AFP
Diterjemahkan oleh
Paolo Maldini menjelaskan pembicaraan dengan Pep Guardiola dan Carlo Ancelotti-yang dijuluki "yang terbaik di dunia"-mengenai posisi pelatih timnas Italia, sementara FIGC menolak untuk mengambil keputusan terburu-buru
Maldini membidik para pemain elit
Dalam langkah berani untuk membangkitkan kembali nasib negara yang tengah mengalami krisis sepak bola, Maldini mengungkapkan bahwa Italia menargetkan posisi teratas dalam hierarki kepelatihan. Ikon AC Milan yang baru-baru ini ditunjuk sebagai direktur teknis FIGC tersebut menegaskan bahwa telah dilakukan pembicaraan dengan mantan pelatih Manchester City, Guardiola, dan manajer Brasil saat ini, Ancelotti.
Dalam pernyataan yang dilansir The Guardian, Maldini, saat berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan tingkat tinggi dengan klub-klub Serie A, secara terbuka membahas daftar calon pelatih ambisius yang disusun federasi. “Sejujurnya, hari ini kami belum bisa memberikan kabar terbaru mengenai apa yang sedang terjadi. Anda telah mengidentifikasi salah satu target kami,” kata Maldini saat ditanya mengenai hubungan dengan Guardiola. “Kami tidak bisa menyembunyikan bahwa kami juga telah berbicara dengan Carlo Ancelotti sebelum berbicara dengan Pep. Sejujurnya, rasanya tepat untuk memulai dengan yang terbaik di dunia, untuk melihat ketersediaan mereka secara umum.”
- Getty Images
Mengejar para pemenang legendaris
Upaya merekrut Guardiola dilakukan pada saat pelatih berusia 55 tahun itu berstatus bebas agen setelah mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama satu dekade dan dipenuhi gelar di Man City. Rekam jejaknya tak perlu diragukan lagi, mengingat ia juga telah mendefinisikan ulang sepak bola modern selama masa jabatannya di Barcelona dan Bayern Munich. Sementara itu, Ancelotti tetap menjadi salah satu pelatih dengan prestasi terbanyak dalam sejarah, dengan lima gelar Liga Champions dan trofi liga dari kelima divisi teratas di Eropa.
Maldini, bersama presiden FIGC Giovanni Malago dan penasihat Leonardo, dilaporkan menghabiskan beberapa hari di Barcelona untuk mengukur minat Guardiola terhadap proyek tersebut. Meskipun lowongan tersebut mendesak, Maldini menegaskan bahwa mereka tidak akan puas dengan pilihan kedua hanya untuk mengisi posisi tersebut dengan cepat. “Yang terbaik adalah mengumumkan pelatih baru minggu ini, tetapi lebih baik lagi menunggu orang yang benar-benar kami inginkan,” jelas Maldini.
Situasi Ancelotti di Brasil
Meskipun Ancelotti merupakan kandidat impian, situasinya saat ini bersama tim nasional Brasil menjadi hambatan besar bagi FIGC. Pelatih berpengalaman tersebut menandatangani perpanjangan kontrak pada bulan Mei yang berlaku hingga tahun 2030, namun posisinya kini menjadi sorotan setelah penampilan mengecewakan di Piala Dunia.
Kebutuhan Azzurri akan kepemimpinan yang mantap semakin jelas setelah kekalahan mereka baru-baru ini di babak playoff melawan Bosnia dan Herzegovina. Kekalahan tersebut memicu pengunduran diri presiden Gabriele Gravina dan pelatih kepala Gennaro Gattuso. Gattuso baru menjabat dalam waktu singkat, setelah menggantikan Luciano Spalletti selama siklus kualifikasi yang sulit.
- Getty Images Sport
Pilihan yang lebih beragam bagi Azzurri
Jika upaya untuk mendatangkan Guardiola atau Ancelotti yang menjadi sorotan publik itu gagal, FIGC tidak kekurangan alternatif, dengan beberapa nama yang sudah tidak asing lagi masuk dalam pertimbangan. Roberto Mancini, sosok yang membawa gelar juara Kejuaraan Eropa pada tahun 2021, berada di barisan bersama Antonio Conte sebagai salah satu kandidat terdepan jika federasi mempertimbangkan untuk memanggil kembali mantan pelatih kepala.
Nama Andrea Pirlo juga telah masuk dalam pembicaraan. Sebagai tokoh kunci dalam kemenangan Italia di Piala Dunia 2006 saat masih menjadi pemain, ia akan memberikan arah yang lebih segar—meski belum teruji—dibandingkan dengan opsi-opsi yang lebih berpengalaman dalam daftar tersebut.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami