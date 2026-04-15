Menurut Transfermarkt, pelatih FCB Vincent Kompany baru-baru ini menelepon gelandang Hannover 96 tersebut dan melakukan percakapan telepon yang intens dengannya. Pembicaraan tersebut dilaporkan membahas peluang Aseko untuk mendapatkan waktu bermain reguler di Bayern, yang akan membawanya kembali ke Säbener Straße pada musim panas nanti.
Panggilan dari Vincent Kompany! Bintang muda dari divisi dua kini bisa berharap mendapat kesempatan di FC Bayern München
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Kompany dikenal sebagai penggemar berat Aseko, yang sering diajaknya berlatih bersama tim utama selama paruh pertama masa jabatannya sebagai pelatih Bayern. Menurut Transfermarkt, dalam percakapan telepon terbaru, pelatih asal Belgia itu memuji perkembangan pemain berusia 20 tahun itu di Hannover 96.
Aseko, yang pindah dari Hertha BSC ke akademi muda Bayern pada 2022, dipinjamkan ke Hannover selama satu setengah tahun pada Februari 2025. Setelah beberapa bulan adaptasi, pemain kelahiran Berlin ini mulai tampil gemilang bersama klub divisi dua asal Niedersachsen tersebut sejak awal musim ini, dan menjadi salah satu pemain terbaik di Liga 2 pada musim 2025/26. Dalam 29 penampilannya untuk Hannover sejauh ini, Aseko telah mencetak tiga gol dan enam assist.
Meskipun Hannover 96 menggunakan opsi pembelian yang telah disepakati untuk pemain timnas U-21 Jerman ini, Bayern segera menggunakan opsi pembelian kembali mereka. Dengan biaya 1,5 juta euro, Aseko akan kembali ke Munich pada musim mendatang, dan kontraknya di FCB masih berlaku hingga 2028.
Apakah Noel Aseko akan menjadi pengganti Goretzka di FC Bayern München?
Dalam beberapa pekan terakhir, telah beredar kabar bahwa Aseko dipertimbangkan sebagai solusi internal di Bayern untuk mengisi posisi yang akan ditinggalkan oleh Leon Goretzka. Seperti yang diketahui, pemain berpengalaman berusia 31 tahun ini akan meninggalkan FCB saat kontraknya berakhir pada musim panas nanti - dan alih-alih merekrut pengganti dari luar, Bayern bisa saja langsung mengisi posisi kosong di lini tengah dengan Aseko, yang juga bisa dimainkan di sisi kanan dan karenanya memiliki peluang untuk mendapatkan waktu bermain reguler di klub juara Jerman tersebut.
Namun, penampilan gemilang Aseko bersama Hannover juga telah menarik minat klub-klub ternama lainnya. 96 kemungkinan hanya memiliki peluang tipis untuk bisa memanggil kembali sang pemain muda, kecuali jika mereka berhasil promosi. Opsi-opsi lain tampaknya terlalu menarik; di antaranya, Aseko dikaitkan dengan Brighton & Hove Albion, Villarreal, atau Eintracht Frankfurt.
Menurut Transfermarkt, Aseko tidak ingin dipinjamkan lagi, melainkan ingin mendapatkan prospek yang nyata di Bayern atau pindah ke klub ambisius lainnya. Upaya Kompany tampaknya mengarah pada masa depan di FCB.
Noel Aseko: Catatan statistiknya bersama Hannover 96 musim ini
Permainan
29
Gol
3
Assist
6
Kartu kuning
7