Para demonstran bentrok dengan polisi antihuru-hara di luar Estadio Azteca saat pertandingan pembuka Piala Dunia Meksiko dirusak oleh aksi kekerasan

Meksiko kini harus menghadapi dampak dari pertandingan yang memanas tersebut, yang juga mengakibatkan bek Cesar Montes diusir pada masa tambahan waktu, sehingga ia tidak dapat tampil dalam laga Grup A berikutnya. Tim ini akan bertandang ke Guadalajara untuk menghadapi ujian taktis yang jauh lebih berat pada akhir pekan ini. El Tri harus tetap fokus di tengah potensi gangguan dari luar saat mereka bersiap menghadapi tim Korea Selatan yang disiplin.