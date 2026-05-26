Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di San Francisco: Jadwal pertandingan di Levi's Stadium, daftar pertandingan, dan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Piala Dunia FIFA 2026 semakin dekat, dengan Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada siap menjadi tuan rumah turnamen bergengsi ini. Juara dunia Argentina akan mempertahankan gelar mereka melawan 47 tim lainnya dalam ajang yang diprediksi akan menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah.

Salah satu venue yang terpilih untuk menjadi tuan rumah enam pertandingan Piala Dunia tahun depan adalah Levi's Stadium, yang terletak di jantung kota Santa Clara, California.

Setelah sebelumnya menjadi tuan rumah beberapa pertandingan selama Copa America 2024, Levi's Stadium kini bersiap untuk panggung yang lebih besar. Sebelumnya, Levi's Stadium juga pernah menjadi tuan rumah beberapa pertandingan Copa America Centenario pada 2016 dan final Gold Cup pada 2017.

Baik Anda berencana menghadiri pertandingan selama Piala Dunia atau sekadar ingin mengagumi stadion saat berada di kota ini, GOAL menyediakan semua informasi yang Anda butuhkan, mulai dari tempat menginap dan cara berkeliling, hingga atraksi lokal terbaik dan lainnya.

BACA LEBIH LANJUT: Peringkat tiket Piala Dunia 2026 termahal: Perbandingan tiket final Piala Dunia, tiket Argentina, dan paket VIP