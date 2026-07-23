Paolo Maldini menjelaskan pembicaraan dengan Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti-yang dijuluki "yang terbaik di dunia"-mengenai posisi pelatih timnas Italia, sementara FIGC menolak untuk mengambil keputusan terburu-buru

Dalam langkah berani untuk membangkitkan kembali nasib negara yang tengah mengalami krisis sepak bola, Maldini mengungkapkan bahwa Italia menargetkan posisi teratas dalam hierarki kepelatihan. Ikon AC Milan yang baru-baru ini ditunjuk sebagai direktur teknis FIGC tersebut menegaskan bahwa telah dilakukan pembicaraan dengan mantan pelatih Manchester City, Guardiola, dan manajer Brasil saat ini, Ancelotti.

Dalam pernyataan yang dilansir The Guardian, Maldini, saat berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan tingkat tinggi dengan klub-klub Serie A, secara terbuka membahas daftar calon pelatih ambisius yang disusun federasi. “Sejujurnya, hari ini kami belum bisa memberikan kabar terbaru mengenai apa yang sedang terjadi. Anda telah mengidentifikasi salah satu target kami,” kata Maldini saat ditanya mengenai hubungan dengan Guardiola. “Kami tidak bisa menyembunyikan bahwa kami juga telah berbicara dengan Carlo Ancelotti sebelum berbicara dengan Pep. Sejujurnya, rasanya tepat untuk memulai dengan yang terbaik di dunia, untuk melihat ketersediaan mereka secara umum.”