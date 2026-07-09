Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Vancouver: Jadwal BC Place, info pertandingan, & segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Stadion BC Place dibuka pada tahun 1983, menjadi tuan rumah pertandingan CFL pertamanya sebagai markas tim British Columbia Lions. Venue ini juga memainkan peran penting dalam Expo 86 dan menjadi lokasi musim terakhir NASL bagi Vancouver Whitecaps.
Pada tahun 2009, stadion ini memulai proyek renovasi selama dua tahun dengan perkiraan biaya sebesar 514 juta CAD. Atap yang ditopang udara dibongkar dan diganti dengan atap baru yang ditopang kabel, yang pada saat itu merupakan yang terbesar di kelasnya.
Pada tahun 2015, BC Place menjadi tuan rumah sembilan pertandingan Piala Dunia Wanita FIFA, termasuk pertandingan final, di mana Amerika Serikat mengalahkan Jepang dengan skor 5–2, dipimpin oleh hat-trick Carli Lloyd.
Kini, lebih dari satu dekade kemudian, BC Place terpilih sebagai salah satu venue tuan rumah Piala Dunia Pria, dengan total tujuh pertandingan yang akan digelar, termasuk babak gugur. Hanya waktu yang akan membuktikan sejarah baru apa yang akan diciptakan stadion ini.