Para ahli membaca gerak bibir mengungkap pesan tiga kata yang disampaikan Declan Rice kepada rekan-rekan setimnya di Arsenal segera setelah kekalahan telak dari Man City

Manajer The Gunners juga tampil optimis dalam penilaiannya pasca-pertandingan, menolak untuk percaya bahwa pukulan psikologis akibat kekalahan di Etihad akan menggagalkan perjuangan timnya. Meskipun performa tim asal London Utara ini hanya mencatatkan satu kemenangan dari enam pertandingan terakhir di semua kompetisi, pelatih asal Spanyol itu tetap yakin akan tekad skuadnya.

"Saya yakin hari ini, saya yakin pada Rabu lalu, seminggu yang lalu, karena saya melihat mereka setiap hari dan saya tahu level yang kami miliki," kata Arteta. "Tapi hari ini, jika [para pemain] perlu lebih yakin, saya pikir mereka sekarang lebih yakin. Mereka membicarakannya di ruang ganti. Ini liga baru sekarang. Mereka memiliki satu pertandingan lebih banyak. Kami memiliki keunggulan tiga poin dan lima pertandingan tersisa. Jadi, segalanya masih terbuka. Kami tidak akan berhenti dan kami akan terus berjuang, itu pasti."