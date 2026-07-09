Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Vancouver: Jadwal BC Place, info pertandingan, & segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

World Cup
SHOPPING
Tickets

Jika Anda berencana mengunjungi Stadion BC Place untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda

Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan drama babak gugur yang spektakuler di seluruh Amerika Utara, dan meskipun Stadion Vancouver (BC Place) telah secara resmi menyelesaikan tugasnya sebagai tuan rumah, dampaknya terhadap turnamen bersejarah ini sungguh tak terlupakan. 

Stadion BC Place di Kanada, yang menjadi kandang bagi BC Lions dan Vancouver Whitecaps, merupakan salah satu dari 12 venue tuan rumah yang terpilih di tiga negara. Stadion ini menjadi tuan rumah tujuh pertandingan selama turnamen, termasuk dua pertandingan yang melibatkan Kanada.

Pesan Tiket Piala DuniaPesanTiket

BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tanggal peluncuran, harga, penetapan harga dinamis, dan lainnya

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di BC Place?

    TanggalJadwal PertandinganHarga Jual Kembali Rata-rataTiket
    Kamis, 18 JuniKanada vs Qatar (15.00 PT)$450 - $2.1006-0
    Minggu, 21 JuniSelandia Baru vs Mesir (pukul 6 sore PT)$250 - $1.1001-3
    Rabu, 24 JuniSwiss vs Kanada (pukul 12 siang PT)$450 - $2.2002-1
    Jumat, 26 JuniSelandia Baru vs Belgia (20.00 PT)$300 - $1.4001-5
    Kamis, 2 JuliBabak 32 Besar: Swiss vs Aljazair (20.00 PT)$450 - $1.8002-0
    Selasa, 7 JuliBabak 16 Besar: Swiss vs Kolombia (pukul 1 siang PT)$650 - $2.6000-0

    Pesan Tiket Piala DuniaPesanTiket

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Vancouver di BC Place?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
    • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Pesan Tiket Piala Dunia VancouverPesanTiket

  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Gambaran Umum BC Place

    Kapasitas54.500
    Tahun dibuka1981
    Tim yang bermarkas di sanaBC Lions (CFL), Vancouver Whitecaps (MLS)
    Alamat777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Kanada
    TiketTiket

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    Sejarah BC Place

    Stadion BC Place dibuka pada tahun 1983, menjadi tuan rumah pertandingan CFL pertamanya sebagai markas tim British Columbia Lions. Venue ini juga memainkan peran penting dalam Expo 86 dan menjadi lokasi musim terakhir NASL bagi Vancouver Whitecaps.

    Pada tahun 2009, stadion ini memulai proyek renovasi selama dua tahun dengan perkiraan biaya sebesar 514 juta CAD. Atap yang ditopang udara dibongkar dan diganti dengan atap baru yang ditopang kabel, yang pada saat itu merupakan yang terbesar di kelasnya.

    Pada tahun 2015, BC Place menjadi tuan rumah sembilan pertandingan Piala Dunia Wanita FIFA, termasuk pertandingan final, di mana Amerika Serikat mengalahkan Jepang dengan skor 5–2, dipimpin oleh hat-trick Carli Lloyd.

    Kini, lebih dari satu dekade kemudian, BC Place terpilih sebagai salah satu venue tuan rumah Piala Dunia Pria, dengan total tujuh pertandingan yang akan digelar, termasuk babak gugur. Hanya waktu yang akan membuktikan sejarah baru apa yang akan diciptakan stadion ini.

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    Tim mana saja yang bertanding di BC Place?

    BC Place telah menjadi markas bagi British Columbia Lions di CFL dan Vancouver Whitecaps di MLS. 

    TimLiga
    BC LionsCFL
    Vancouver WhitecapsMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Cara menuju Stadion BC Place

    Cara menuju BC Place dengan transportasi umum 

    BC Place dapat dijangkau melalui beberapa pilihan transportasi umum, termasuk kereta api dan bus. Sistem SkyTrain memiliki stasiun Stadium–Chinatown yang terletak hanya dua menit dari lokasi acara, sedangkan Canada Line melayani stasiunYaletown–Roundhouse.

    Beberapa rute bus, termasuk 17, 19, dan N8, berhenti dalam jarak lima menit berjalan kaki dari stadion.

    Cara menuju BC Place dengan mobil

    Jika Anda bepergian ke stadion dengan mobil, Anda dapat memasuki Pusat Kota Vancouver melalui salah satu dari empat rute: Jembatan Granville, Jembatan Cambie, Jembatan Lions Gate, atau Jalan Quebec. Dari sana, ikuti rambu-rambu menuju BC Place dan Pacific Boulevard. 

  • Tur berpemandu di BC Place

    BC Place buka sepanjang tahun untuk tur umum, dengan tiket yang dapat dibeli melalui situs web Viator. Tur berlangsung setiap hari antara pukul 10.00 hingga 17.00, kecuali pada hari-hari penyelenggaraan acara ketika akses dibatasi.

    Pengalaman ini memberikan penggemar kesempatan unik untuk melihat bagian belakang layar stadion, dengan kesempatan untuk masuk ke lapangan, menjelajahi ruang ganti, mengunjungi ruang media, menikmati suite premium, serta museumBC Sports Hall of Fame, yang menawarkan wawasan mendalam mengenai sejarah, budaya, dan warisan tim BC Lions.

  • Tempat makan dan minum di sekitar BC Place

    Terdapat banyak pilihan tempat makan di sekitar BC Place. The Victor di Parq Vancouver adalah tempat yang tepat untuk bersantai sambil menikmati hidangan steak berkualitas dengan suasana atap terbuka, sedangkan Moxies di West Georgia merupakan tempat yang pas bagi rombongan untuk berkumpul santai sebelum pertandingan.

    Lupo Restaurant and Vinoteca, bersama dengan Frankie’s Italian Kitchen and Bar, juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk makan sebelum atau sesudah pertandingan.