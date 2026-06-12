AFP
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Para demonstran bentrok dengan polisi antihuru-hara di luar Estadio Azteca saat pertandingan pembuka Piala Dunia Meksiko dirusak oleh aksi kekerasan
Perimeter keamanan dilanggar sebelum pertandingan dimulai
Hanya 10 menit sebelum pertandingan dimulai, sekitar 2.000 demonstran berkumpul di lokasi acara untuk menyuarakan kemarahan mereka atas ribuan kasus penghilangan paksa yang belum terpecahkan di seluruh negeri. Situasi pun dengan cepat memburuk ketika kerumunan berusaha menerobos masuk ke area dalam lapangan, dan dalam prosesnya menghancurkan sebuah truk yang terparkir. Untuk memulihkan ketertiban, 300 personel keamanan turun tangan untuk memaksa kerumunan mundur dan mengamankan area sekitar.
- AFP
Gas air mata digunakan di luar arena
Kekacauan di luar sangat kontras dengan suasana perayaan di dalam stadion. Menyoroti besarnya kerusuhan saat pihak berwenang setempat berupaya keras untuk mengendalikan situasi, laporan dari talkSPORTmenyebutkan bahwa kerusuhan meningkat secara drastis ketika para aktivis melemparkan suar dan batu langsung ke arah barisan pertahanan, sehingga memaksa petugas untuk mengerahkan pasukan antihuru-hara dan menggunakan gas air mata guna membubarkan kerumunan.
Tempat bersejarah yang terganggu oleh kericuhan
Arena ikonik ini menempati posisi istimewa dalam sejarah sepak bola sebagai satu-satunya stadion yang menjadi tuan rumah pertandingan di tiga Piala Dunia yang berbeda, termasuk final tahun 1970 dan 1986. Meskipun lima pertandingan turnamen dijadwalkan berlangsung di sana, sayangnya pertandingan pembuka ini tercoreng oleh perselisihan internal yang sudah mengakar. Di lapangan, pasukan Javier Aguirre berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan, yang harus bermain dengan sembilan pemain setelah Yaya Sithole dan Themba Zwane diusir dari lapangan.
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El Tri menghadapi ujian taktis
Meksiko kini harus menghadapi dampak dari pertandingan yang memanas tersebut, yang juga mengakibatkan bek Cesar Montes diusir pada masa tambahan waktu, sehingga ia tidak dapat tampil dalam laga Grup A berikutnya. Tim ini akan bertandang ke Guadalajara untuk menghadapi ujian taktis yang jauh lebih berat pada akhir pekan ini. El Tri harus tetap fokus di tengah potensi gangguan dari luar saat mereka bersiap menghadapi tim Korea Selatan yang disiplin.