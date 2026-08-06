Tak seorang pun menduga apa yang terjadi setelah itu, ketika Real Madrid tiba-tiba muncul dalam gambaran.

Surat kabar The Athletic mengungkap pada akhir Juni lalu bahwa pelatih baru Jose Mourinho, yang kembali ke Real Madrid setelah 13 tahun berakhirnya masa jabatan pertamanya, bersama tim pemandu bakat klub tengah memantau seorang penyerang sayap kanan.

Pada saat yang sama, Real Madrid berusaha menjual Brahim Diaz, meski pemain itu ingin bertahan, dan beredar rumor mengenai ketertarikan klub kepada Michael Olise, pemain Bayern Munich, namun Real Madrid membantahnya dalam pembicaraan internal mereka, bahkan mengeluarkan pernyataan resmi yang menyangkal adanya negosiasi.

Meski laporan yang mengaitkan Olise dengan klub terus bermunculan, manajemen justru bekerja secara diam-diam untuk transfer Diomande, dan selama pertemuan perencanaan antara Mourinho dan manajemen Real Madrid, disepakati perlunya memperkuat sisi kanan lini serang.

Manajemen telah menyadari bahwa tim sangat bergantung pada sisi kiri, tempat Vinicius Junior bersinar, di samping pengaruh besar dari Jude Bellingham dan Kylian Mbappe di sisi tersebut.

Di internal Real Madrid, absennya ancaman ofensif melalui sisi yang berlawanan dipandang membatasi opsi serangan tim dan membuat tugas para pesaing dalam bertahan menjadi lebih mudah. Visi ini dijelaskan kepada Diomande selama negosiasi dengannya, di mana Mourinho memainkan peran sentral.

Nathan Campbell, kepala divisi rekrutmen pemain global di agensi ROC Nation sekaligus agen Diomande, mengatakan, "Bagian terakhir yang menuntaskan segalanya adalah Jose Mourinho."

Ia menambahkan, "Ia berbicara dengannya dalam bahasa Prancis dengan fasih, dan itu memberikan dampak luar biasa padanya. Kami tidak tahu bahwa Mourinho berbicara bahasa Prancis sefasih itu, karena ia belum pernah melatih klub Prancis mana pun. Namun waktu panggilan yang ia lakukan dengan Yan, dan cara ia berbicara dengannya dalam bahasa Prancis secara fasih tentang gagasan-gagasannya, proyek tersebut, dan bagaimana ia akan cocok dengan tim, menunjukkan bahwa ia sangat menaruh perhatian pada percakapan ini. Itu adalah titik yang menentukan, dan itulah kunci untuk meyakinkannya."

Real Madrid juga menggunakan salah satu sentuhan khasnya dalam transfer semacam ini, dengan menghadiahkan Diomande sebuah jersey putih berlogo klub.

Tak hanya itu, mereka juga memberinya rencana yang jelas untuk perjalanan kariernya, yang menjelaskan prospek perkembangannya secara individu maupun kolektif di dalam klub, dan mencakup studi kasus, di antaranya bagaimana perjalanan karier Vinicius Junior berkembang sejak bergabung dengan Bernabeu.

Michael Yormark, presiden internasional agensi ROC Nation, mengatakan bahwa kerja keras dan pengorbanan yang telah diberikan Diomande sepanjang perjalanan kariernya adalah alasan di balik "terwujudnya mimpinya" bermain untuk Real Madrid.