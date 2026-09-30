CTK Photo
Diterjemahkan oleh
'Pantas tampil di panggung terbesar' - Harry Kane mengklaim kepindahan ke Barcelona telah mengubah Anthony Gordon yang menjadi pembeda menjadi superstar Inggris
Gordon dan Alexander-Arnold menginspirasi kemenangan Inggris di Praha
England bangkit dari kekalahan kacau 3-2 melawan Spanyol untuk mengamankan kemenangan penting di Nations League pada Selasa. Tim asuhan Thomas Tuchel memanfaatkan kartu merah pada babak pertama untuk Pavel Sulc untuk dengan meyakinkan mengalahkan Ceko 2-0.
Gordon memecah kebuntuan sesaat setelah jeda, menanduk masuk umpan silang sempurna dari bek Real Madrid Trent Alexander-Arnold. Penyerang Barcelona itu sedang menikmati laju performa gemilang di bawah Tuchel, setelah kini mencetak gol dalam tiga penampilan internasional terakhirnya secara beruntun.
Kane kemudian menggandakan keunggulan untuk memastikan tiga poin bagi tim tamu. Kemenangan ini menunjukkan pengaruh yang kian besar dari kontingen La Liga milik England, dengan Gordon tampil paling menonjol setelah kepindahan besarnya senilai €70 juta (£60 juta) ke Catalonia pada musim panas.
- Branislav Racko
Kane memuji Gordon sebagai 'pembeda' setelah kepindahannya ke Barcelona
Kane memberikan pujian khusus kepada Gordon, seraya menyoroti bagaimana kepindahan beraninya ke klub besar seperti Newcastle United telah meningkatkan permainan keseluruhannya.
"Saya pikir terkadang pergi ke klub besar seperti itu memberi Anda keyakinan diri yang lebih besar, lebih percaya diri," ujar mantan striker Tottenham itu. "Anda merasa memang pantas berada di panggung terbesar dan saya pikir dia membawa itu ke penampilannya bersama England."
Kapten England itu benar-benar terkesan oleh pendekatan tegas Gordon di sepertiga akhir lapangan. Kane menambahkan: "Dia luar biasa melawan Spanyol pada hari Sabtu, dan lagi hari ini dia menjadi pembeda. Dia selalu berusaha bermain langsung dan menjadi orang yang membawa kami unggul, dan penyelesaian akhirnya juga hebat. Umpan yang indah dari Trent, tetapi penyelesaian seperti itu tidak mudah dan dia menuntaskannya dengan sangat baik."
Sang kapten juga melontarkan kata-kata pujian untuk Alexander-Arnold, yang mendapatkan panggilan tim nasional pertamanya sejak Juni 2025 setelah krisis cedera yang datang pada waktu yang tepat. "Trent luar biasa," kata Kane. "Umpannya, jangkauan operannya, crossing-nya, tetapi juga hari ini secara defensif dia luar biasa. Trent hanya harus tetap fokus, terus bekerja keras."
Evolusi taktik membuahkan hasil saat Kane semakin dekat dengan sejarah
Performa internasional Gordon yang terus menanjak hadir di tengah upaya pribadinya untuk membentuk ulang identitasnya sebagai pesepakbola. Penyerang itu sebelumnya mengakui merasa tidak adil dicap hanya sebagai pemain yang mengandalkan kecepatan di Premier League, yang mendorong kepindahannya ke Barcelona untuk menunjukkan kecerdasan taktisnya. Penampilan kreatifnya yang menentukan untuk England mengisyaratkan bahwa perjudian di Spanyol itu sudah mulai membuahkan hasil.
Sementara itu, Kane juga mengincar bagiannya sendiri dalam sejarah. Penyerang dengan 87 gol itu semakin mendekati rekor penampilan sepanjang masa milik Peter Shilton dengan 125 caps, sembari terus melaju menuju 100 gol di level internasional.
"Saya tidak suka memikirkan terlalu jauh ke depan, tetapi tentu saja itu semakin dekat," kata superstar Bayern Munich itu mengenai perburuannya menuju 100 gol. "Anda tahu, 100 gol untuk tim nasional akan menjadi sesuatu yang istimewa tanpa diragukan lagi. Rasanya seperti baru kemarin saya memecahkan rekor itu, dan saya sedang berada di Italia saat mendapatkan gol tersebut."
- Getty Images Sport
Menatap ujian kontra Kroasia
Inggris akan melanjutkan jadwal berat empat pertandingan Nations League mereka dengan lawatan sulit ke Kroasia pada Sabtu ini. Skuad Tuchel kemudian akan kembali ke kandang untuk menjamu Ceko di Wembley pada Selasa depan.
Dengan Gordon dan Alexander-Arnold memanfaatkan peluang mereka, bos Inggris menghadapi dilema pemilihan pemain yang menyenangkan. Duo La Liga itu akan berharap kerja sama penentu kemenangan mereka di Praha cukup untuk mengamankan tempat di starting XI pada dua pertandingan mendatang.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami