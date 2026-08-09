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Paolo Maldini mengungkap seberapa dekat Pep Guardiola menjadi pelatih Italia sebelum akhirnya mundur
Makan siang rahasia di Barcelona
Dalam wawancara yang luas dan menghebohkan dengan Corriere della Sera, Maldini membeberkan kisah di balik masa tugasnya yang singkat sebagai direktur teknis FIGC. Legenda AC Milan itu mengungkapkan bahwa salah satu tujuan utamanya adalah membawa Guardiola ke kursi pelatih timnas Italia, sebuah langkah yang akan mengguncang peta sepakbola internasional. Maldini menceritakan pertemuan penting di Catalonia, tempat fondasi untuk penunjukan yang bisa saja bersejarah itu disusun dengan sangat rinci bersama mantan direktur olahraga Leonardo.
Maldini menjelaskan betapa mendalamnya pembahasan tersebut dengan berkata: “Dia sempat menyampaikan keinginannya untuk melatih tim nasional kepada beberapa temannya. Kami pergi menemuinya di Barcelona, kami makan siang bersama, kami berbicara sepanjang hari. Dia sangat tergoda. Dia nyaris menerima. Dia bahkan mulai menuliskan formasi di secarik kertas.”
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Kebenaran di balik tuntutan gaji
Meski rumor saat itu menyebut tuntutan gaji Guardiola sebagai batu sandungan utama bagi FIGC, Maldini dengan cepat menepis anggapan bahwa keserakahan berperan dalam keputusan pelatih asal Spanyol tersebut. Laporan di Italia sebelumnya sempat beredar dan mengklaim bahwa ahli taktik itu meminta gaji fantastis sebesar €20 juta per musim. Namun, Maldini menjelaskan bahwa aspek finansial justru menjadi bagian paling mudah dalam negosiasi, dengan Guardiola menunjukkan tingkat fleksibilitas yang mengejutkan terkait paket remunerasi potensialnya.
Menanggapi langsung rumor soal gaji itu, Maldini tegas membantah: “Sama sekali tidak. Uang tidak pernah menjadi masalah. Pep mengatakan kepada kami dengan jelas: Beri saya satu euro lebih sedikit daripada yang diterima pelatih sebelumnya dan saya tidak masalah.”
Beban mental dari Premier League
Maldini kemudian mengungkapkan mengapa kesepakatan itu gagal terwujud. Ia menunjuk faktor yang jauh lebih manusiawi: terkurasnya fisik dan mental setelah satu dekade di puncak sepakbola klub. Setelah mendominasi kasta tertinggi Inggris bersama Man City, intensitas pekerjaannya jelas meninggalkan dampak pada Guardiola. Kebutuhan untuk benar-benar beristirahat dari kursi pelatih menjadi faktor penentu, mengalahkan rasa penasarannya terhadap pekerjaan di Italia dan perencanaan taktis yang sudah mulai ia lakukan.
"Karena kelelahan," tegas Maldini saat ditanya mengapa kesepakatan itu gagal terwujud. "Guardiola baru saja menjalani 10 tahun yang melelahkan di Premier League. Dia menjalani operasi punggung, dia ingin beristirahat. Tapi itu adalah pembahasan yang sangat serius, kami mempelajari skuad dari level U17 ke atas."
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Beralih ke Andrea Pirlo
Dengan Guardiola yang tidak tersedia, Maldini beralih kepada mantan rekan setimnya, Andrea Pirlo. Pilihan itu dirancang untuk membawa pendekatan muda dan modern ke tim nasional, dengan fokus pada pengembangan teknis alih-alih taktik bertahan yang kaku. Namun, penunjukan itu mendapat penolakan keras, sebagian karena kontroversi seputar hubungan komersial Pirlo dengan perusahaan taruhan Rusia.
"Kami tidak mengetahuinya. Opini publik telah menjalankan tugasnya. Namun, tidak ada apa pun pada level hukum yang akan menghalangi Andrea menjadi pelatih kepala tim nasional. Itu jelas dibesar-besarkan dalam cara tertentu. Pirlo bersedia mengakhiri hubungannya dengan perusahaan taruhan Rusia itu."
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