelang pertandingan melawan ikon dunia tersebut. Ia menyoroti kualitas teknis dan dominasi taktis yang ditunjukkan timnya selama pertandingan terakhir fase grup.

Vozinha menyatakan: "Tak seorang pun dari kami yang membayangkan hal ini, tapi kami tahu kami memiliki kualitas dan, saat kami lolos ke Piala Dunia, mungkin banyak yang mengira kami tak akan memenangkan satu pertandingan pun. Kami memiliki tim yang hebat dan pemain-pemain berkualitas. Sangat memuaskan bisa lolos ke babak berikutnya dan menghadapi Argentina akan menjadi pengalaman yang sangat baik. Bermain melawan Argentina dan Lionel Messi adalah impian bagi setiap pesepakbola.

"Kami tidak datang ke sini hanya untuk meraih hasil imbang. Kami selalu berupaya untuk menang. Kami tahu ini tidak akan mudah. Arab Saudi juga memiliki banyak kualitas dan terbiasa dengan pertandingan semacam ini. Kami mencoba segalanya untuk mencetak gol, tetapi tidak berhasil. Semua orang melihat bahwa kami memiliki penguasaan bola yang lebih banyak, lebih banyak umpan, dan lebih banyak peluang. Kami layak mendapat ucapan selamat."