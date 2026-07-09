Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Vancouver: Jadwal BC Place, info pertandingan, & segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Piala Dunia FIFA 2026 menghadirkan drama babak gugur yang spektakuler di seluruh Amerika Utara, dan meskipuntelah secara resmi menyelesaikan tugasnya sebagai tuan rumah, dampaknya terhadap turnamen bersejarah ini sungguh tak terlupakan.

Stadion BC Place di Kanada, yang menjadi kandang bagi BC Lions dan Vancouver Whitecaps, merupakan salah satu dari 12 venue tuan rumah yang terpilih di tiga negara. Stadion ini menjadi tuan rumah tujuh pertandingan selama turnamen, termasuk dua pertandingan yang melibatkan Kanada.

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