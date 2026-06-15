Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Para asisten Arne Slot di Liverpool kembali berkumpul di Feyenoord setelah Robin van Persie digantikan oleh mantan bintang Arsenal
Van Bronckhorst kembali ke De Kuip dengan penuh emosi
Van Bronckhorst yang berusia 51 tahun berada di ambang kembalinya yang gemilang ke Feyenoord sebagai pelatih kepala baru klub tersebut, demikian dilaporkan ESPN. Begitu semua formalitas akhir diselesaikan, mantan pemain tim nasional Belanda ini diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub raksasa Eredivisie tersebut, menandai masa jabatannya yang kedua di bangku cadangan De Kuip.
Van Bronckhorst sebelumnya menikmati masa jabatan yang sangat sukses sebagai manajer Feyenoord antara 2015 dan 2019. Selama periode itu, ia berhasil membawa klub tersebut meraih gelar liga pertama mereka dalam 18 tahun pada 2017, sekaligus mengamankan dua gelar Piala KNVB dan Johan Cruyff Shield. Kembalinya ia dipandang sebagai langkah untuk memulihkan kepemimpinan yang telah terbukti setelah kepergian ikon klub lainnya, Robin van Persie.
- Getty Images Sport
Duo pelatih Liverpool meninggalkan Anfield
Sebuah kejutan besar bagi para pendukung Liverpool, Van Bronckhorst tidak akan datang sendirian. Ia akan didampingi oleh Sipke Hulshoff, yang akan memegang peran penting dalam struktur kepelatihan baru. Kepindahan ini menandai kepergian mendadak keduanya dari Anfield, yang sebelumnya bekerja bersama Slot di Liga Premier.
Hulshoff, khususnya, adalah sosok kunci dalam staf Slot di Liverpool, di mana ia memikul tanggung jawab utama untuk sesi latihan lapangan. Setelah sebelumnya bekerja di bawah Slot selama kebangkitan Feyenoord ke puncak sepak bola Belanda, Hulshoff juga membawa pengalaman internasional, setelah bertugas di tim nasional Belanda asuhan Ronald Koeman dari awal 2023 hingga musim panas 2024.
Membangun tim pendukung yang solid
Penunjukan ini memastikan adanya rasa kesinambungan dan keakraban di dalam klub asal Rotterdam tersebut. Seiring dengan kedatangan para mantan asisten pelatih Liverpool, John de Wolf dan Said Bakkati akan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari staf teknis di bawah kepemimpinan Van Bronckhorst.
Bagi Van Bronckhorst, posisi ini menawarkan kesempatan untuk membangun kembali reputasinya di tanah airnya setelah menjabat berbagai peran di luar negeri. Sejak kepergiannya pertama kali dari Feyenoord, mantan bek Arsenal ini telah melatih Guangzhou City di Tiongkok, Rangers di Skotlandia—di mana ia mencapai final Liga Europa—dan yang terbaru, klub raksasa Turki Besiktas.
- Getty Images
Era pasca-Arne Slot mulai terbentuk
Rekan-rekan Slot yang dulu ditugaskan untuk mempertahankan standar tinggi yang telah ia tetapkan di Belanda. Pengetahuan teknis yang diperoleh Hulshoff selama bekerja bersama Slot diharapkan menjadi landasan utama proyek baru di bawah kepemimpinan Van Bronckhorst.
Saat Feyenoord bersiap untuk musim baru, fokus beralih pada seberapa cepat tim kepelatihan ini dapat menerapkan ide-ide mereka. Dengan rekam jejak juara Van Bronckhorst dan kesinambungan taktis yang diberikan oleh mantan asisten Liverpool, para pendukung setia Rotterdam akan optimis bahwa era gelar juara lainnya sudah di depan mata di stadion bersejarah tersebut.