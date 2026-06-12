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Paolo Sorrentino AncelottiGetty Images

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Paolo Sorrentino sedang mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Brasil untuk syuting film dokumenter tentang Carlo Ancelotti

Brazil
C. Ancelotti
Brazil vs Morocco
World Cup

Sutradara peraih Oscar ini mengikuti pelatih asal Italia tersebut di Piala Dunia.

Brasil bersiap untuk pertandingan perdana melawan Maroko di babak final Piala Dunia 2026.


Pertandingan tersebut dijadwalkan pada tengah malam (waktu Italia) pada Minggu, 14 Juni di MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, tidak jauh dari New York.


  • SORRENTINO MENGGANTIKAN ANCELOTTI

    Sementara itu, Paolo Sorrentino terlihat di tempat pemusatan latihan Seleçao di Morristown, Amerika Serikat. Sutradara yang memenangkan Oscar pada tahun 2014 untuk film "La grande bellezza" sebagai film asing terbaik tahun itu, sedang menggarap sebuah film dokumenter tentang pelatih Carlo Ancelotti.


    Keduanya bertemu saat berlibur di Sardinia dan, saat membicarakan sepak bola, mereka pun tercetus ide untuk membuat film tentang kehidupan pelatih asal Emilia tersebut. Ancelotti merasa sangat terhormat atas perhatian yang diberikan oleh sutradara asal Napoli tersebut.

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