PANTAI GADING-NORWEGIA





PANTAI GADING





Fofana: tak bisa berbuat apa-apa menghadapi tendangan kaki kanan Nusa





Doue





Kossounou





Agbadou





Konan 6,5: menjadi ancaman di sisi kiri





Kessie: aktif dalam serangan





Sangare: menyelamatkan timnya dari gol kedua Haaland





Oulai 5: mencoba berlari ke lini belakang dan memberikan dukungan di lini depan, namun sering ragu-ragu menentukan posisi di kedua fase dan tidak berpartisipasi secara aktif di keduanya. (mulai menit ke-61,Diallo 7,5: secara ajaib menyelamatkan gawang di garis gawang dari gol kedua Heggem—bukan tugas yang seharusnya ia lakukan saat masuk lapangan—namun ia langsung melakukannya sesaat kemudian, melewati setengah barisan pertahanan lawan dengan dribel dan mencetak gol penyama kedudukan untuk Pantai Gading. Gol keduanya di Piala Dunia bagi mantan pemain Atalanta ini, yang menjadi pemain kunci bagi timnya





Y Diomande 6: teknik dan kecepatan, ancaman konstan bagi lawan, ia adalah salah satu kejutan paling menyenangkan di Piala Dunia ini, namun penampilannya naik-turun





Bonny 5. Seharusnya menjadi ujung tombak serangan, namun ia sering tersembunyi, meskipun sering ditinggalkan sendirian oleh rekan-rekannya. Penampilannya sangat minim; penyerang Inter ini menutup Piala Dunia dengan performa yang sangat mengecewakan. (mulai menit ke-61 digantikan oleh Wahi





Pepe 6,5: secara teknis tampaknya kembali ke performa saat di Lille, ia menghadirkan dribel, kreativitas, dan ketidakpastian dalam serangan Pantai Gading, namun kurang mendukung Bonny dalam fase penyelesaian akhir dan membuang peluang gol penyama kedudukan dengan menembak langsung ke arah Nyland. Saat Diallo masuk, ia mendapat dukungan lebih dan menginspirasi terciptanya gol penyama kedudukan. (mulai menit ke-87: Diakite sv)





Pelatih Faé 6,5: timnya mencoba membangun serangan tetapi dihukum pada tembakan pertama. Di babak kedua, performa tim tampak menurun tetapi berhasil menyamakan kedudukan berkat masuknya Diallo, seorang pemain yang memang tidak bisa ditinggalkan di bangku cadangan,







