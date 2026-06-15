Para asisten Arne Slot di Liverpool kembali berkumpul di Feyenoord setelah Robin van Persie digantikan oleh mantan bintang Arsenal

Van Bronckhorst yang berusia 51 tahun berada di ambang kembalinya yang gemilang ke Feyenoord sebagai pelatih kepala baru klub tersebut, demikian dilaporkan ESPN. Begitu semua formalitas akhir diselesaikan, mantan pemain tim nasional Belanda ini diperkirakan akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun dengan klub raksasa Eredivisie tersebut, menandai masa jabatannya yang kedua di bangku cadangan De Kuip.

Van Bronckhorst sebelumnya menikmati masa jabatan yang sangat sukses sebagai manajer Feyenoord antara 2015 dan 2019. Selama periode itu, ia berhasil membawa klub tersebut meraih gelar liga pertama mereka dalam 18 tahun pada 2017, sekaligus mengamankan dua gelar Piala KNVB dan Johan Cruyff Shield. Kembalinya ia dipandang sebagai langkah untuk memulihkan kepemimpinan yang telah terbukti setelah kepergian ikon klub lainnya, Robin van Persie.



