Goal.com
Live

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pantai Gading vs Norwegia, ulasan CM: Haaland tak terbendung, Diallo luar biasa. Bonny tampil buruk

Norway
Ivory Coast
Ivory Coast vs Norway
World Cup

Penilaian pertandingan babak 16 besar antara tim Skandinavia asuhan Solbakken dan tim Pantai Gading asuhan Fae.

PANTAI GADING-NORWEGIA


PANTAI GADING


Fofana: tak bisa berbuat apa-apa menghadapi tendangan kaki kanan Nusa


Doue


Kossounou


Agbadou


Konan 6,5: menjadi ancaman di sisi kiri


Kessie: aktif dalam serangan


Sangare: menyelamatkan timnya dari gol kedua Haaland


Oulai 5: mencoba berlari ke lini belakang dan memberikan dukungan di lini depan, namun sering ragu-ragu menentukan posisi di kedua fase dan tidak berpartisipasi secara aktif di keduanya. (mulai menit ke-61,Diallo 7,5: secara ajaib menyelamatkan gawang di garis gawang dari gol kedua Heggem—bukan tugas yang seharusnya ia lakukan saat masuk lapangan—namun ia langsung melakukannya sesaat kemudian, melewati setengah barisan pertahanan lawan dengan dribel dan mencetak gol penyama kedudukan untuk Pantai Gading. Gol keduanya di Piala Dunia bagi mantan pemain Atalanta ini, yang menjadi pemain kunci bagi timnya


Y Diomande 6: teknik dan kecepatan, ancaman konstan bagi lawan, ia adalah salah satu kejutan paling menyenangkan di Piala Dunia ini, namun penampilannya naik-turun


Bonny 5. Seharusnya menjadi ujung tombak serangan, namun ia sering tersembunyi, meskipun sering ditinggalkan sendirian oleh rekan-rekannya. Penampilannya sangat minim; penyerang Inter ini menutup Piala Dunia dengan performa yang sangat mengecewakan. (mulai menit ke-61 digantikan oleh Wahi


Pepe 6,5: secara teknis tampaknya kembali ke performa saat di Lille, ia menghadirkan dribel, kreativitas, dan ketidakpastian dalam serangan Pantai Gading, namun kurang mendukung Bonny dalam fase penyelesaian akhir dan membuang peluang gol penyama kedudukan dengan menembak langsung ke arah Nyland. Saat Diallo masuk, ia mendapat dukungan lebih dan menginspirasi terciptanya gol penyama kedudukan. (mulai menit ke-87: Diakite sv)


Pelatih Faé 6,5: timnya mencoba membangun serangan tetapi dihukum pada tembakan pertama. Di babak kedua, performa tim tampak menurun tetapi berhasil menyamakan kedudukan berkat masuknya Diallo, seorang pemain yang memang tidak bisa ditinggalkan di bangku cadangan,



  • NORWEGIA

    Nyland 6: tampil sangat baik dalam menghalau Pepe, hanya nyaris gagal saat menghadapi Diallo.


    Pedersen (digantikan oleh Aursnes pada menit ke-83)


    Ajer 5,5: nyaris mendapat kartu kuning saat menghadapi Diomandé, kesulitan menghadapi para penyerang Pantai Gading


    Heggem 6: berbahaya di area serangan, kesulitan menghadapi kecepatan Pepe dan Diallo. Hampir mencetak gol kedua dari tendangan sudut.


    Moller Wolfe


    Odegaard 6: memberikan umpan kepada Nusa yang membawa Norwegia unggul


    Berg


    Berge


    Sorloth 5: terpaksa melebar untuk mencari ruang, memberikan beberapa umpan sundulan yang menarik namun tidak membuahkan hasil. Dampaknya minim. (digantikan oleh Bobb pada menit ke-71)


    Haaland 7,5: tersenyum saat lagu kebangsaan dikumandangkan, layaknya orang yang ditakdirkan, karena mungkin ia sudah tahu bagaimana hasil akhirnya. Di babak pertama, ia tampil aktif dan berbahaya, menjadi ancaman konstan, dan nyaris menggandakan keunggulan segera setelah gol Nusa; di babak kedua, ia menghilang sepenuhnya dan tak terlihat sama sekali. Hingga menit ke-87, ketika secara tak terduga dibiarkan sendirian di tengah kotak penalti, ia menghukum Pantai Gading dengan gol kelimanya di Piala Dunia dan memastikan kemenangan Brasil bagi timnya. Hal ini tak terelakkan; cepat atau lambat, Anda tahu ia pasti akan mencetak gol.


    Nusa 7: ia menciptakan tendangan melengkung yang mengubah jalannya pertandingan, gol yang hanya bisa dicetak oleh pemain hebat. Kemudian ia mendapat kartu kuning yang tidak perlu dan mungkin ditarik keluar terlalu dini. (mulai menit ke-71 Schjelderup 6: masuk dan berpartisipasi aktif dalam serangan akhir, dengan energi yang besar).


    Pelatih Solbakken 6,5: babak pertama kurang memuaskan hingga gol Nusa tercipta; di babak kedua situasinya membaik, namun Pantai Gading berhasil menyamakan kedudukan. Di menit-menit akhir, seperti biasa, ia berterima kasih kepada pemain bintang yang dikaruniakan takdir kepadanya, namun kembalinya Norwegia ke babak 16 besar Piala Dunia setelah 28 tahun juga tak lepas dari andilnya.

    • Iklan