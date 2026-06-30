PANTURA GADING-NORWEGIA





PANTAI GADING





Fofana 6: tak bisa berbuat apa-apa menghadapi tendangan kaki kanan Nusa dan tendangan susulan Haaland.





Doue 5,5: Jarang tampil menonjol, hal yang aneh mengingat itu adalah kelebihan utamanya.





Kossounou 5,5: Haaland memang lawan yang sulit, namun ia tidak terlalu kesulitan menghadapinya, hingga aksi terakhir di mana ia teralihkan oleh bola dan melupakan Haaland di kotak penalti.





Agbadou 5: Penyebab utama gol kedua Norwegia; ia benar-benar kehilangan jejak Haaland, dan hal seperti ini tidak boleh terjadi.





Konan 5,5: pemain sayap kiri yang lincah dan bek sayap yang agresif, namun berhasil dilewati oleh Berg dalam aksi penentu. (dari menit 90+3' Tourè sv)





Kessie 6: Aktif dalam serangan, menjaga keseimbangan tim layaknya metronom sejati, namun kurang berpengaruh.





Sangare 6: menyelamatkan timnya dari gol kedua Haaland, lalu fokus pada tugas bertahan)





Oulai 5: mencoba berlari ke pertahanan dan memberikan dukungan di lini serang, namun sering ragu-ragu menentukan posisi dalam dua fase permainan dan tidak berpartisipasi secara aktif di keduanya. (mulai menit ke-61, Diallo 7,5: secara ajaib menyelamatkan gawang di garis gawang dari gol kedua Heggem, bukan tugas yang seharusnya ia lakukan saat masuk, yang justru ia lakukan segera setelahnya, melewati setengah barisan pertahanan lawan dengan dribel dan mencetak gol penyama kedudukan untuk Pantai Gading. Gol keduanya di Piala Dunia bagi mantan pemain Atalanta ini, yang menjadi pemain kunci bagi timnya. Mengapa ia tidak dimainkan?)





Y Diomande 6: teknik dan kecepatan, ancaman konstan bagi lawan, ia adalah salah satu kejutan paling menyenangkan di Piala Dunia ini, namun penampilannya naik-turun. (mulai menit 90+3' Guessand sv)





Bonny 5. Seharusnya menjadi ujung tombak serangan, namun ia kurang menonjol, meskipun sering ditinggalkan sendirian oleh rekan-rekannya. Penampilannya sangat minim; penyerang Inter ini menutup Piala Dunia dengan hasil yang sangat mengecewakan. (mulai menit 61' Wahi 5,5: penuh semangat dan energi, namun tidak menonjol di kotak penalti)





Pepe 6,5: secara teknis sepertinya sudah kembali ke level saat di Lille, ia menghadirkan dribel, kreativitas, dan ketidakpastian dalam serangan Pantai Gading, namun kurang mendukung Bonny dalam fase penyelesaian akhir dan membuang peluang gol penyama kedudukan dengan menembak langsung ke arah Nyland. Saat Diallo masuk, ia mendapat dukungan lebih dan menginspirasi terciptanya gol penyama kedudukan. (mulai menit 87' Diakite sv)





Pelatih Faé 6: timnya mencoba membangun serangan tetapi dihukum pada tembakan pertama. Di babak kedua performa tim tampak menurun, tetapi berhasil menyamakan kedudukan berkat masuknya Diallo, pemain yang memang tidak boleh ditinggalkan di bangku cadangan. Ya, mengapa dia tidak diturunkan sebagai starter? Bagaimanapun, dia layak mendapat nilai memuaskan karena hampir menciptakan keajaiban.







