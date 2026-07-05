Menurut laporan Sky, Presiden DFB Bernd Neuendorf pada hari Sabtu menghubungi Red Bull—perusahaan tempat Klopp bekerja saat ini—untuk melakukan pembicaraan awal. Dilaporkan bahwa masih akan membutuhkan waktu “beberapa hari” hingga tercapai kesepakatan antara Federasi Sepak Bola Jerman dan Red Bull.
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Panggilan dari petinggi tertinggi, pertemuan di New York: DFB all-out untuk Jürgen Klopp - namun ada satu hal yang tampaknya menimbulkan kekesalan di pihak Red Bull
Pertemuan pertama antara petinggi DFB dengan Klopp serta penasihatnya, Marc Kosicke, rencananya akan digelar minggu depan di New York. Calon pelatih baru tim nasional Jerman tersebut masih akan berada di sana hingga akhir Piala Dunia pada pertengahan Juli, karena seperti yang diketahui, ia menjadi komentator di MagentaTV selama turnamen tersebut berlangsung.
Di stasiun TV berbayar tersebut, Klopp baru-baru ini juga telah mengonfirmasi ketertarikannya pada posisi pelatih tim nasional Jerman serta pembicaraan awal dengan DFB. Fakta bahwa DFB telah mengumumkan kontak dengan pria berusia 59 tahun itu dalam siaran pers mengenai pengunduran diri Nagelsmann, kabarnya “tidak disukai oleh semua pihak” di tempat kerja Klopp saat ini, menurut Sky. Di Red Bull, mantan pelatih BVB dan Liverpool ini masih terikat kontrak hingga akhir 2029.
Klopp baru-baru ini menunjukkan optimisme bahwa Red Bull tidak akan menghalangi niatnya untuk menjadi pelatih tim nasional. Ia harus “berbicara” dengan Oliver Mintzlaff, Ketua Dewan Pengawas RB Leipzig. “Dia adalah majikanku. Kami sudah bertukar pesan. Saya berasumsi bahwa dia tidak akan menghalangi. Saya sudah bergabung selama 19 bulan. Itu adalah masa yang intens. Idealnya, pada akhirnya hanya ada pihak yang diuntungkan. Red Bull harus keluar dari situasi ini dengan baik," kata Klopp.
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Jürgen Klopp dikabarkan akan mengambil alih jabatan tersebut: DFB harus membayar biaya transfer untuk pelatih tim nasional baru untuk pertama kalinya
Untuk negosiasi dengan Klopp, selain bos DFB Neuendorf, Hans-Joachim Watzke—Presiden Bundesliga dan Wakil Ketua DFB—juga akan terbang ke AS. Pria berusia 67 tahun itu, yang kini menjabat sebagai presiden dan sebelumnya lama menjadi ketua dewan direksi Borussia Dortmund, diketahui sangat mengenal Klopp sejak mereka sama-sama berada di BVB.
Menurut Sky, “perwakilan tingkat tinggi dari Red Bull” juga kemungkinan akan hadir dalam pembicaraan tersebut. Upaya untuk merekrut Klopp yang diumumkan dalam siaran pers Nagelsmann tersebut kabarnya akan dibahas kembali secara eksplisit oleh raksasa minuman energi tersebut.
Klopp mulai menjabat sebagai Kepala Sepak Bola Global di Red Bull pada awal tahun 2025. Setengah tahun sebelumnya, ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala di Anfield Road setelah hampir sembilan musim bersama FC Liverpool. Saat itu, Klopp menekankan bahwa ia tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk pekerjaan sebagai pelatih yang begitu intensif. “Saya sekarang sudah lebih dari sekadar terisi ulang. Jadi, saya siap,” tegas pria kelahiran Stuttgart itu kini di MagentaTV, bahwa ia kini telah kembali memiliki energi yang diperlukan untuk kembali ke bangku pelatih.
Yang jelas, penunjukan Klopp sebagai pelatih timnas Jerman akan menjadi hal baru bagi DFB. Belum pernah sebelumnya asosiasi tersebut membayar biaya transfer untuk pelatih baru; dalam kasus Klopp, DFB terpaksa melakukannya mengingat kontraknya yang masih berlaku di Red Bull. Tidak ada opsi keluar untuk posisi pelatih tim nasional, yang sebelumnya sempat menjadi bahan spekulasi. Menurut kabar yang beredar, DFB harus merogoh kocek sejumlah jutaan euro.
Turnamen besar pertama Jürgen Klopp di tempat yang sangat istimewa
Meskipun masih ada rintangan yang harus diatasi, semua pihak meyakini bahwa Klopp akan mengambil alih timnas Jerman setelah kegagalan ketiga berturut-turut di Piala Dunia. Sejak pengunduran diri Joachim Löw setelah Euro 2021 serta pemecatan Hansi Flick pada September 2023, Klopp telah dianggap sebagai kandidat terkuat. Namun, pada saat itu, komitmennya di Liverpool tidak memungkinkan dirinya untuk menerima posisi di tim nasional yang sangat diinginkan oleh seluruh komunitas sepak bola Jerman.
Sementara itu, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan pada hari Minggu bahwa Klopp telah memberikan lampu hijau kepada DFB. Namun, durasi kontrak dan ketentuan perjanjian kerja, serta negosiasi dengan Red Bull, masih dalam pembahasan. Menurut Romano, RB dikabarkan lebih mengunggulkan Oliver Glasner sebagai pengganti Klopp, namun Glasner kemungkinan besar akan menjadi pelatih baru di Nottingham Forest.
Hal ini tentu sangat istimewa bagi Klopp: Turnamen besar pertamanya sebagai pelatih tim nasional Jerman akan menjadi Euro 2028, yang antara lain akan digelar di Inggris—tempat ia menetap (serta Skotlandia, Wales, dan Irlandia)—di mana ia pernah merayakan kesuksesan besar bersama Liverpool dan sangat populer di sana. Klopp, yang pasti akan memicu euforia besar, diharapkan dapat membawa timnas Jerman kembali ke masa-masa kejayaan.
Nagelsmann, yang mengambil alih jabatan dari Flick pada September 2023, pada akhirnya gagal dalam misi tersebut. Setelah Euro 2024 di kandang sendiri yang secara keseluruhan berjalan positif—di mana timnas Jerman hanya tersingkir secara sangat tidak beruntung di perempat final oleh Spanyol yang kemudian menjadi juara Eropa—turnamen besar kedua Nagelsmann berubah menjadi kegagalan total. Pada Piala Dunia di Amerika Utara, Jerman tersingkir di babak 16 besar oleh Paraguay, meskipun secara teori mereka lolos sebagai juara grup—sebuah hasil yang menggembirakan—namun secara keseluruhan penampilan mereka di fase grup terbilang naik-turun. Meskipun masuk ke pertandingan sebagai favorit jelas, tim DFB kalah dari tim Amerika Selatan tersebut melalui adu penalti.
Beberapa hari setelah tersingkir, DFB mengumumkan penangguhan Nagelsmann, dan Klopp dengan cepat muncul sebagai calon penerus yang ditunjuk. Jika ia mengambil alih jabatan tersebut, masa jabatannya akan dimulai dengan pertandingan Nations League di Belanda pada 24 September. Tiga hari kemudian, Klopp akan menjalani debut kandangnya saat Jerman menghadapi Yunani di Augsburg.
Dengan Jürgen Klopp sebagai pelatih tim nasional? Pertandingan internasional Jerman berikutnya
Tanggal
Kompetisi
Pertandingan
24 September
Liga Bangsa-Bangsa
Belanda vs. Jerman
27 September
Liga Bangsa-Bangsa
Jerman vs. Yunani
1 Oktober
Liga Bangsa-Bangsa
Jerman vs. Serbia
4 Oktober
Liga Bangsa-Bangsa
Yunani vs. Jerman
13 November
Liga Bangsa-Bangsa
Serbia vs. Jerman
16 November
Liga Bangsa-Bangsa
Jerman vs. Belanda
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