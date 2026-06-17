Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Seattle: Stadion Lumen Field, jadwal pertandingan, dan segala hal yang perlu diketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan menjadi yang terbesar yang pernah disaksikan dunia, dengan 48 tim bertarung dalam ajang yang berlangsung selama sebulan penuh.

Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah bersama festival sepak bola ini di beberapa venue paling ikonik di Amerika Utara.

Setelah sebelumnya menjadi tuan rumah beberapa acara yang tak terlupakan, Lumen Field kini siap menyambut negara-negara sepak bola terbaik di dunia.

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