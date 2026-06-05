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Para ahli sayap! Estevao diyakini mampu menyamai standar yang ditetapkan oleh Eden Hazard dan Arjen Robben, sementara para penggemar Chelsea ‘tak pernah bosan’ dengan wonderkid asal Brasil ini
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Transfer Estevao pada akhirnya bisa bernilai £50 juta
Setelah tampil gemilang di level senior di tanah airnya bersama Palmeiras, tak butuh waktu lama bagi Estevao untuk menarik perhatian klub-klub besar di seluruh Eropa. Chelsea akhirnya berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya yang sangat diincar, dengan paket transfer yang nilainya bisa mencapai £50 juta ($67 juta).
Setelah berusia 18 tahun dan menghadapi The Blues di kompetisi FIFA Club World Cup, pemain Amerika Selatan yang sangat diunggulkan ini pindah ke London barat pada musim panas 2025. Harapannya adalah dia akan dibiasakan dengan lingkungan barunya secara bertahap, bukan langsung dilempar ke dalam situasi yang sulit.
Namun, Chelsea mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsistensi sepanjang musim 2025-26. Hal itu memberi Estevao kesempatan lebih awal untuk membuktikan kemampuannya, dan tidak butuh waktu lama bagi pemain muda ini untuk menunjukkan mengapa ia begitu dihargai. Ia mencetak delapan gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi sebelum mengalami cedera otot paha belakang yang mengakhiri musim domestiknya dan memupus impiannya bermain di Piala Dunia bersama Brasil.
Mengapa para penggemar Chelsea begitu antusias dengan Estevao
Ada harapan akan penampilan yang lebih baik lagi begitu ia kembali ke kondisi fisik prima. Bek mantan Chelsea, Cahill—yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL saat menghadiri acara Famous CFC bertema final Piala FA di Amerika Serikat—mengatakan saat ditanya tentang potensi Estevao: “Saya sudah beberapa kali ke Stamford Bridge musim ini dan para penggemar tak pernah bosan melihatnya.
“Dia adalah salah satu pemain yang membuat para penggemar tegang saat dia menguasai bola, dan itulah yang membuat para penggemar rela mengeluarkan uang untuk datang dan menonton. Di masa saya, ada pemain seperti Hazard dan Pedro, ada Willian, dan masih banyak lagi.
“Itulah pemain-pemain yang Anda cari untuk membuka kebuntuan, untuk menciptakan sesuatu yang tak terduga. Anda menunggu di momen-momen besar ini, bukan, untuk seseorang yang bisa membuka kebuntuan, seseorang yang bisa menciptakan sesuatu. Dia adalah orang yang pasti bisa melakukannya.
“Dan jika melihat usianya, Anda bisa membayangkan dia akan semakin baik dan baik lagi. Jadi ini sangat menggembirakan bagi para penggemar Chelsea. Sayangnya dia mengalami cedera ringan, tapi itu bagian tak terpisahkan dari permainan. Dia jelas merupakan talenta besar.”
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Bisakah Estevao menyaingi prestasi Hazard dan Robben?
Ketika ditanya lebih lanjut apakah Estevao mampu mencapai level yang pernah diraih Hazard, Robben, Damien Duff, Willian, dan Joe Cole, Cahill menambahkan: “100 persen, itulah levelnya.
“Sayangnya, Anda tidak akan bertahan lama jika tidak mencapai level itu dengan seragam Chelsea. Namun, yang kami lihat sejauh ini dari Estevao adalah bahwa ia pasti mampu melakukannya. Sekarang tinggal tergantung padanya apakah ia memiliki keinginan untuk terus berkembang, terus berkontribusi, mencontoh para pemain yang baru saja kami sebutkan, sekaligus menciptakan jalannya sendiri dan mengembangkan gaya sepak bolanya sendiri.
“Pemain seperti ini, peran mereka adalah menciptakan peluang. Jadi, lihatlah seseorang seperti [Cristiano] Ronaldo, misalnya, dia bangga dengan angka-angka yang dia hasilkan dalam permainan. Apakah saya mencetak gol? Apakah saya memberikan assist? Dan saya pikir inilah sisi egois yang ada dalam dirinya untuk berkata, ‘Saya harus mempengaruhi pertandingan, saya harus mempengaruhi pertandingan di setiap pertandingan yang saya mainkan agar bisa menjadi pemain kelas dunia’.
“Jadi, itu adalah langkah selanjutnya baginya, tapi kita masih berbicara tentang seorang pemuda dan dia terlihat bermain dengan senyum di wajahnya, yang penting. Saya antusias dengan apa yang akan terjadi di masa depan baginya.”
Chelsea turut membantu meningkatkan minat di Amerika Utara
Meskipun Estevao tidak akan bertolak ke AS untuk membela timnas negaranya, musim panas yang penuh kejutan menanti di Amerika Utara. Cahill telah menyaksikan perkembangan yang mengesankan di kawasan tersebut terkait minat terhadap olahraga paling populer di dunia.
Dia mengatakan tentang kemajuan yang dicapai di Amerika Serikat, dengan pemenang Ballon d’Or delapan kali, Lionel Messi, kini menjadi salah satu bintang utama di MLS: “Saya sudah datang ke sini sejak 2012, melakukan tur pra-musim di sini hingga kini setelah pensiun. Saya sebenarnya pernah di Chicago beberapa tahun lalu. Dan setiap kali saya datang, saya merasa basis penggemar Premier League dan Chelsea terus berkembang, yang sangat menyenangkan untuk dilihat.
“Bagi saya, Premier League adalah liga terbaik di dunia. Tapi mereka tidak hanya menontonnya, mereka sangat antusias. Dan saat Anda berbicara dengan mereka, Anda bisa langsung merasakannya. Saat Anda berbincang dengan seseorang yang paham sepak bola, mengenal Chelsea, dan terinformasi—mereka tahu hasil pertandingan, statistik, ini dan itu—mereka benar-benar antusias, dan itu menyenangkan untuk dilihat.
“Selain itu, MLS sedang berkembang. Sepak bola, sepak bola, jelas sedang berkembang dan saya melihatnya secara langsung.”
- Victoria McDonald / Chelsea Football Club
Tur pramusim Chelsea 2026: Ke mana The Blues akan bertolak
Chelsea akan bertolak ke Australia dan Asia sebagai bagian dari persiapan pramusim menjelang musim 2026-27 — dengan jadwal pertandingan yang telah disusun melawan Sydney Wanderers, Tottenham, Juventus, AC Milan, dan Johor Darul Ta'z. Mereka kemungkinan akan kembali ke Amerika pada suatu saat, seiring upaya klub raksasa Liga Premier ini untuk terus memperkuat merek dan daya tariknya di kalangan masyarakat luas.
Gary Cahill berbicara di Chicago pada acara The Famous CFC yang dipersembahkan oleh Coors Light, perhentian terakhir dari rangkaian acara keterlibatan penggemar internasional Chelsea FC pada musim 2025-26. The Famous CFC memberikan kesempatan kepada para penggemar Chelsea dari seluruh dunia untuk bertemu dengan sesama penggemar The Blues serta menikmati sesi tanya jawab, kuis, permainan, dan kesempatan untuk berfoto bersama trofi Liga Premier.