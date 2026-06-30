Para bintang Inggris 'siap bertempur' demi Thomas Tuchel, sementara Jordan Pickford menekankan 'kebersamaan' dalam skuad Piala Dunia

Kiper Everton, Pickford, mengungkapkan intensitas yang ditanamkan Tuchel di skuad Inggris sejak mengambil alih kendali. Terlepas dari sorotan seputar keputusan taktis pelatih asal Jerman itu, para pemain tampaknya sepenuhnya mendukung metodenya saat mereka bersiap menghadapi fase krusial turnamen ini.

"Keyakinan, kebersamaan. Saya rasa kami sudah memiliki hal itu sebelumnya, tapi saya rasa manajerlah yang menanamkan keyakinan itu pada kami," jelas Pickford saat ditanya mengenai suasana di bawah kepemimpinan Tuchel. "Pertemuan-pertemuan yang dilakukan manajer dengan kami, rasanya seperti kami siap bertempur. Dia menanamkan keyakinan itu pada kami. Ada pertemuan-pertemuan taktis yang berbeda yang dia adakan, dan rasanya seperti ‘ya, saatnya bertindak’. Kami semua menginginkan tujuan yang sama, kami semua menginginkan tujuan akhir itu, dan skuad yang dia pilih ini, kami semua dalam semangat yang baik dan sedang berada di momen terbaik dalam karier kami."



