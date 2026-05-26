A general view of the Seattle Skyline

Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Seattle: Stadion Lumen Field, jadwal pertandingan, dan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Jika Anda berencana mengunjungi Lumen Field untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda

Piala Dunia FIFA 2026 diprediksi akan menjadi yang terbesar yang pernah disaksikan dunia, dengan 48 tim bertarung dalam ajang yang berlangsung selama sebulan penuh. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko akan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah bersama festival sepak bola ini di sejumlah venue paling ikonik di Amerika Utara.

Beberapa venue paling ikonik akan menjadi bagian dari perhelatan tahun depan, termasuk markas Seattle Seahawks dan Seattle Sounders FC - Lumen Field.

Setelah menjadi tuan rumah beberapa acara yang tak terlupakan di masa lalu, Lumen Field kini siap menyambut negara-negara sepak bola terbaik dunia.

Baik Anda seorang penggemar yang melakukan perjalanan jauh melintasi dunia untuk menyaksikan tim favorit Anda bertanding, atau seseorang yang sedang berada di kota ini dan ingin menjelajahi salah satu landmark terbaiknya, GOAL menghadirkan semua detail yang Anda butuhkan sebelum merencanakan perjalanan ke Lumen Field.

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Lumen Field?

    Lumen Field akan menjadi tuan rumah total enam pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup empat pertandingan babak penyisihan grup, satu pertandingan babak 32 besar, dan satu pertandingan babak 16 besar. 

    TanggalJadwalLokasiTiket
    Senin, 15 JuniBelgia vs. Mesir (12.00 PT)Lumen Field (Seattle)Tiket
    Jumat, 19 JuniAS vs. Australia (12.00 PT)Lumen Field (Seattle)Tiket
    Rabu, 24 JuniBosnia-Herzegovina vs. Qatar (12.00 PT)Lumen Field (Seattle)Tiket
    Jumat, 26 JuniMesir vs. Iran (20.00 PT)Lumen Field (Seattle)Tiket
    Rabu, 1 JuliBabak 32 Besar (13.00 PT)Lumen Field (Seattle)Tiket
    Senin, 6 JuliBabak 16 Besar (17.00 PT)Lumen Field (Seattle)Tiket

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia di Seattle di Lumen Field?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • PasarResmi Penjualan Kembali FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

  Seattle Sounders FC v Paris Saint-Germain FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025

    Gambaran Umum Lumen Field

    Kapasitas68.740
    Tahun dibuka2002
    PenghuniSeattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS)
    Alamat800 Occidental Ave S, Seattle, WA 98134, AS
  Botafogo FR v Seattle Sounders FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025

    Sejarah Lumen Field

    Lumen Field selesai dibangun pada tahun 2002 dan awalnya dibuka dengan nama Seahawks Stadium, yang berfungsi sebagai markas Seattle Seahawks. Stadion ini kemudian berganti nama menjadi Qwest Field pada tahun 2004, CenturyLink Field pada tahun 2011, dan akhirnya menjadi Lumen Field pada tahun 2020.

    Stadion ini terkenal dengan suasananya yang meriah. Desain atapnya yang unik memperkuat suara sorakan dari para pendukung tuan rumah, sehingga sering kali menjadi lingkungan yang menantang bagi tim tamu.

    Selama bertahun-tahun, Lumen Field telah menjadi tuan rumah berbagai acara besar, termasuk turnamen sepak bola tingkat atas seperti MLS Cup, CONCACAF Gold Cup, dan Copa America Centenario pada tahun 2016. Stadion ini juga terpilih sebagai salah satu dari 12 venue untuk Piala Dunia Klub FIFA 2025.

    Selain menjadi kandang bagi tim NFL dan MLS, stadion ini juga telah menyambut beberapa nama besar di dunia musik. Artis seperti Taylor Swift, Coldplay, Ed Sheeran, The Weekend, Beyonce, dan banyak lagi telah tampil di sini dalam beberapa tahun terakhir.

  San Francisco 49ers v Seattle Seahawks - NFL 2025

    Tim mana saja yang bertanding di Lumen Field?

    Lumen Field telah menjadi markas Seattle Seahawks sejak dibangun pada tahun 2002 dan menjadi markas tim MLS Seattle Sounders FC pada tahun 2009.
    TimLiga
    Seattle SeahawksNFL
    Seattle Sounders FCMLS
  Arizona Diamondbacks v Seattle Mariners

    Cara menuju Lumen Field

    Cara menuju Lumen Field dengan transportasi umum 

    Lumen Field dapat dijangkau melalui berbagai pilihan transportasi umum. Kereta Ringan yang beroperasi dari StasiunBandara berhenti di Stasiun International District dan Stasiun Stadium, masing-masing hanya berjarak lima menit berjalan kaki dari stadion.

    Beberapa rute Metro Bus juga melayani area ini. Rute 21, 101, 106, 150, 550, dan 554 semuanya berhenti di 4th Ave S & S Jackson St atau SODO Busway, keduanya berjarak lima menit berjalan kaki dari venue.

    Layanan rideshare dan taksi juga merupakan alternatif yang nyaman, meskipun tarif cenderung melonjak pada hari-hari acara. 

    Cara menuju Lumen Field dengan mobil 

    Penggemar yang bepergian ke stadion dengan mobil dapat mengambil Exit 164A menuju Royal Brougham Way di I-5, ikuti rambu ke Lumen Field/SODO District, lalu belok kiri ke Occidental Ave S untuk mencapai area stadion.

    Tur Umum

    Lumen Field menawarkan tur umum bagi para penggemar dengan biaya $35 untuk dewasa dan $28 untuk remaja serta personel militer. Tur ini merupakan pengalaman unik bagi para penggemar, yang mencakup lapangan, kunjungan ke ruang ganti, area pers, ruang siaran, 12 Flag Deck, serta pemandangan Puget Sound dan cakrawala kota. 

    Tur Pribadi

    Lumen Field menawarkan tur pribadi bagi kelompok yang menginginkan pengalaman yang lebih personal. Namun, untuk detail lengkap, termasuk harga, Anda perlu mengisi Formulir Permohonan Tur Pribadi yang tersedia di situs web resmi stadion.

  • Tempat makan dan minum di sekitar Lumen Field

    Lumen Field menawarkan beragam pilihan kuliner di dalam stadion bagi para penggemar yang berkunjung. Tempat-tempat seperti Bar Dojo, Big Walt's Kitchen, Tutta Bella, Lune, dan PNW Kitchen merupakan favorit para pengunjung, yang menyajikan berbagai macam hidangan. Baik Anda ingin menikmati pizza, ramen, pancake, donat, sandwich, atau roti gulung, pasti ada pilihan yang cocok untuk semua orang.

    Jika Anda ingin makan sebelum atau sesudah pertandingan, restoran-restoran terdekat seperti Jimmy’s on First, Dough Zone, dan Matsu juga merupakan pilihan yang sangat baik, terutama bagi kelompok yang ingin menikmati makan bersama sambil duduk.