Para ahli membaca gerak bibir mengungkap pesan tiga kata yang disampaikan Declan Rice kepada rekan-rekan setimnya di Arsenal segera setelah kekalahan telak dari Man City
Persaingan perebutan gelar semakin ketat di Etihad
Pertandingan puncak klasemen yang sangat dinantikan pada hari Minggu di Etihad Stadium berakhir dengan kemenangan krusial 2-1 bagi tuan rumah atas Arsenal. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi ambisi gelar The Gunners dan secara drastis mengubah momentum persaingan Liga Premier. Dengan kemenangan ini, tim asuhan Pep Guardiola telah memperkecil selisih poin di puncak klasemen, kini hanya tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen Arsenal. Yang terpenting, Man City juga memiliki satu pertandingan lebih sedikit. Selisih poin yang tipis ini menjadi awal dari fase akhir musim yang menegangkan, membuat keunggulan Arsenal yang sebelumnya nyaman kini berada di ujung tanduk karena City terus membayangi mereka.
Pesan Rice yang penuh keberanian
Kamera menyorot skuad Arsenal yang tampak lesu saat Manchester City merayakan kemenangan yang mencerminkan perubahan momentum seperti yang terlihat pada musim-musim sebelumnya. Namun, Rice menolak membiarkan kekalahan ini menandai berakhirnya ambisi mereka, lalu berpaling kepada kapten klub Martin Odegaard untuk menyampaikan pengingat singkat dan tegas mengenai tugas yang menanti.
Para ahli membaca gerak bibir telah menguraikan interaksi tersebut, mengungkapkan bahwa Rice menatap mata kaptennya dan menyatakan: "Ini belum berakhir." Pemain berusia 27 tahun itu kemudian memeluk Odegaard, menunjukkan tingkat kepemimpinan yang telah dinantikan para penggemar sejak kepindahannya dengan nilai transfer besar dari West Ham, bahkan saat City berada dalam posisi di mana mereka bisa kembali ke puncak klasemen dengan mengalahkan Burnley pada Rabu.
Mikel Arteta turut menonjolkan semangat juang
Manajer The Gunners juga tampil optimis dalam penilaiannya pasca-pertandingan, menolak untuk percaya bahwa pukulan psikologis akibat kekalahan di Etihad akan menggagalkan perjuangan timnya. Meskipun performa tim asal London Utara ini hanya mencatatkan satu kemenangan dari enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, pelatih asal Spanyol itu tetap yakin akan tekad skuadnya.
"Saya yakin hari ini, saya yakin pada Rabu lalu, seminggu yang lalu, karena saya melihat mereka setiap hari dan saya tahu level yang kami miliki," kata Arteta. "Tapi hari ini, jika [para pemain] perlu lebih yakin, saya pikir mereka sekarang lebih yakin. Mereka membicarakannya di ruang ganti. Ini liga baru sekarang. Mereka memiliki satu pertandingan lebih banyak. Kami memiliki keunggulan tiga poin dan lima pertandingan tersisa. Jadi, segalanya masih terbuka. Kami tidak akan berhenti dan kami akan terus berjuang, itu pasti."
Langkah terakhir bagi The Gunners
Penurunan performa Arsenal belakangan ini membuat mereka menelan kekalahan pahit di final Carabao Cup dari City dan tersingkir dari Piala FA oleh Southampton, di samping berhasil lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions dengan susah payah saat menghadapi Sporting CP. Namun, Arteta menampik anggapan bahwa para pemainnya membutuhkan dorongan moral saat mereka harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan semifinal Liga Champions melawan Atletico Madrid.
"Jika saya harus memilih pemain untuk memenangkan Liga Premier dengan lima pertandingan tersisa di tangan kami dan berada di final Liga Champions, saya pikir saya seharusnya berada di rumah," kata Arteta dengan tegas. "Jadi, itu bukan masalahnya. Itu tidak diperlukan. Itu tidak pernah diperlukan, bahkan di saat-saat sulit." Dengan pertandingan melawan Newcastle dan Fulham di depan mata, The Gunners harus membuktikan bahwa mantra Rice, "belum berakhir", benar di lapangan.