Paolo Sorrentino sedang mengikuti pemusatan latihan bersama timnas Brasil untuk syuting film dokumenter tentang Carlo Ancelotti

Sementara itu, Paolo Sorrentino terlihat di tempat pemusatan latihan Seleçao di Morristown, Amerika Serikat. Sutradara yang memenangkan Oscar pada tahun 2014 untuk film "La grande bellezza" sebagai film asing terbaik tahun itu, sedang menggarap sebuah film dokumenter tentang pelatih Carlo Ancelotti.
Keduanya bertemu saat berlibur di Sardinia dan, saat membicarakan sepak bola, mereka pun tercetus ide untuk membuat film tentang kehidupan pelatih asal Emilia tersebut. Ancelotti merasa sangat terhormat atas perhatian yang diberikan oleh sutradara asal Napoli tersebut.