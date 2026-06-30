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Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Pantai Gading vs Norwegia, penilaian CM: Bonny tampil buruk, Haaland tak terbendung, Diallo luar biasa

Norway
Ivory Coast
Ivory Coast vs Norway
World Cup

Penilaian pertandingan babak 16 besar antara tim Skandinavia asuhan Solbakken dan tim Pantai Gading asuhan Fae.

PANTURA GADING-NORWEGIA


PANTAI GADING


Fofana 6: tak bisa berbuat apa-apa menghadapi tendangan kaki kanan Nusa dan tendangan susulan Haaland.


Doue 5,5: Jarang tampil menonjol, hal yang aneh mengingat itu adalah kelebihan utamanya.


Kossounou 5,5: Haaland memang lawan yang sulit, namun ia tidak terlalu kesulitan menghadapinya, hingga aksi terakhir di mana ia teralihkan oleh bola dan melupakan Haaland di kotak penalti.


Agbadou 5: Penyebab utama gol kedua Norwegia; ia benar-benar kehilangan jejak Haaland, dan hal seperti ini tidak boleh terjadi.


Konan 5,5: pemain sayap kiri yang lincah dan bek sayap yang agresif, namun berhasil dilewati oleh Berg dalam aksi penentu. (dari menit 90+3' Tourè sv)


Kessie 6: Aktif dalam serangan, menjaga keseimbangan tim layaknya metronom sejati, namun kurang berpengaruh.


Sangare 6: menyelamatkan timnya dari gol kedua Haaland, lalu fokus pada tugas bertahan)


Oulai 5: mencoba berlari ke pertahanan dan memberikan dukungan di lini serang, namun sering ragu-ragu menentukan posisi dalam dua fase permainan dan tidak berpartisipasi secara aktif di keduanya. (mulai menit ke-61, Diallo 7,5: secara ajaib menyelamatkan gawang di garis gawang dari gol kedua Heggem, bukan tugas yang seharusnya ia lakukan saat masuk, yang justru ia lakukan segera setelahnya, melewati setengah barisan pertahanan lawan dengan dribel dan mencetak gol penyama kedudukan untuk Pantai Gading. Gol keduanya di Piala Dunia bagi mantan pemain Atalanta ini, yang menjadi pemain kunci bagi timnya. Mengapa ia tidak dimainkan?)


Y Diomande 6: teknik dan kecepatan, ancaman konstan bagi lawan, ia adalah salah satu kejutan paling menyenangkan di Piala Dunia ini, namun penampilannya naik-turun. (mulai menit 90+3' Guessand sv)


Bonny 5. Seharusnya menjadi ujung tombak serangan, namun ia kurang menonjol, meskipun sering ditinggalkan sendirian oleh rekan-rekannya. Penampilannya sangat minim; penyerang Inter ini menutup Piala Dunia dengan hasil yang sangat mengecewakan. (mulai menit 61' Wahi 5,5: penuh semangat dan energi, namun tidak menonjol di kotak penalti)


Pepe 6,5: secara teknis sepertinya sudah kembali ke level saat di Lille, ia menghadirkan dribel, kreativitas, dan ketidakpastian dalam serangan Pantai Gading, namun kurang mendukung Bonny dalam fase penyelesaian akhir dan membuang peluang gol penyama kedudukan dengan menembak langsung ke arah Nyland. Saat Diallo masuk, ia mendapat dukungan lebih dan menginspirasi terciptanya gol penyama kedudukan. (mulai menit 87' Diakite sv)


Pelatih Faé 6: timnya mencoba membangun serangan tetapi dihukum pada tembakan pertama. Di babak kedua performa tim tampak menurun, tetapi berhasil menyamakan kedudukan berkat masuknya Diallo, pemain yang memang tidak boleh ditinggalkan di bangku cadangan. Ya, mengapa dia tidak diturunkan sebagai starter? Bagaimanapun, dia layak mendapat nilai memuaskan karena hampir menciptakan keajaiban.



  • NORWEGIA

    Nyland 7: tampil sangat baik dalam menghalau Pepe, nyaris kebobolan saat menghadapi Diallo, namun di menit-menit akhir ia berhasil menyelamatkan gawang dari tendangan bebas mantan pemain Atalanta tersebut.


    Pedersen 5,5: turut bertanggung jawab atas kesalahan yang berujung pada gol penyama kedudukan dari Pantai Gading; ia terpancing oleh Diallo dan kemudian dilewati. (dari menit ke-83: Aursnes sv)


    Ajer 5,5: nyaris mendapat kartu kuning saat menghadapi Diomandé, kesulitan menghadapi para penyerang Pantai Gading, dan melakukan kesalahan saat gol Diallo tercipta.


    Heggem 6: berbahaya di area serangan, kesulitan menghadapi kecepatan Pepe dan Diallo. Hampir mencetak gol kedua dari tendangan sudut, secara umum lebih meyakinkan di lini depan daripada di lini belakang.


    Moller Wolfe 6,5: bertahan dan aktif menyerang; di akhir pertandingan, ia dengan efektif menghalau umpan lambung ke dalam kotak penalti yang berpotensi menghasilkan gol penyama kedudukan bagi Pantai Gading.


    Odegaard 6: memberikan umpan kepada Nusa yang membawa Norwegia unggul; selain itu, ia tampak gugup dan kurang tampil maksimal seperti yang diharapkan, terutama mengingat kualitasnya.


    Berg 7: Hampir tidak terlihat hingga menit ke-87, namun jika Norwegia lolos ke babak 16 besar, itu terutama berkat kontribusinya, dengan pergerakan ke dalam dan umpan silang yang berujung pada gol Haaland.


    Berge 6: kokoh dan gigih di lini tengah, itulah yang diminta Solbakken darinya.


    Sorloth 5: terpaksa melebar untuk beraksi, ia memberikan beberapa umpan sundulan yang menarik namun tidak membuahkan hasil. Dampaknya minim. (mulai menit ke-71, Bobb 6,5: menginspirasi serangan yang berujung pada umpan silang Berg dan gol kemenangan Haaland. Sangat berharga)


    Haaland 7,5: tersenyum saat lagu kebangsaan dikumandangkan, layaknya orang yang ditakdirkan, karena mungkin ia sudah tahu bagaimana hasil akhirnya. Di babak pertama, ia tampil aktif dan berbahaya, menjadi ancaman konstan, dan nyaris menggandakan keunggulan segera setelah gol Nusa; di babak kedua, ia benar-benar menghilang dan tak terlihat sama sekali. Hingga menit ke-87, ketika secara tak terduga dibiarkan sendirian di tengah kotak penalti, ia menghukum Pantai Gading dengan gol kelimanya di Piala Dunia dan mempersembahkan kemenangan bagi Brasil. Ia tak terelakkan; cepat atau lambat, Anda tahu ia pasti akan mencetak gol.


    Nusa 7: ia menciptakan tendangan melengkung yang mengubah jalannya pertandingan, gol yang hanya bisa dicetak oleh pemain hebat. Kemudian ia mendapat kartu kuning yang tidak perlu dan mungkin ditarik keluar terlalu dini. (mulai menit ke-71, Schjelderup 6: masuk dan berpartisipasi aktif dalam serangan akhir, dengan energi yang besar).


    Pelatih Solbakken 6,5: penampilan timnya di babak pertama kurang memuaskan hingga gol Nusa tercipta; di babak kedua situasinya membaik, namun Pantai Gading berhasil menyamakan kedudukan. Di menit-menit akhir, seperti biasa, ia berterima kasih kepada pemain bintang yang dikaruniakan takdir kepadanya, namun kembalinya Norwegia ke babak 16 besar Piala Dunia setelah 28 tahun juga tak lepas dari andilnya.

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