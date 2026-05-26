Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di San Francisco: Jadwal pertandingan di Levi's Stadium, daftar pertandingan, dan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

World Cup
SHOPPING
Tickets

Jika Anda berencana mengunjungi Levi's Stadium untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda!

Piala Dunia FIFA 2026 semakin dekat, dengan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada siap menjadi tuan rumah turnamen bergengsi ini. Juara dunia Argentina akan mempertahankan gelar mereka melawan 47 tim lainnya dalam ajang yang diprediksi akan menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah.

Pesan Tiket Piala Dunia San FranciscoPesanTiket

Salah satu venue yang terpilih untuk menjadi tuan rumah enam pertandingan Piala Dunia tahun depan adalah Levi's Stadium, yang terletak di jantung kota Santa Clara, California.

Setelah sebelumnya menjadi tuan rumah beberapa pertandingan selama Copa America 2024, Levi's Stadium kini bersiap untuk panggung yang lebih besar. Sebelumnya, Levi's Stadium juga pernah menjadi tuan rumah beberapa pertandingan Copa America Centenario pada 2016 dan final Gold Cup pada 2017. 

Baik Anda berencana menghadiri pertandingan selama Piala Dunia atau sekadar ingin mengagumi stadion saat berada di kota ini, GOAL menyediakan semua informasi yang Anda butuhkan, mulai dari tempat menginap dan cara berkeliling, hingga atraksi lokal terbaik dan lainnya.

BACA LEBIH LANJUT: Peringkat tiket Piala Dunia 2026 termahal: Perbandingan tiket final Piala Dunia, tiket Argentina, dan paket VIP

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Levi's Stadium?

    TanggalJadwal PertandinganLokasiTiket
    Sabtu, 13 JuniQatar vs. Swiss (12.00 PT)Levi's Stadium (Santa Clara)Tiket
    Selasa, 16 JuniAustria vs. Yordania (21.00 PT)Stadion Levi's (Santa Clara)Tiket
    Jumat, 19 JuniTurki vs. Paraguay (21.00 PT)Stadion Levi's (Santa Clara)Tiket
    Senin, 22 JuniYordania vs. Aljazair (20.00 PT)Stadion Levi's (Santa Clara)Tiket
    Kamis, 25 JuniParaguay vs. Australia (19.00 PT)Stadion Levi's (Santa Clara)Tiket
    Rabu, 1 JuliBabak 32 Besar (17.00 PT)Stadion Levi's (Santa Clara)Tiket

    Levi's Stadium akan menjadi tuan rumah total enam pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026, termasuk lima pertandingan fase grup dan satu pertandingan babak 32 besar.

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia San Francisco di Levi's Stadium?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Pesan Tiket Piala Dunia San FranciscoPesanTiket

  • Levi's Field of JeansGetty Images Entertainment

    Gambaran Umum Levi's Stadium

    Kapasitas68.500
    Tahun dibuka2014
    PenghuniSan Francisco 49ers (NFL)
    Alamat4900 Marie P DeBartolo Way, Santa Clara, CA 95054, AS
    TiketTiket
  • Aerial Views of San Francisco Ahead of FIFA 2026 World CupGetty Images Sport

    Sejarah Levi's Stadium

    Levi's Stadium merupakan salah satu stadion paling populer, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di seluruh dunia. Dengan kapasitas 68.500 penonton, stadion ini dibangun antara tahun 2012 dan 2014 dengan perkiraan biaya sebesar $1,3 miliar.

    Pertandingan resmi pertama di Levi's Stadium adalah pertandingan MLS antara San Jose Earthquakes dan Seattle Sounders, yang digelar pada 2 Agustus 2014.

    Levi's Stadium adalah venue terbuka dan telah menjadi tuan rumah berbagai acara besar sejak diresmikan pada tahun 2014. Acara-acara tersebut meliputi konser oleh bintang-bintang global seperti Taylor Swift, The Weeknd, Ed Sheeran, dan Beyoncé. Stadion ini juga menjadi lokasi WrestleMania 31 pada tahun 2015 dan berfungsi sebagai stadion kandang bagi tim NFL San Francisco 49ers.

    Selain pertandingan American football dan konser, stadion ini juga telah menjadi tuan rumah berbagai pertandingan sepak bola. Di antaranya adalah dua edisi Copa America pada tahun 2016 dan 2024, final Gold Cup pada tahun 2017, serta beberapa pertandingan persahabatan internasional dan pertandingan klub.

    Meskipun Levi's Stadium tidak termasuk di antara 12 venue yang dipilih untuk Piala Dunia Klub FIFA 2025, stadion ini akan menjadi tuan rumah enam pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup lima pertandingan fase grup dan satu pertandingan dari babak gugur.

  • San Francisco 49ers v Tampa Bay BuccaneersGetty Images Sport

    Tim mana saja yang bertanding di Levi's Stadium?

    Levi's Stadium saat ini menjadi markas tim NFL San Francisco 49ers. 

    Timnas AS (USMNT) bukanlah penyewa tetap di Levi's Stadium dan baru tampil dalam dua pertandingan di stadion ini. Pertandingan terakhir mereka adalah final Gold Cup 2017, di mana mereka mengalahkan Jamaika dengan skor 2-1 untuk merebut gelar juara. 

  • Kansas City Chiefs v San Francisco 49ersGetty Images Sport

    Cara menuju Levi's Stadium

    Cara menuju Levi's Stadium dengan transportasi umum 

    Levi's Stadium mudah dijangkau oleh para penggemar melalui beberapa pilihan transportasi umum. Cara yang paling andal dan umum digunakan adalah kereta ringan VTA. Baik jalur Orange maupun Green berhenti di Stasiun Great America/Levi's, yang hanya berjarak 0,2 mil dari stadion.

    Pilihan populer lainnya yang direkomendasikan oleh penduduk setempat adalah naik Caltrain ke Mountain View, lalu pindah ke jalur Orange kereta ringan VTA untuk mencapai Stasiun Great America. Selain itu, ACE (Altamont Corridor Express) menyediakan layanan kereta khusus acara ke stasiun-stasiun terdekat pada hari pertandingan dan selama acara besar.

    RuteRute
    KeretaKereta ringan VTA (jalur oranye dan hijau), kereta ACE, Caltrain 

    Cara menuju Levi's Stadium dengan mobil

    Para penggemar yang lebih memilih bepergian ke stadion dengan mobil memiliki beberapa rute yang nyaman untuk dipilih. Levi's Stadium dapat diakses melalui Interstate 880, US 101, CA-87, dan I-680, dengan Tasman Drive yang menyediakan akses langsung ke lokasi.

    Stadion ini menyediakan area parkir yang luas di lokasi, namun sangat disarankan untuk membeli tiket parkir terlebih dahulu guna memastikan ketersediaan tempat dan pengalaman yang lebih lancar pada hari acara.

  • Tur berpemandu di Levi's Stadium

    Tersedia dua jenis tur berpemandu di Levi's Stadium: 

    Tur umum

    Tur umum di Levi's Stadium diselenggarakan setiap hari kecuali saat ada acara besar, konser, atau pertandingan San Francisco 49ers. Tur biasanya berangkat dari Intel Plaza di sudut barat laut stadion, umumnya berlangsung dari pukul 10.00 hingga 16.30, dengan tur dimulai setiap setengah jam. 

    Tur pribadi

    Tur pribadi di Levi's Stadium harus dipesan terlebih dahulu. Tur pribadi sering kali mencakup fasilitas istimewa dan akses khusus. Untuk pertanyaan lebih lanjut dan pemesanan di muka, Anda dapat mengunjungi tours@49ers.com 

  • Tempat makan dan minum di sekitar Levi's Stadium

    Seperti kebanyakan stadion modern di seluruh dunia, Levi's Stadium menawarkan beragam pilihan kuliner yang dapat dinikmati para penggemar sebelum atau sesudah pertandingan. Gerai makanan santai menyajikan pizza lokal, masakan Meksiko, dan hidangan jalanan populer. Bagi yang ingin bersantap sambil duduk, Bourbon Steak & Pub, yang terletak di dalam stadion, buka setiap hari untuk makan siang dan makan malam.

    Curry Up Now adalah tempat favorit penggemar lainnya di dekat stadion, terutama bagi mereka yang menyukai makanan jalanan India. Butter & Zeus menawarkan sandwich wafel yang unik dan gurih yang juga patut dicoba.

    Jika Anda memiliki waktu luang, ada beberapa restoran lain di seluruh Santa Clara yang layak untuk dijelajahi. Disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu, terutama pada hari pertandingan, karena area tersebut bisa menjadi ramai.