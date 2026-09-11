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Panen Bintang Liga Champions: Rekor Bersejarah untuk Mbappe, Yamal, dan Haaland, serta Pencapaian Langka Bayern Munich

FEATURES
Real Madrid vs Inter
Real Madrid
Inter
Champions League
Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
Bodoe/Glimt
Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
Paris Saint-Germain
Slovan Bratislava
FC Porto vs Manchester City
FC Porto
Manchester City
Liverpool vs Atletico Madrid
Liverpool
Atletico Madrid
K. Mbappe
L. Yamal
E. Haaland
F. Torres
M. Llorente
Spanyol
Italia
Belanda
Jerman
Norwegia
Prancis
Slovakia
Portugal
Inggris

Statistik menonjol dari pekan pembuka Liga Champions: dari gemilangnya Torres hingga spesialisasi Llorente

Pekan pertama fase liga di Liga Champions Eropa musim 2026-2027 menyaksikan awal yang penuh gairah, setelah pertandingan-pertandingannya dipenuhi gol, hasil-hasil besar, dan rekor, terutama penampilan gemilang Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise, dan Harry Kane.

Paris Saint-Germain meraih kemenangan terbesar di pekan ini dengan menghajar Slovan Bratislava dengan skor 6-1, sementara Bayern Munich, Barcelona, dan Manchester United memulai perjalanan mereka dengan kemenangan-kemenangan besar. Arsenal juga mengalahkan Napoli 1-0, dan Liverpool menang atas Atletico Madrid 2-1.

Real Madrid menang tipis atas Inter Milan 2-1, sementara Manchester City pulang dengan kemenangan 2-0 dari markas Porto.

Berikut ini kami sajikan sejumlah angka dan statistik paling menonjol dari pekan pertama, menurut jaringan ESPN.

  • Mbappe menyamai Raul

    Kylian Mbappe menyamai rekor 71 gol milik Raul, sehingga menempati peringkat kelima dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Champions, di belakang Cristiano Ronaldo dengan 140 gol, Lionel Messi dengan 129, Robert Lewandowski dengan 109, dan Karim Benzema dengan 90.

    Vinicius Junior mencatatkan 9 kali merebut bola melawan Inter Milan, angka tertinggi yang pernah diraihnya dalam satu pertandingan di Liga Champions. Angka itu juga merupakan yang tertinggi bagi pemain Real Madrid di lini serang dalam satu pertandingan di kandang pada ajang tersebut sejak Gonzalo Higuain, yang mencatatkan 12 kali merebut bola melawan Juventus pada Desember 2008.

    Sementara itu, Thibaut Courtois menjadi pemain ke-56 yang mencapai 100 penampilan di Liga Champions.

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  • Ironi Mbappe dan saudaranya

    Ethan Mbappe menerima kartu merah pertama sepanjang kariernya di seluruh kompetisi saat Lille kalah dari Real Betis, dalam penampilan ketiganya di Liga Champions. Sebaliknya, saudaranya Kylian Mbappe belum pernah menerima satu kartu merah pun sepanjang 99 pertandingan di turnamen tersebut.

  • Bayern Munich mengukir sejarah

    Bayern Munich menjadi tim kedua dalam sejarah Liga Champions Eropa yang melampaui angka 900 gol, setelah Real Madrid yang telah mencetak 1139 gol. Barcelona berada di posisi ketiga dengan 767 gol, dan Manchester United keempat dengan 549 gol.

    Michael Olise berkontribusi atas 34 gol sepanjang tahun 2026 di seluruh kompetisi, dengan rincian 17 gol dan 17 assist. Di antara para pemain lima liga besar Eropa, hanya rekan setimnya Harry Kane yang mengunggulinya, dengan kontribusi atas 39 gol, yakni 34 gol dan 5 assist.

    Bintang asal Prancis itu menjalani pertandingan keempat dalam kariernya di Liga Champions Eropa dengan kontribusi atas 3 gol atau lebih, sehingga menyamai catatan Raphinha sebagai pemain yang paling banyak meraih pencapaian ini sejak penampilan perdananya di turnamen tersebut pada September 2024.

    Sementara itu, Harry Kane mencetak gol dalam 8 pertandingan beruntun di Liga Champions Eropa, dengan total 10 gol. Ia hanya membutuhkan satu gol tambahan di satu pertandingan untuk menyamai rangkaian terpanjang seorang pemain Bayern Munich, yang dipegang oleh Robert Lewandowski, yang mencetak gol dalam 9 pertandingan beruntun sebanyak dua kali antara tahun 2019 dan 2021. Adapun rangkaian terpanjang dalam sejarah turnamen ini milik Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun antara 2017 dan 2018.

    Kane juga memimpin daftar pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Liga Champions selama tiga musim terakhir, sejak musim 2024-2025, dengan 31 kontribusi, yakni 26 gol dan 5 assist, unggul 3 kontribusi atas para pesaing terdekatnya Ousmane Dembele dan Raphinha, yang masing-masing memiliki 28 kontribusi.

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    Haaland menyamai Aguero

    Erling Haaland mencetak 59 gol dalam 59 pertandingan di Liga Champions Eropa, menjadikannya pemilik rasio gol tertinggi dalam sejarah turnamen, dengan rata-rata satu gol di setiap pertandingan, di antara para pemain yang telah menjalani sedikitnya 20 pertandingan.

    Haaland menyamai rekor Sergio Aguero, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Manchester City di Liga Champions Eropa dengan koleksi 36 gol bersama klub.

  • Yamal pecahkan rekor

    Barcelona mencetak 22 gol dalam 5 pertandingan pertama mereka musim ini, menjadikannya awalan produktif terbaik keempat dalam sejarah klub, sekaligus awal terbaik mereka sejak musim 1950-1951.

    Lamine Yamal memecahkan rekor Lionel Messi dan menjadi pemain termuda dalam sejarah Barcelona yang mencapai 100 kontribusi gol, pada usia 19 tahun dan 58 hari, dibandingkan Messi yang mencapai angka tersebut ketika berusia 22 tahun. Yamal kini memiliki 101 kontribusi bersama klub, dengan rincian 54 gol dan 47 assist.

    Yamal menambah koleksinya menjadi 12 gol di Liga Champions Eropa, sehingga hanya berjarak satu gol untuk menyamai rekor Kylian Mbappe yang mencapai 13 gol sebagai pemain remaja tersubur dalam sejarah turnamen tersebut. Namun ia sudah berhasil memecahkan rekor Mbappe dari segi kontribusi, setelah mencapai 23 kontribusi gol, dibandingkan 20 milik pemain Prancis itu.

    Raphinha menjadi pemain Barcelona pertama pada abad ke-21 yang mencetak gol dalam 5 pertandingan pertama tim dalam satu musim.

  • Angka Manchester

    Bruno Fernandes telah mencetak 23 gol dan menyumbang 21 assist di kompetisi Eropa sejak penampilan perdananya bersama Manchester United pada 2020, dan tidak ada gelandang lain yang mengunggulinya dalam total gol dan assist selama periode ini.

    Sabah menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Champions Eropa yang memulai pertandingan dengan susunan pemain inti yang terdiri dari 11 pemain dari 11 kebangsaan berbeda, dan itu terjadi pada penampilan perdana mereka di turnamen tersebut.

    Matheus Cunha menjadi pemain Brasil keempat yang mencetak gol untuk Manchester United di Liga Champions Eropa, setelah Anderson, Alex Telles, dan Casemiro. Gol pertamanya di turnamen ini juga menjadi gol ke-241 yang dicetak oleh pemain Brasil berbeda dalam sejarah Liga Champions, dan hanya Prancis yang mengungguli Brasil dengan 242 gol.

    Patrick Dorgu juga menjadi pemain termuda yang menyumbang assist pada penampilan perdananya di Liga Champions Eropa bersama Manchester United, sejak Wayne Rooney yang melakukannya pada usia 18 tahun pada September 2004.

  • Arsenal Tanpa Bola Mati

     Arsenal mencetak 10 gol sepanjang 5 laga pertamanya musim ini, dan tak satu pun berasal dari bola mati, sebuah fenomena mencolok setelah mereka sangat mengandalkan bola mati untuk gol-gol mereka pada musim lalu.

    David Raya menjaga gawangnya tetap bersih di 54% laga yang ia mainkan sebagai starter di Liga Champions Eropa, yakni 20 dari 37 pertandingan, yang merupakan persentase tertinggi bagi kiper mana pun dalam sejarah turnamen tersebut, di antara mereka yang tampil sebagai starter di setidaknya 25 pertandingan.

    Arsenal melepaskan 26 tembakan ke gawang Napoli, dengan rata-rata expected goals mencapai 4,05, yang merupakan jumlah tembakan terbanyak dan rata-rata expected goals tertinggi bagi tim tersebut dalam satu laga di Liga Champions Eropa sejak musim 2010-2011.

    Selain itu, Martin Odegaard mencetak gol di 4 dari 5 laga di seluruh ajang musim ini, setelah hanya mencetak satu gol sepanjang 36 penampilan bersama klub pada musim lalu.

  • Statistik Liverpool

    Di sisi lain, Andoni Iraola meraih kemenangan pertama dalam kariernya atas Diego Simeone di seluruh kompetisi, setelah pertemuan-pertemuan sebelumnya dengannya berakhir dengan 3 kekalahan dan satu hasil imbang.

    Marcos Llorente mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan melawan Liverpool, jumlah yang sama dengan gol yang ia cetak dalam 54 pertandingan melawan seluruh lawan lainnya di Liga Champions Eropa.

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    Kilau Paris

    Paris Saint-Germain menjaga rekor tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir di Liga Champions Eropa, sehingga hanya berjarak dua pertandingan lagi dari rangkaian terpanjang dalam sejarah klub, yang membentang antara Oktober 2012 dan November 2013.

    Ferran Torres menjadi pemain Spanyol kesembilan yang mencetak trigol di Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pemain Spanyol pertama yang mencetak 3 gol atau lebih dalam satu pertandingan di ajang tersebut bersama tim di luar Liga Spanyol sejak Lucas Perez bersama Arsenal melawan Basel pada Desember 2016.

    Torres mengangkat koleksinya menjadi 21 gol di Liga Champions Eropa, melampaui Luis Enrique "19 gol", Fernando Torres "20 gol", dan Cesc Fabregas "20 gol", sehingga menjadi pencetak gol terbaik Spanyol kelima dalam sejarah Liga Champions/Piala Eropa. Raul memuncaki daftar tersebut dengan 71 gol.

    Ousmane Dembele mencapai 30 gol di Liga Champions Eropa, melampaui David Trezeguet, sehingga menjadi pencetak gol terbaik Prancis kelima dalam sejarah ajang tersebut, di belakang Karim Benzema dengan 90 gol, Kylian Mbappe dengan 71 gol, Thierry Henry dengan 50 gol, dan Antoine Griezmann dengan 44 gol.

  • Kembalinya Roma

    Brian Cristante mencetak gol pertamanya di Liga Champions Eropa dalam penampilannya yang ke-14 di ajang tersebut bersama Roma, Benfica, dan Milan. Gol itu juga menjadi gol pertama Roma di Liga Champions sejak gol Daniele De Rossi ke gawang Porto pada leg kedua babak 16 besar musim 2018-2019, atau setelah 2.745 hari.

  • Angka-angka Como

     Como menjadi tim kedua dari Serie A Italia yang mencetak 4 gol atau lebih pada penampilan perdananya di Piala Eropa/Liga Champions Eropa, setelah Sampdoria yang menang 5-0 atas Rosenborg pada September 1991. Como juga menjadi tim ke-12 dari Serie A Italia yang mencetak gol di Liga Champions Eropa, dari total 16 tim Italia yang pernah berpartisipasi di ajang tersebut.

    Nico Paz, dalam usia 22 tahun dan dua hari, menjadi pemain Argentina termuda yang menciptakan dua asis atau lebih dalam satu pertandingan di Liga Champions Eropa sejak Lionel Messi pada Oktober 2008 saat menghadapi Basel, ketika ia berusia 21 tahun dan 120 hari.

  • Kilau Pepe

    Ricardo Pepi, penyerang PSV Eindhoven, telah berkontribusi atas 9 gol di Liga Champions, dengan rincian 6 gol dan 3 assist. Ia memiliki rasio menit terbaik per gol atau assist dalam sejarah turnamen di antara para pemain yang telah bermain minimal 250 menit, dengan satu kontribusi setiap 49 menit.

  • Trigol Demirović

    Ermedin Demirovic mencetak trigol tercepat kelima dalam sejarah Liga Champions Eropa, setelah membukukan gol-golnya dalam waktu 31 menit dan 21 detik. Ia juga menjadi pemain kedua asal Bosnia dan Herzegovina yang mencetak trigol dalam sebuah pertandingan di turnamen tersebut setelah Edin Dzeko, yang mencetak trigol ke gawang Viktoria Plzen pada 2018, dan menjadi pemain pertama dalam sejarah Stuttgart yang mencetak trigol di Liga Champions.

  • Suzuki mengukir sejarah

    Zion Suzuki menjadi kiper Jepang pertama yang tampil di Liga Champions Eropa, setelah sebelumnya juga menjadi kiper Jepang pertama yang tampil di Liga Primer Inggris pada musim ini.

  • McGinn memimpin

    John McGinn menambah koleksinya menjadi 12 gol bersama Aston Villa di kompetisi Eropa, melampaui Ollie Watkins dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub di ajang-ajang Eropa besar.