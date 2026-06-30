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Para bintang Inggris 'siap bertempur' demi Thomas Tuchel, sementara Jordan Pickford menekankan 'kebersamaan' dalam skuad Piala Dunia
Tuchel membawa mentalitas 'perang' ke tim Three Lions
Kiper Everton, Pickford, mengungkapkan intensitas yang ditanamkan Tuchel di skuad Inggris sejak mengambil alih kendali. Terlepas dari sorotan seputar keputusan taktis pelatih asal Jerman itu, para pemain tampaknya sepenuhnya mendukung metodenya saat mereka bersiap menghadapi fase krusial turnamen ini.
"Keyakinan, kebersamaan. Saya rasa kami sudah memiliki hal itu sebelumnya, tapi saya rasa manajerlah yang menanamkan keyakinan itu pada kami," jelas Pickford saat ditanya mengenai suasana di bawah kepemimpinan Tuchel. "Pertemuan-pertemuan yang dilakukan manajer dengan kami, rasanya seperti kami siap bertempur. Dia menanamkan keyakinan itu pada kami. Ada pertemuan-pertemuan taktis yang berbeda yang dia adakan, dan rasanya seperti ‘ya, saatnya bertindak’. Kami semua menginginkan tujuan yang sama, kami semua menginginkan tujuan akhir itu, dan skuad yang dia pilih ini, kami semua dalam semangat yang baik dan sedang berada di momen terbaik dalam karier kami."
- AFP
Krisis cedera melanda posisi yang rawan masalah
Meskipun semangat tim sedang tinggi, Tuchel kini menghadapi masalah logistik yang rumit di lini pertahanan akibat serangkaian kendala kebugaran. Posisi bek kanan, yang dulu memiliki kedalaman skuad yang luar biasa bagi Inggris, kini menjadi titik lemah utama setelah cedera yang dialami Reece James, Tino Livramento, dan Jarell Quansah. Hal ini membuat sang manajer terpaksa mengandalkan Djed Spence sebagai satu-satunya opsi yang layak untuk mengisi kekosongan di sisi kanan barisan pertahanan.
Tuchel sendiri mengakui bahwa situasi ini jauh dari ideal, sambil mencatat bahwa para bintang pertahanannya sedang "berlomba ketat" untuk kembali beraksi. Dengan tidak adanya lagi pemain veteran seperti Kyle Walker dan Kieran Trippier di skuad tim nasional, kurangnya pemain cadangan yang spesialis telah memberikan tekanan besar pada anggota skuad yang tersisa.
Namun, Pickford tetap yakin bahwa “kebersamaan” di dalam tim akan membantu mereka melewati setiap penyesuaian taktis yang diperlukan untuk babak gugur.
Perkembangan diri dan keunggulan psikologis
Keyakinan diri Pickford bukan sekadar hasil dari rapat tim; pemain berusia 30 tahun ini telah bekerja keras secara mandiri untuk mengasah aspek mentalnya guna memastikan dirinya siap menghadapi tekanan Piala Dunia.
"(Ini) merupakan proses perkembangan yang sedang saya jalani untuk menjadi versi terbaik dari diri saya," kata Pickford kepada ITV Sport. "Kami memiliki target, bersama orang-orang yang bekerja sama dengan saya, dan ini tentang menjadi versi terbaik dari diri saya serta ke mana hal itu bisa membawa saya. Kami tahu perjalanan apa yang bisa saya tempuh, percaya pada hal itu, dan tetap menjadi diri saya sendiri." Persiapan pribadi ini bisa menjadi sangat penting jika cedera para pemain bertahan Inggris membuat kiper ini harus bekerja lebih keras.
- Getty Images
Siap menghadapi tantangan di Republik Demokratik Kongo
Tantangan terdekat bagi pasukan Tuchel adalah laga babak 32 besar melawan Republik Demokratik Kongo, yang lolos setelah mengalahkan Uzbekistan. Meskipun Inggris diunggulkan di atas kertas, Pickford tetap waspada terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh negara Afrika tersebut dan menegaskan bahwa The Three Lions telah siap menghadapi segala kemungkinan.
"Kami ingin memenangkan pertandingan dalam 90 menit, tetapi kami akan siap sebagai tim, sebagai satu kesatuan, sebagai Inggris, untuk melakukan apa pun yang diperlukan demi meraih kemenangan," kata Pickford. "Jika pertandingan berlanjut ke adu penalti atau perpanjangan waktu, kami memiliki kemampuan, kami memiliki pemain cadangan yang siap diturunkan, kekompakan kami berada di level tinggi, dan itulah tujuan kami berada di sini. Kami tahu Kongo adalah tim yang tangguh, kami tahu betapa banyak tim di Afrika yang telah lolos ke babak selanjutnya. Mereka adalah tim yang bangga."