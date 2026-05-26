Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Vancouver: Jadwal BC Place, informasi pertandingan, dan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Jika Anda berencana mengunjungi BC Place Stadium untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda

Piala Dunia FIFA 2026 semakin dekat, dengan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada siap menjadi tuan rumah bersama dalam ajang bergengsi ini. Juara dunia Argentina akan mempertahankan gelarnya melawan 47 tim lainnya dalam edisi terbesar turnamen ini hingga saat ini.

Stadion BC Place di Kanada, yang menjadi kandang bagi BC Lions dan Vancouver Whitecaps, adalah salah satu dari 12 venue tuan rumah yang terpilih di ketiga negara tersebut. Stadion ini akan menjadi tuan rumah tujuh pertandingan selama turnamen, termasuk dua pertandingan yang melibatkan Kanada.

Baik Anda seorang penggemar yang berencana menonton pertandingan di stadion selama Piala Dunia atau sekadar ingin menjelajahinya saat berkunjung ke British Columbia, panduan ini cocok untuk Anda. GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan sebelum mengunjungi venue Piala Dunia 2026 ini.

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di BC Place?

    TanggalJadwal PertandinganLokasiTiket
    Sabtu, 13 JuniAustralia vs. Turki (21.00 PT)BC Place (Vancouver)Tiket
    Kamis, 18 JuniKanada vs. Qatar (15.00 PT)BC Place (Vancouver)Tiket
    Minggu, 21 JuniSelandia Baru vs. Mesir (18.00 PT)BC Place (Vancouver)Tiket
    Rabu, 24 JuniSwiss vs. Kanada (12.00 PT)BC Place (Vancouver)Tiket
    Jumat, 26 JuniSelandia Baru vs. Belgia (20.00 PT)BC Place (Vancouver)Tiket
    Kamis, 2 JuliBabak 32 Besar (20.00 PT)BC Place (Vancouver)Tiket
    Selasa, 7 JuliBabak 16 Besar (13.00 PT)BC Place (Vancouver)Tiket

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Vancouver di BC Place?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Gambaran Umum BC Place

    Kapasitas54.500
    Tahun dibuka1981
    PenghuniBC Lions (CFL), Vancouver Whitecaps (MLS)
    Alamat777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Kanada
    Sejarah BC Place

    Stadion BC Place dibuka pada tahun 1983 dan menjadi tuan rumah pertandingan CFL pertamanya sebagai markas tim British Columbia Lions. Venue ini juga memainkan peran penting dalam Expo 86 serta menjadi lokasi musim terakhir NASL bagi tim Vancouver Whitecaps.

    Pada tahun 2009, stadion ini memulai proyek renovasi selama dua tahun dengan perkiraan biaya sebesar 514 juta CAD. Atap yang ditopang udara dibongkar dan diganti dengan atap baru yang ditopang kabel, yang merupakan yang terbesar di kelasnya pada saat itu.

    Pada tahun 2015, BC Place menjadi tuan rumah sembilan pertandingan Piala Dunia Wanita FIFA, termasuk final, di mana Amerika Serikat mengalahkan Jepang 5–2, dipimpin oleh hat-trick Carli Lloyd.

    Kini, lebih dari satu dekade kemudian, BC Place telah terpilih sebagai salah satu venue tuan rumah Piala Dunia Pria, dengan total tujuh pertandingan yang akan digelar, termasuk babak gugur. Hanya waktu yang akan menunjukkan sejarah baru apa yang akan diciptakan oleh stadion ini.

    Tim mana saja yang bertanding di BC Place?

    BC Place telah menjadi markas bagi British Columbia Lions di CFL dan Vancouver Whitecaps di MLS. 

    Cara menuju Stadion BC Place

    Cara menuju BC Place dengan transportasi umum 

    BC Place dapat dijangkau melalui beberapa pilihan transportasi umum, termasuk kereta api dan bus. Sistem SkyTrain memiliki stasiun Stadium–Chinatown yang terletak hanya dua menit dari venue, sedangkan Canada Line melayani stasiunYaletown–Roundhouse.

    Beberapa rute bus, termasuk 17, 19, dan N8, berhenti dalam jarak lima menit berjalan kaki dari stadion.

    Cara menuju BC Place dengan mobil

    Jika Anda bepergian ke stadion dengan mobil, Anda dapat memasuki Pusat Kota Vancouver melalui salah satu dari empat rute: Jembatan Granville, Jembatan Cambie, Jembatan Lions Gate, atau Jalan Quebec. Dari sana, ikuti rambu-rambu menuju BC Place dan Pacific Boulevard. 

  • Tur berpemandu di BC Place

    BC Place buka sepanjang tahun untuk tur umum, dengan tiket yang dapat dibeli melalui situs web Viator. Tur diselenggarakan setiap hari antara pukul 10.00 dan 17.00, kecuali pada hari-hari acara di mana akses dibatasi.

    Pengalaman ini memberikan penggemar kesempatan unik untuk melihat bagian belakang layar stadion, dengan kesempatan untuk masuk ke lapangan, menjelajahi ruang ganti, mengunjungi ruang media, menikmati suite premium, serta museumBC Sports Hall of Fame, yang menawarkan wawasan mendalam tentang sejarah, budaya, dan warisan tim BC Lions.

  • Tempat makan dan minum di sekitar BC Place

    Terdapat banyak pilihan tempat makan di sekitar BC Place. The Victor di Parq Vancouver adalah tempat yang tepat untuk bersantai sambil menikmati hidangan steak berkualitas dengan suasana atap terbuka, sedangkan Moxies di West Georgia merupakan tempat yang pas bagi rombongan untuk berkumpul santai sebelum pertandingan.

    Lupo Restaurant and Vinoteca, bersama dengan Frankie’s Italian Kitchen and Bar, juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk makan sebelum atau sesudah pertandingan.