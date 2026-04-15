Panggilan dari Vincent Kompany! Bintang muda dari divisi dua kini bisa berharap mendapat kesempatan di FC Bayern München

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kompany dikenal sebagai penggemar berat Aseko, yang sering diajaknya berlatih bersama tim utama selama paruh pertama masa jabatannya sebagai pelatih Bayern. Menurut Transfermarkt, dalam percakapan telepon terbaru, pelatih asal Belgia itu memuji perkembangan pemain berusia 20 tahun itu di Hannover 96.

Aseko, yang pindah dari Hertha BSC ke akademi muda Bayern pada 2022, dipinjamkan ke Hannover selama satu setengah tahun pada Februari 2025. Setelah beberapa bulan adaptasi, pemain kelahiran Berlin ini mulai tampil gemilang bersama klub divisi dua asal Niedersachsen tersebut sejak awal musim ini, dan menjadi salah satu pemain terbaik di Liga 2 pada musim 2025/26. Dalam 29 penampilannya untuk Hannover sejauh ini, Aseko telah mencetak tiga gol dan enam assist.

Meskipun Hannover 96 menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati untuk pemain timnas U-21 Jerman ini, Bayern segera menggunakan opsi pembelian kembali mereka. Dengan biaya 1,5 juta euro, Aseko akan kembali ke Munich pada musim mendatang, dan kontraknya di FCB masih berlaku hingga 2028.