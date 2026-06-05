Para ahli sayap! Estevao diyakini mampu menyamai standar yang ditetapkan oleh Eden Hazard dan Arjen Robben, sementara para penggemar Chelsea ‘tak pernah bosan’ dengan wonderkid asal Brasil ini

Setelah tampil gemilang di level senior di tanah airnya bersama Palmeiras, tak butuh waktu lama bagi Estevao untuk menarik perhatian klub-klub besar di seluruh Eropa. Chelsea akhirnya berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya yang sangat diincar, dengan paket transfer yang nilainya bisa mencapai £50 juta ($67 juta).

Setelah berusia 18 tahun dan menghadapi The Blues di kompetisi FIFA Club World Cup, pemain Amerika Selatan yang sangat diunggulkan ini pindah ke London barat pada musim panas 2025. Harapannya adalah dia akan dibiasakan dengan lingkungan barunya secara bertahap, bukan langsung dilempar ke dalam situasi yang sulit.

Namun, Chelsea mengalami kesulitan dalam mempertahankan konsistensi sepanjang musim 2025-26. Hal itu memberi Estevao kesempatan lebih awal untuk membuktikan kemampuannya, dan tidak butuh waktu lama bagi pemain muda ini untuk menunjukkan mengapa ia begitu dihargai. Ia mencetak delapan gol dalam 36 penampilan di semua kompetisi sebelum mengalami cedera otot paha belakang yang mengakhiri musim domestiknya dan memupus impiannya bermain di Piala Dunia bersama Brasil.