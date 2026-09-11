Bayern Munich menjadi tim kedua dalam sejarah Liga Champions Eropa yang melampaui angka 900 gol, setelah Real Madrid yang telah mencetak 1139 gol. Barcelona berada di posisi ketiga dengan 767 gol, dan Manchester United keempat dengan 549 gol.

Michael Olise berkontribusi atas 34 gol sepanjang tahun 2026 di seluruh kompetisi, dengan rincian 17 gol dan 17 assist. Di antara para pemain lima liga besar Eropa, hanya rekan setimnya Harry Kane yang mengunggulinya, dengan kontribusi atas 39 gol, yakni 34 gol dan 5 assist.

Bintang asal Prancis itu menjalani pertandingan keempat dalam kariernya di Liga Champions Eropa dengan kontribusi atas 3 gol atau lebih, sehingga menyamai catatan Raphinha sebagai pemain yang paling banyak meraih pencapaian ini sejak penampilan perdananya di turnamen tersebut pada September 2024.

Sementara itu, Harry Kane mencetak gol dalam 8 pertandingan beruntun di Liga Champions Eropa, dengan total 10 gol. Ia hanya membutuhkan satu gol tambahan di satu pertandingan untuk menyamai rangkaian terpanjang seorang pemain Bayern Munich, yang dipegang oleh Robert Lewandowski, yang mencetak gol dalam 9 pertandingan beruntun sebanyak dua kali antara tahun 2019 dan 2021. Adapun rangkaian terpanjang dalam sejarah turnamen ini milik Cristiano Ronaldo, yang mencetak gol dalam 11 pertandingan beruntun antara 2017 dan 2018.

Kane juga memimpin daftar pemain dengan kontribusi gol terbanyak di Liga Champions selama tiga musim terakhir, sejak musim 2024-2025, dengan 31 kontribusi, yakni 26 gol dan 5 assist, unggul 3 kontribusi atas para pesaing terdekatnya Ousmane Dembele dan Raphinha, yang masing-masing memiliki 28 kontribusi.