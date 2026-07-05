Panggilan dari petinggi tertinggi, pertemuan di New York: DFB all-out untuk Jürgen Klopp - namun ada satu hal yang tampaknya menimbulkan kekesalan di pihak Red Bull

Meskipun masih ada rintangan yang harus diatasi, semua pihak meyakini bahwa Klopp akan mengambil alih timnas Jerman setelah kegagalan ketiga berturut-turut di Piala Dunia. Sejak pengunduran diri Joachim Löw setelah Euro 2021 serta pemecatan Hansi Flick pada September 2023, Klopp telah dianggap sebagai kandidat terkuat. Namun, pada saat itu, komitmennya di Liverpool tidak memungkinkan dirinya untuk menerima posisi di tim nasional yang sangat diinginkan oleh seluruh komunitas sepak bola Jerman.

Sementara itu, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan pada hari Minggu bahwa Klopp telah memberikan lampu hijau kepada DFB. Namun, durasi kontrak dan ketentuan perjanjian kerja, serta negosiasi dengan Red Bull, masih dalam pembahasan. Menurut Romano, RB dikabarkan lebih mengunggulkan Oliver Glasner sebagai pengganti Klopp, namun Glasner kemungkinan besar akan menjadi pelatih baru di Nottingham Forest.

Hal ini tentu sangat istimewa bagi Klopp: Turnamen besar pertamanya sebagai pelatih tim nasional Jerman akan menjadi Euro 2028, yang antara lain akan digelar di Inggris—tempat ia menetap (serta Skotlandia, Wales, dan Irlandia)—di mana ia pernah merayakan kesuksesan besar bersama Liverpool dan sangat populer di sana. Klopp, yang pasti akan memicu euforia besar, diharapkan dapat membawa timnas Jerman kembali ke masa-masa kejayaan.

Nagelsmann, yang mengambil alih jabatan dari Flick pada September 2023, pada akhirnya gagal dalam misi tersebut. Setelah Euro 2024 di kandang sendiri yang secara keseluruhan berjalan positif—di mana timnas Jerman hanya tersingkir secara sangat tidak beruntung di perempat final oleh Spanyol yang kemudian menjadi juara Eropa—turnamen besar kedua Nagelsmann berubah menjadi kegagalan total. Pada Piala Dunia di Amerika Utara, Jerman tersingkir di babak 16 besar oleh Paraguay, meskipun secara teori mereka lolos sebagai juara grup—sebuah hasil yang menggembirakan—namun secara keseluruhan penampilan mereka di fase grup terbilang naik-turun. Meskipun masuk ke pertandingan sebagai favorit jelas, tim DFB kalah dari tim Amerika Selatan tersebut melalui adu penalti.

Beberapa hari setelah tersingkir, DFB mengumumkan penangguhan Nagelsmann, dan Klopp dengan cepat muncul sebagai calon penerus yang ditunjuk. Jika ia mengambil alih jabatan tersebut, masa jabatannya akan dimulai dengan pertandingan Nations League di Belanda pada 24 September. Tiga hari kemudian, Klopp akan menjalani debut kandangnya saat Jerman menghadapi Yunani di Augsburg.