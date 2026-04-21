USMNT Bubble Stars (04.21.2026)
Ryan Tolmich

Pantauan Skuad USMNT: Pemain mana saja yang sedang bersaing untuk memperebutkan tempat di Piala Dunia?

Mauricio Pochettino tidak bisa membawa semua pemain ke Piala Dunia, jadi pemain mana saja yang sedang bersaing untuk memperebutkan tempat-tempat tersebut?

Inilah kenyataan pahitnya: tidak semua orang bisa lolos ke Piala Dunia. Tidak semua pemain yang selama beberapa tahun terakhir menjadi andalan Tim Nasional Putra AS akan tetap menjadi andalan musim panas ini. Hati beberapa orang akan hancur, dan Mauricio Pochettino mengatakan bahwa itulah bagian terburuk dari semua ini.

Setelah kekalahan USMNT dari Portugal, Pochettino mengatakan ada antara 35 hingga 40 pemain yang bersaing untuk mendapatkan tempat di skuad Piala Dunia. Perhitungan sederhana menunjukkan bahwa angka tersebut berarti antara 11 hingga 16 pemain di antaranya tidak akan menjadi bagian dari skuad 26 pemain USMNT. Ada beberapa pemain yang bisa merasa tenang, seperti Christian Pulisic, Chris Richards, dan Weston McKennie. Namun, di luar kelompok lima hingga 10 pemain tersebut? Semuanya masih terbuka.

Lalu, bagaimana posisi para pemain saat ini? Posisi mana saja yang masih terbuka, dan pemain mana saja yang bersaing untuk merebutnya? GOAL mengulas pemain mana saja yang saat ini berada di ambang seleksi, bagaimana performa mereka, dan bagaimana situasi tersebut bisa berubah saat Pochettino mengonfirmasi skuad Piala Dunia-nya.

    Penjaga gawang

    Matt Freese sudah pasti masuk. Matt Turner tampaknya juga demikian, mengingat tingkat pengalamannya. Namun, posisi ketiga tampaknya masih terbuka.

    Chris Brady, Roman Celentano, dan Patrick Schulte adalah tiga pemain yang bersaing memperebutkan posisi tersebut, dan ketiganya tetap menjadi tokoh kunci bagi klub mereka di MLS. Berdasarkan performa klub saja, Brady tampaknya memiliki keunggulan, karena Chicago Fire jauh lebih unggul daripada kedua klub yang berbasis di Ohio tersebut. Brady juga merupakan yang termuda di antara mereka, yang memberinya sedikit keunggulan di sana.

    Sebenarnya, dari semua posisi dalam skuad, kiper ketiga adalah posisi yang paling tidak dipengaruhi oleh performa. Karena itu, posisi tersebut kemungkinan besar akan dipilih lebih berdasarkan kesan daripada statistik di lapangan.

    Bek tengah

    Hampir semua bek tengah—kecuali Chris Richards—sebaiknya waspada, meskipun tentu saja ada yang merasa lebih tenang daripada yang lain.

    Auston Trusty seharusnya merasa cukup optimis setelah menjalani pemusatan latihan yang solid pada bulan Maret, ditambah dengan musim yang kuat bersama Celtic. Bek berusia 37 tahun ini benar-benar memanfaatkan jeda internasional dengan baik, membantu memimpin Celtic meraih tiga kemenangan beruntun sejauh ini di bulan April. Sementara itu, rekan sesama alumni Philadelphia Union, Mark McKenzie, tidak seberuntung itu. Timnya, Toulouse, harus menghadapi PSG dan Lille yang tangguh dalam dua pertandingan mereka sejak jeda internasional, kalah dengan skor gabungan 7-1 dari dua tim elit Prancis tersebut.

    Di MLS, semua mata tertuju pada Tim Ream, yang terpaksa keluar dari laga Charlotte FC melawan NYCFC akibat cedera pangkal paha. Menurut manajer Charlotte, Dean Smith, cedera tersebut tampaknya tidak serius, yang akan membuat Mauricio Pochettino bisa bernapas lega.

    Sedangkan untuk Miles Robinson, FC Cincinnati mengalami kesulitan, terutama di lini pertahanan, dan kesulitan tersebut datang pada saat yang sulit bagi seorang pemain yang sedang berjuang untuk mendapatkan posisi bek tengah.

    Bek sayap

    Salah satu faktor penentu utama dalam posisi ini adalah bagaimana Pochettino memandang Tim Weah. Apakah dia akan ditempatkan di sayap kiri? Di sayap kanan? Di kedua posisi? Atau tidak sama sekali? Keputusan tersebut akan memengaruhi susunan skuad dan berpotensi membuat pemain bagus tereliminasi dari tim.

    Ada hierarki yang jelas di kedua sisi. Sergino Dest dan Alex Freeman berada di sisi kanan, sementara Antonee Robinson dan Max Arfsten berada di sisi kiri. Cedera yang dialami John Tolkin, yang posisinya masih belum pasti, semakin memperjelas keadaan. Jadi, untuk membebaskan posisi di tempat lain, apakah Pochettino memilih untuk meninggalkan salah satu nama di atas di rumah dan mempertahankan Weah di posisi itu?

    Dest cedera, jadi tidak ada performa yang bisa dibicarakan di sana. Robinson, di sisi lain, adalah Robinson, jadi jika dia sehat, dia pasti masuk. Adapun dua lainnya, mereka yang lebih dekat dengan zona bahaya. Max Arfsten menjadi starter untuk Crew dan telah mencetak dua gol serta dua assist dalam empat pertandingan terakhirnya. Freeman, di sisi lain, masih beradaptasi dengan kehidupan di Eropa bersama Villarreal, di mana menit bermainnya minim.

    Kartu as? Joe Scally. Dia baru-baru ini mencetak gol untuk Borussia Monchengladbach, yang selalu membantu, dan memiliki fleksibilitas untuk bermain sebagai bek kanan, bek kiri, atau bek tengah. Apakah fleksibilitas itu membantu atau merugikannya? Kita akan lihat, tapi dia tetap menjadi bagian dari pertimbangan, meskipun dia belum mendapat kesempatan sebanyak yang disebutkan di atas.

    Gelandang tengah

    Bagaimanapun caranya, pasti ada yang kecewa di sini. Begitu banyak gelandang yang terlibat, dan mereka tidak mungkin semuanya masuk ke dalam skuad akhir yang terdiri dari 26 pemain.

    Tanner Tessmann tampaknya memiliki peluang lebih besar untuk menjadi starter, tetapi waktu bermainnya tidak konsisten selama sebulan terakhir. Hal itu tidak berlaku bagi Aidan Morris, yang tampil gemilang bersama Middlesbrough dan tampaknya telah mengambil langkah maju dengan waktu bermainnya di timnas AS selama dua pemusatan latihan terakhir. Sementara itu, Johnny Cardoso masih menjadi sosok yang belum pasti dalam skuad ini, meskipun penampilannya selama 45 menit melawan Belgia seharusnya meredakan kekhawatiran tentang masuknya dia ke skuad musim panas ini.

    Adapun opsi dari MLS, Cristian Roldan memulai musim ini dengan luar biasa bersama Seattle Sounders, memberikan dua assist dalam kemenangan besar atas Tigres sebelum mencetak dua gol lagi tiga hari kemudian melawan St. Louis City. Sebastian Berhalter juga melanjutkan performa gemilangnya dari tahun lalu, dengan tiga gol dan tiga assist dalam 587 menit pertamanya.

    Hal ini membuat pemain seperti Jack McGlynn harus mengejar ketertinggalan, namun cedera lutut telah membatasi penampilannya dalam sebulan terakhir setelah ia memberikan assist pada dua dari tiga pertandingan pertamanya. Mengenai pemain yang muncul belakangan, ada Yunus Musah, yang telah absen lebih dari setahun meskipun memiliki talenta luar biasa. Ia pun tetap berada di ambang pemanggilan, meskipun sepertinya posisinya lebih dekat untuk tereliminasi dibandingkan beberapa pemain lain yang disebutkan, mengingat minimnya keterlibatannya.

    Satu pemain lain yang patut diperhatikan adalah Gianluca Busio. Ia belum bergabung dengan USMNT sejak 2024, namun tampil menonjol di Serie B bersama Venezia, yang merupakan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat ini.

    Gelandang serang

    Masih harus dilihat berapa banyak pemain yang akan dibawa Pochettino untuk posisi ini, tetapi beberapa di antaranya sudah pasti masuk: Christian Pulisic, Weston McKennie, dan Malik Tillman. Sedangkan bagi yang lain, mereka harus menunggu dengan cemas.

    Nama besar di sini tentu saja adalah Gio Reyna, yang belum menunjukkan performa yang memuaskan dalam beberapa pekan terakhir untuk meningkatkan nilainya. Ia hanya bermain selama 23 menit sejak kamp berakhir dan masih jarang terlibat dalam permainan Gladbach. Dari segi bakat, ia sudah pasti masuk. Namun, bagaimana dengan performanya? Nah, itulah mengapa ia berada di ambang pemotongan.

    Brenden Aaronson dan Diego Luna adalah dua pemain lain yang bersaing untuk posisi di sini. Setelah absen di awal musim dan kamp Maret karena cedera, Luna telah mencetak dua gol dan memberikan satu assist dalam dua pertandingan terakhirnya saat ia kembali ke performa terbaiknya. Aaronson juga telah berkontribusi di Eropa dengan assist dalam dua pertandingan terakhirnya. Pilihan ini mungkin bergantung pada kesesuaian. Keduanya membawa energi dan dapat berkontribusi di kedua sisi lapangan, tetapi siapa yang lebih disukai Pochettino? Ada skenario nyata di mana hanya salah satu dari keduanya yang lolos, dan skenario itu menjadi lebih mungkin jika Pochettino memutuskan untuk memasukkan Reyna.

    Anda juga bisa menganggap Alejandro Zendejas sebagai pemain yang berada di ambang, tetapi ia adalah pemain lain yang cenderung "tidak masuk" karena kurangnya keterlibatannya belakangan ini.

    Penyerang

    Sayangnya, gambaran ini kini lebih jelas dibandingkan beberapa minggu lalu. Cedera yang dialami Patrick Agyemang benar-benar mengubah dinamika di posisi penyerang.

    Dengan demikian, posisi penyerang tampaknya sudah relatif pasti: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, dan Haji Wright. Pepi dan Wright kemungkinan bersaing dengan Agyemang untuk dua posisi, namun hal itu tidak lagi diperlukan akibat nasib buruk bintang Derby County tersebut.

    Adapun pemain yang baru menonjol belakangan ini, Brian White, Damion Downs, dan Josh Sargent telah terlibat. Namun, secara realistis, sulit melihat ada pemain di luar tiga besar tersebut yang mampu menembus skuad saat daftar pemain dipilih.