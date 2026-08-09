Dalam wawancara yang luas dan menghebohkan dengan Corriere della Sera, Maldini membeberkan kisah di balik masa tugasnya yang singkat sebagai direktur teknis FIGC. Legenda AC Milan itu mengungkapkan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah membawa Guardiola ke kursi pelatih timnas Italia, sebuah langkah yang akan mengguncang peta sepakbola internasional. Maldini menceritakan pertemuan penting di Catalonia, tempat fondasi untuk penunjukan yang bisa saja bersejarah itu disusun dengan sangat rinci bersama mantan direktur olahraga Leonardo.

Maldini menjelaskan betapa mendalamnya pembahasan tersebut dengan berkata: “Dia sempat menyampaikan keinginannya untuk melatih tim nasional kepada beberapa temannya. Kami pergi menemuinya di Barcelona, kami makan siang bersama, kami berbicara sepanjang hari. Dia sangat tergoda. Dia nyaris menerima. Dia bahkan mulai menuliskan formasi di secarik kertas.”