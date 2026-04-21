Pantauan Skuad USMNT: Pemain mana saja yang sedang bersaing untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia?

Inilah kenyataan pahitnya: tidak semua orang bisa lolos ke Piala Dunia. Tidak semua pemain yang selama beberapa tahun terakhir menjadi andalan Tim Nasional Putra AS akan tetap menjadi andalan musim panas ini. Hati beberapa orang akan hancur, dan Mauricio Pochettino mengatakan bahwa itulah bagian terburuk dari semua ini.

Setelah kekalahan USMNT dari Portugal, Pochettino mengatakan ada antara 35 hingga 40 pemain yang bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia. Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa angka tersebut berarti antara 11 hingga 16 pemain di antaranya tidak akan menjadi bagian dari skuad 26 pemain USMNT. Ada beberapa pemain yang bisa merasa tenang, seperti Christian Pulisic, Chris Richards, dan Weston McKennie. Namun, di luar kelompok lima hingga 10 pemain tersebut? Semuanya masih terbuka.

Lalu, bagaimana posisi para pemain saat ini? Posisi mana saja yang masih terbuka, dan pemain mana saja yang bersaing untuk merebutnya? GOAL mengulas pemain mana saja yang saat ini berada di ambang seleksi, bagaimana performa mereka, dan bagaimana situasi tersebut bisa berubah saat Pochettino mengonfirmasi skuad Piala Dunia-nya.