Diterjemahkan oleh

Panggung telah siap menyambut para bintang masa depan sepak bola dunia di Piala Dunia U-17 FIFA 2026 di Qatar, seiring dengan penetapan grup untuk 48 tim

Generasi baru bintang-bintang sepak bola dunia sedang menuju Qatar! Mulai dari absennya sang juara bertahan Portugal yang mengejutkan hingga kembalinya tim-tim raksasa seperti Brasil, Argentina, dan Spanyol, berikut ini semua yang perlu Anda ketahui mengenai grup, jadwal, dan lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-17 2026.

Turnamen bergengsi ini kembali digelar di Qatar dengan format yang diperluas setelah edisi yang sukses

tahun lalu di negara Timur Tengah tersebut. Undian Piala Dunia U-17 FIFA 2026 digelar di Zurich saat para bintang generasi berikutnya bersiap. Undian resmi untuk Piala Dunia U-17 FIFA 2026 yang akan diselenggarakan di Qatar telah digelar di Zurich, Swiss, pada hari Kamis, seiring dengan kembalinya ajang bergengsi bagi para pemain muda dari 48 negara ini ke Timur Tengah. 

Turnamen ini akan digelar mulai 19 November 2026 dan berlangsung hingga 13 Desember 2026.

Qatar menjadi tuan rumah turnamen ini untuk tahun kedua berturut-turut setelah sukses memperkenalkan format 48 tim tahun lalu. Sekali lagi, 48 tim telah dibagi menjadi 12 grup yang masing-masing terdiri dari empat tim, dengan 104 pertandingan seru yang telah dijadwalkan.


  • Apa yang dikatakan oleh Jassim Al Jassim, CEO Piala Dunia FIFA U-17 2026?

    Dalam acara pengundian yang digelar secara virtual, Jassim Al Jassim, CEO Komite Penyelenggara Lokal (LOC) Piala Dunia FIFA U-17 Qatar 2026, menyoroti kesiapan Qatar untuk menjadi tuan rumah ajang global lainnya.

    “Tahun lalu, Qatar mencetak sejarah dengan menjadi tuan rumah turnamen FIFA pertama yang diikuti oleh 48 tim, menyambut 1.008 pemain muda. Lebih dari 197.000 penggemar menghadiri 104 pertandingan di delapan lapangan di kompleks Aspire Zone, menciptakan suasana festival yang unik. Sebanyak 130 pencari bakat dari klub-klub terkemuka juga berkumpul untuk menyaksikan generasi penerus sepak bola dari dekat. Kami bangga dengan platform yang disediakan edisi 2025 bagi bintang-bintang muda seperti Hamza Abdelkarim, Mateus Mide, Anísio Cabral, dan Samuele Inacio,” kata Al Jassim.

    “Tahun ini, kami membangun atas segala hal yang kami pelajari pada 2025 untuk menghadirkan pengalaman yang lebih hebat bagi para pemain, penggemar, dan komunitas sepak bola global. Selamat kepada semua tim yang lolos, kami menantikan kedatangan Anda di Doha,” tambahnya.


  • Rincian Grup Piala Dunia FIFA U-17 2026

    Tuan rumah Qatar tergabung di Grup A bersama Panama, Mesir, dan Yunani, sementara tim-tim unggulan seperti Argentina, Brasil, Italia, Spanyol, dan Jepang kembali ke Qatar dengan harapan merebut gelar juara. Menariknya, juara bertahan Portugal yang merebut gelar juara di Qatar tahun lalu gagal lolos kualifikasi.

    Berikut adalah susunan grup lengkapnya:


    ● Grup A: Qatar, Panama, Mesir, Yunani

    ● Grup B: Korea Selatan, CAF 1, Kaledonia Baru, Ekuador

    ● Grup C: Argentina, Australia, CAF 2, Denmark

    ● Grup D: Prancis, Haiti, Arab Saudi, Uruguay

    ● Grup E: Italia, Jamaika, Pantai Gading, Uzbekistan

    ● Grup F: Senegal, Kroasia, Kuba, Tajikistan

    ● Grup G: Mali, Selandia Baru, Belgia, Vietnam

    ● Grup H: Spanyol, Tiongkok, Fiji, Maroko

    ● Grup I: Brasil, Republik Irlandia, Tanzania, Kosta Rika

    ● Grup J: AS, Montenegro, Chili, Aljazair

    ● Grup K: Meksiko, Rumania, Kamerun, Venezuela

    ● Grup L: Jepang, Kolombia, Serbia, Honduras


    Dua tim dari Afrika masih belum ditentukan. Susunan akhir akan diputuskan pada 23 Mei, saat pertandingan play-off CAF berakhir di Piala Afrika U-17 di Maroko. Dua tempat yang tersisa akan diberikan kepada pemenang pertandingan play-off antara Ethiopia vs Mozambik dan Uganda vs Ghana.


  • Di mana Piala Dunia FIFA U-17 2026 akan diselenggarakan di Qatar?

    Sebanyak 104 pertandingan akan digelar dalam kompetisi ini, dengan beberapa pertandingan diadakan setiap hari di kompleks Aspire Zone.

    Konsep terpusat merupakan salah satu pilar utama di balik kesuksesan turnamen pada tahun 2025, dengan lebih dari 197.460 penonton yang hadir di 104 pertandingan selama 15 hari pertandingan. Final akan digelar di Stadion Internasional Khalifa, sama seperti edisi 2025.