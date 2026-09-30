Kane memberikan pujian khusus kepada Gordon, seraya menyoroti bagaimana kepindahan beraninya ke klub besar seperti Newcastle United telah meningkatkan permainan keseluruhannya.

"Saya pikir terkadang pergi ke klub besar seperti itu memberi Anda keyakinan diri yang lebih besar, lebih percaya diri," ujar mantan striker Tottenham itu. "Anda merasa memang pantas berada di panggung terbesar dan saya pikir dia membawa itu ke penampilannya bersama England."

Kapten England itu benar-benar terkesan oleh pendekatan tegas Gordon di sepertiga akhir lapangan. Kane menambahkan: "Dia luar biasa melawan Spanyol pada hari Sabtu, dan lagi hari ini dia menjadi pembeda. Dia selalu berusaha bermain langsung dan menjadi orang yang membawa kami unggul, dan penyelesaian akhirnya juga hebat. Umpan yang indah dari Trent, tetapi penyelesaian seperti itu tidak mudah dan dia menuntaskannya dengan sangat baik."

Sang kapten juga melontarkan kata-kata pujian untuk Alexander-Arnold, yang mendapatkan panggilan tim nasional pertamanya sejak Juni 2025 setelah krisis cedera yang datang pada waktu yang tepat. "Trent luar biasa," kata Kane. "Umpannya, jangkauan operannya, crossing-nya, tetapi juga hari ini secara defensif dia luar biasa. Trent hanya harus tetap fokus, terus bekerja keras."



