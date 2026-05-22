Panggung telah siap menyambut para bintang masa depan sepak bola dunia di Piala Dunia U-17 FIFA 2026 di Qatar, seiring dengan penetapan grup untuk 48 tim

Turnamen bergengsi ini kembali digelar di Qatar dengan format yang diperluas setelah edisi yang sukses

tahun lalu di negara Timur Tengah tersebut. Undian Piala Dunia U-17 FIFA 2026 digelar di Zurich saat para bintang generasi berikutnya bersiap. Undian resmi untuk Piala Dunia U-17 FIFA 2026 yang akan diselenggarakan di Qatar telah digelar di Zurich, Swiss, pada hari Kamis, seiring dengan kembalinya ajang bergengsi bagi para pemain muda dari 48 negara ini ke Timur Tengah.

Turnamen ini akan digelar mulai 19 November 2026 dan berlangsung hingga 13 Desember 2026.

Qatar menjadi tuan rumah turnamen ini untuk tahun kedua berturut-turut setelah sukses memperkenalkan format 48 tim tahun lalu. Sekali lagi, 48 tim telah dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing terdiri dari empat tim, dengan 104 pertandingan seru yang telah dijadwalkan.



