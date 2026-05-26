Houston Dynamo v Toronto FC

Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Toronto: Jadwal pertandingan di BMO Field, harga tiket, dan informasi jadwal pertandingan Kanada

Jika Anda berencana mengunjungi BMO Field untuk Piala Dunia FIFA 2026, berikut ini semua yang perlu Anda ketahui

Stadion BMO di Toronto merupakan salah satu dari 12 venue yang terpilih dan akan menjadi tuan rumah enam pertandingan, termasuk pertandingan fase grup dan babak gugur, serta pertandingan pembuka bagi tuan rumah, Kanada.

Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan bersama oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dengan total 48 tim yang berpartisipasi dalam turnamen yang berlangsung selama sebulan.

BMO Field telah lama menjadi kandang Toronto FC di Major League Soccer dan Toronto Argonauts di Canadian Football League. Tahun 2026 menandai babak baru dalam sejarah stadion ini. Meskipun venue ini saat ini dapat menampung hampir 30.000 penonton, MLSE berkomitmen untuk melakukan peningkatan dan penambahan tempat duduk sementara guna mengakomodasi pertandingan Piala Dunia.

Jika Anda berencana menghadiri turnamen ini, panduan ini memberikan semua informasi penting yang Anda butuhkan sebelum melakukan perjalanan ke BMO Field.

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di BMO Field?

    TanggalJadwal PertandinganLokasiTiket
    Jumat, 12 JuniKanada vs. Bosnia dan Herzegovina (15.00 ET)Stadion Toronto (Toronto)Tiket
    Rabu, 17 JuniGhana vs. Panama (19.00 ET)Stadion Toronto (Toronto)Tiket
    Sabtu, 20 JuniJerman vs. Pantai Gading (16.00 ET)Stadion Toronto (Toronto)Tiket
    Selasa, 23 JuniPanama vs. Kroasia (19.00 ET)Stadion Toronto (Toronto)Tiket
    Jumat, 26 JuniSenegal vs. Irak (15.00 ET)Stadion Toronto (Toronto)Tiket
    Kamis, 2 JuliBabak 32 Besar (19.00 ET)Stadion Toronto (Toronto)Tiket

    BMO Field akan menjadi tuan rumah total enam pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup lima pertandingan fase grup, dan satu pertandingan babak 32 besar sistem gugur.

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Toronto di BMO Field?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • PasarResmi Penjualan Kembali FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Gambaran Umum BMO Field

    Kapasitas28.180
    Tahun dibuka2010
    PenghuniToronto Argonauts (CFL), Toronto FC (MLS)
    Alamat170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Kanada
    Sejarah BMO Field

    BMO Field dibuka pada tahun 2007, dibangun di atas lokasi bekas Old Exhibition Stadium sebagai bagian dari persiapan untuk Piala Dunia FIFA U-17 2007 dan untuk menjadi markas Toronto FC di Major League Soccer. Pada tahun 2016, Toronto Argonauts pindah ke stadion ini setelah fasilitasnya disesuaikan untuk menggelar pertandingan sepak bola dan sepak bola Kanada.

    Awalnya, stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 20.000 penonton, tetapi telah mengalami beberapa renovasi sepanjang sejarahnya yang singkat. Kini, stadion ini dapat menampung sekitar 30.000 penonton, dengan peningkatan berkelanjutan yang bertujuan untuk memperluas kapasitas menjadi 45.000 untuk Piala Dunia 2026.

    Selain menjadi tuan rumah pertandingan kandang Toronto FC, BMO Field juga pernah menjadi tuan rumah final MLS Cup pada tahun 2010, 2016, dan 2017.

    Pada tahun 2026, stadion ini akan menjadi tuan rumah lima pertandingan babak penyisihan grup, termasuk pertandingan pembuka Kanada, serta satu pertandingan babak 16 besar.

    Tim mana saja yang bertanding di BMO Field?

    BMO Field telah menjadi markas Toronto FC di Major League Soccer sejak diresmikan pada tahun 2007 dan menjadi markas Toronto Argonauts di Canadian Football League pada tahun 2016.
    TimLiga
    Toronto ArgonautsCFL
    Toronto FCMLS
    Cara menuju BMO Field

    Cara menuju BMO Field dengan transportasi umum

    Pilihan transportasi umum yang paling direkomendasikan untuk mencapai BMO Field adalah GO Transit. Stasiun GO Exhibition, yang terletak di sebelah Exhibition Place, hanya berjarak 2–5 menit berjalan kaki dari stadion dan terhubung langsung ke Stasiun Union melalui jalurLakeshore GO.

    Selain GO Transit, trem dan bus TTC juga melayani stasiun-stasiun yang dekat dengan stadion. Rute trem 509 Harbourfront dan 511 Bathurst sama-sama berhenti dalam jarak berjalan kaki dari BMO Field.

    Cara menuju BMO Field dengan mobil

    Penggemar yang pergi ke stadion dengan mobil sering menggunakan Gardiner Expressway atau Lake Shore Boulevard, lalu mengikuti rambu ke BMO Field. Tersedia tempat parkir di sekitar stadion, tetapi bersiaplah menghadapi kemacetan parah dan lalu lintas yang lebih padat dari biasanya pada hari-hari acara.

  • Tur berpemandu di BMO Field

    Sayangnya, tidak ada informasi mengenai tur berpemandu resmi di BMO Field di situs webnya. Namun, stadion ini sesekali membuka pintunya untuk tur berpemandu khusus yang menawarkan pengalaman melihat langsung di balik layar bagi para penggemar yang berkunjung.

    Disarankan untuk memesan tiket hanya melalui operator pihak ketiga yang terpercaya untuk tur semacam ini. Untuk informasi terbaru, kunjungi halaman resmi BMO Field dan Toronto FC.

  • Tempat makan dan minum di sekitar BMO Field

    Di dalam stadion, BMO Field menyediakan gerai makanan dan minuman yang menyajikan camilan serta minuman. Di sekitar area stadion, terdapat banyak pilihan tempat yang asyik untuk bersantai dan menikmati hidangan, terutama jika Anda datang bersama rombongan.

    Liberty Village, Mildred’s Temple Kitchen, serta berbagai bar dan restoran di sepanjang King West merupakan pilihan yang sangat baik untuk berkumpul sebelum atau sesudah pertandingan. Untuk informasi terkini dan pemesanan pada hari acara, periksa platform seperti OpenTable atau TripAdvisor.