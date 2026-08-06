Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

Diterjemahkan oleh

Panggilan telepon dalam bahasa tak terduga: Mourinho sang "pahlawan tanpa nama" dalam transfer Diomande

FEATURES
Y. Diomande
Real Madrid
J. Mourinho
LaLiga
Liverpool
Paris Saint-Germain
RB Leipzig
Spanyol

Perekrutan Yan Diomande dari Leipzig dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai 140 juta euro menunjukkan betapa besarnya tekad Real Madrid untuk memperkuat skuadnya secara masif, setelah dua musim yang mengecewakan.

Diomande menjadi rekrutan keenam klub selama bursa transfer musim panas dalam proyek baru pelatih yang kembali menukangi tim, Jose Mourinho, di Stadion Santiago Bernabeu, menyusul kedatangan Ibrahima Konate, Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Marc Cucurella, dan Carlos Espi.

Surat kabar The Athletic dalam laporannya mengulas bagaimana Real Madrid mengungguli Liverpool dan Paris Saint-Germain untuk merampungkan transfer Yan Diomande.

Pada awalnya, nama Diomande tidak dikaitkan dengan Real Madrid, dan perkembangan terakhir bahkan mengindikasikan bahwa ia sudah dekat untuk pindah ke Paris Saint-Germain.

  • DiomandeGetty Images

    Liverpool Sempat Paling Dekat Merekrut Diomande

    Pada musim lalu, Real Madrid tidak tertarik secara serius untuk merekrut pemain asal Pantai Gading tersebut, karena klub tidak sedang mencari sayap baru, sebagaimana juga diharapkan kembalinya Nico Paz melalui klausul beli kembali setelah penampilan gemilangnya bersama Como sejak kepergiannya dari Los Blancos pada 2024.

    Sebaliknya, Liverpool menjadi tujuan yang paling dekat, sebab gagasan menjadi penerus legenda klub Mohamed Salah menarik bagi Diomande.

    Selain itu, pemain tersebut mampu bermain di kedua sisi sayap, sebuah keunggulan yang sangat dihargai oleh manajemen olahraga Liverpool.

    Selama musim lalu, Diomande mencetak 13 gol dan memberikan 9 assist dalam 36 pertandingan bersama Leipzig.

    Dengan kontraknya yang berlaku hingga 2030 dan tanpa klausul pelepasan, Leipzig berupaya memperpanjang kontraknya, sementara pemain lebih memilih pindah ke level yang lebih tinggi, meski para agennya mengetahui bahwa klub akan meminta angka rekor untuk menyetujui penjualannya.

    Para perwakilannya menggelar pertemuan dengan beberapa klub, di antaranya Manchester City dan Atletico Madrid, tetapi kedua klub tersebut memberi tahu mereka bahwa pemain itu tidak sesuai dengan kebutuhan mereka.

    Pada Mei lalu, Liverpool meningkatkan ketertarikannya, dan Leipzig meminta 130 juta euro, sebuah angka yang coba diturunkan oleh klub Inggris tersebut, terutama setelah pengeluaran bersihnya mencapai sekitar 223 juta pound sterling selama musim 2025-2026, dengan kebutuhannya untuk menuntaskan transfer lainnya.

    Diomande antusias untuk pindah ke Liverpool, dan telah berbicara dengan pelatih baru Andoni Iraola.

    Setelah kontak resmi pertama, klub Inggris tersebut memberi tahu Leipzig tentang kesiapannya untuk mengajukan tawaran senilai sekitar 100 juta euro, tetapi angka itu masih sangat jauh dari tuntutan klub Jerman tersebut.

    • Iklan
  • DiomandeGetty Images

    Kedatangan Paris Saint-Germain

    Ketika itulah Paris Saint-Germain masuk dalam perburuan, di mana presiden klub Prancis tersebut, Nasser Al-Khelaifi, memiliki hubungan baik dengan direktur eksekutif grup Red Bull, Oliver Mintzlaff.

    Penasihat olahraga Luis Campos dan pelatih Luis Enrique juga memainkan peran penting dalam meyakinkan Diomande bahwa Paris Saint-Germain adalah pilihan yang paling tepat baginya.

    Sang pemain pun yakin bahwa Liverpool akan memasuki fase transisi pada musim mendatang, sehingga ia lebih memilih bekerja di bawah asuhan Luis Enrique dan bersaing untuk memenangi gelar Liga Champions Eropa untuk kali ketiga secara beruntun.

    Bahkan orang-orang terdekat sang pemain yakin bahwa ia bisa memenangi Ballon d'Or jika pindah ke Paris, tetapi transfer itu pada akhirnya tidak terwujud, karena keraguan Paris dalam memenuhi tuntutan finansial sang pemain, di samping penolakannya untuk membayar jumlah yang diminta oleh Leipzig.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Kejutan: Kemunculan Real Madrid dan Peran Mourinho

    Tak seorang pun menduga apa yang terjadi setelah itu, ketika Real Madrid tiba-tiba muncul dalam gambaran.

    Surat kabar The Athletic mengungkap pada akhir Juni lalu bahwa pelatih baru Jose Mourinho, yang kembali ke Real Madrid setelah 13 tahun berakhirnya masa jabatan pertamanya, bersama tim pemandu bakat klub tengah memantau seorang penyerang sayap kanan.

    Pada saat yang sama, Real Madrid berusaha menjual Brahim Diaz, meski pemain itu ingin bertahan, dan beredar rumor mengenai ketertarikan klub kepada Michael Olise, pemain Bayern Munich, namun Real Madrid membantahnya dalam pembicaraan internal mereka, bahkan mengeluarkan pernyataan resmi yang menyangkal adanya negosiasi.

    Meski laporan yang mengaitkan Olise dengan klub terus bermunculan, manajemen justru bekerja secara diam-diam untuk transfer Diomande, dan selama pertemuan perencanaan antara Mourinho dan manajemen Real Madrid, disepakati perlunya memperkuat sisi kanan lini serang.

    Manajemen telah menyadari bahwa tim sangat bergantung pada sisi kiri, tempat Vinicius Junior bersinar, di samping pengaruh besar dari Jude Bellingham dan Kylian Mbappe di sisi tersebut.

    Di internal Real Madrid, absennya ancaman ofensif melalui sisi yang berlawanan dipandang membatasi opsi serangan tim dan membuat tugas para pesaing dalam bertahan menjadi lebih mudah. Visi ini dijelaskan kepada Diomande selama negosiasi dengannya, di mana Mourinho memainkan peran sentral.

    Nathan Campbell, kepala divisi rekrutmen pemain global di agensi ROC Nation sekaligus agen Diomande, mengatakan, "Bagian terakhir yang menuntaskan segalanya adalah Jose Mourinho."

    Ia menambahkan, "Ia berbicara dengannya dalam bahasa Prancis dengan fasih, dan itu memberikan dampak luar biasa padanya. Kami tidak tahu bahwa Mourinho berbicara bahasa Prancis sefasih itu, karena ia belum pernah melatih klub Prancis mana pun. Namun waktu panggilan yang ia lakukan dengan Yan, dan cara ia berbicara dengannya dalam bahasa Prancis secara fasih tentang gagasan-gagasannya, proyek tersebut, dan bagaimana ia akan cocok dengan tim, menunjukkan bahwa ia sangat menaruh perhatian pada percakapan ini. Itu adalah titik yang menentukan, dan itulah kunci untuk meyakinkannya."

    Real Madrid juga menggunakan salah satu sentuhan khasnya dalam transfer semacam ini, dengan menghadiahkan Diomande sebuah jersey putih berlogo klub.

    Tak hanya itu, mereka juga memberinya rencana yang jelas untuk perjalanan kariernya, yang menjelaskan prospek perkembangannya secara individu maupun kolektif di dalam klub, dan mencakup studi kasus, di antaranya bagaimana perjalanan karier Vinicius Junior berkembang sejak bergabung dengan Bernabeu.

    Michael Yormark, presiden internasional agensi ROC Nation, mengatakan bahwa kerja keras dan pengorbanan yang telah diberikan Diomande sepanjang perjalanan kariernya adalah alasan di balik "terwujudnya mimpinya" bermain untuk Real Madrid.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • DiomandeGetty Images

    Paris Menyerah, Real Madrid Perketat Negosiasi

    Pada 26 Juli lalu, Paris Saint-Germain resmi mundur dari perburuan untuk mendapatkan sang pemain, seraya menyatakan penolakannya untuk menyetujui syarat-syarat finansial yang dituntut baik oleh kubu pemain maupun Leipzig.

    Pada saat yang sama, sumber-sumber dekat sang pemain menegaskan bahwa Paris Saint-Germain memang telah diberi tahu bahwa Diomande lebih memilih untuk pindah ke Real Madrid.

    Klub Spanyol itu menganggap hal tersebut sebagai kemenangan parsial, meskipun negosiasi belum berakhir.

    Real Madrid sebelumnya telah mengajukan tawaran pertama pada pertengahan Juli dengan nilai total sekitar 100 juta euro, namun Leipzig menolaknya, lalu mengajukan tawaran kedua yang mencakup jumlah tetap mendekati 100 juta euro, dengan paket total mencapai 120 juta euro, tetapi klub Jerman itu juga menolaknya, meskipun tawaran tersebut tetap terbuka selama sekitar sepekan.

    Meski demikian, tetap ada perasaan umum bahwa kedua belah pihak pada akhirnya akan mencapai kesepakatan, dan dengan datangnya awal Agustus, Diomande absen dari kamp latihan Leipzig, di mana klub mengumumkan bahwa penyebab absennya adalah sakit.

    Kemarin, Rabu, Diomande bergabung dengan kamp latihan Leipzig, sembari menunggu lampu hijau dari manajemen klub untuk terbang ke Spanyol guna menjalani tes medis.

    Hanya beberapa jam kemudian, Real Madrid dan Leipzig mencapai kesepakatan akhir mengenai nilai transfer, yang bisa naik hingga 140 juta euro, sebuah angka rekor dalam sejarah klub Jerman itu, sebelum pengumuman resmi kepindahan sang pemain dilakukan pada hari ini, Kamis.