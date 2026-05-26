MetLife Stadium general view
Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di New York: Jadwal MetLife Stadium, jadwal pertandingan grup, tempat menginap, Final Piala Dunia, dan lainnya

Jika Anda berencana mengunjungi MetLife Stadium, kami siap memberikan semua informasi penting yang Anda butuhkan

MetLife Stadium diprediksi akan menjadi bintang utama dalam Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta akan menjadi tuan rumah delapan pertandingan, termasuk Final Piala Dunia.

Koloseum megah di East Rutherford ini tak diragukan lagi merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan di New York dan New Jersey, dengan kerumunan penggemar sepak bola yang antusias yang tak terelakkan akan menyemarakkan pemandangan kota pada hari pertandingan dengan pertunjukan suara dan warna yang hidup.

GOAL menghadirkan semua yang perlu Anda ketahui tentang MetLife Stadium, termasuk tempat menginap di sekitarnya, cara mendapatkan tiket acara, cara menuju ke sana, dan banyak lagi.

  • Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di New York, di MetLife Stadium?

    TanggalJadwalLokasiTiket
    Sabtu, 13 JuniBrasil vs Maroko (18.00 ET)Stadion MetLife (East Rutherford)Tiket
    Selasa, 16 JuniPrancis vs Senegal (15.00 ET)Stadion MetLife (East Rutherford)Tiket
    Senin, 22 JuniNorwegia vs Senegal (20.00 ET)Stadion MetLife (East Rutherford)Tiket
    Kamis, 25 JuniEkuador vs Jerman (16.00 ET)Stadion MetLife (East Rutherford)Tiket
    Sab, 27 JuniPanama vs Inggris (17.00 ET)Stadion MetLife (East Rutherford)Tiket
    Selasa, 30 JuniBabak 32 Besar (17.00 ET)Stadion MetLife (East Rutherford)Tiket
    Minggu, 5 JuliBabak 16 Besar (16.00 ET)Stadion MetLife (East Rutherford)Tiket
    Minggu, 19 JuliFinal Piala Dunia (15.00 ET)Stadion MetLife (East Rutherford)Tiket

    Delapan pertandingan akan digelar di MetLife Stadium selama Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

    Stadion ini akan menjadi tuan rumah lima pertandingan fase grup sebelum menjadi tuan rumah satu pertandingan babak 32 besar, satu pertandingan babak 16 besar, dan akhirnya, final Piala Dunia pada 19 Juli 2026.

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia New York di MetLife Stadium?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Gambaran Umum MetLife Stadium

    Kapasitas:

    82.500

    Tahun dibuka:

    2010

    Permukaan:

    Rumput Sintetis

    Penghuni:

    New York Giants (NFL), New York Jets (NFL)

    Alamat:

    1 MetLife Stadium Dr, East Rutherford, NJ 07073, Amerika Serikat

    Sejarah MetLife Stadium

    MetLife Stadium merupakan salah satu venue olahraga terbesar di Amerika Serikat, yang dilengkapi dengan fasilitas mutakhir dan berkapasitas 82.500 penonton. Dibangun antara tahun 2008 dan 2010 dengan biaya sebesar $1,6 miliar sebagai pengganti Giants Stadium yang ikonik, venue ini menjadi markas bagi dua tim NFL: New York Giants dan New York Jets.

    Sebagai stadion terbuka, MetLife Stadium sangat terinspirasi oleh Giants Stadium dan memiliki tata letak yang serupa. Memang, stadion baru ini dibangun tepat di atas venue lama, yang berarti tidak ada perubahan nyata pada ritual tradisional hari pertandingan para penggemar Giants dan Jets.

    Menariknya, stadion baru ini dapat diterangi dengan berbagai warna, mirip dengan Allianz Arena di Munich. Jadi, saat Giants bertanding, panel eksteriornya berwarna biru, dan berwarna hijau saat Jets bertanding.

    Stadion ini telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga besar, termasuk Big City Classic pada 2010, Super Bowl XLVIII pada 2013, dan WrestleMania dua kali. Selain itu, MetLife Stadium juga menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan sepak bola, termasuk laga di Copa America Centenario 2016, Copa America 2024, serta serangkaian pertandingan persahabatan klub dan internasional.

    Hubungan MetLife Stadium dengan sepak bola semakin erat ketika stadion ini dipilih sebagai salah satu dari 12 venue untuk Piala Dunia Klub 2025, termasuk finalnya. Stadion ini juga terpilih untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia2026 (serta lima pertandingan fase grup dan dua pertandingan babak gugur).

    Permukaan lapangan MetLife Stadium terbuat dari rumput sintetis, namun lapangan rumput asli akan dipasang untuk Piala Dunia Klub dan Piala Dunia.

    Tim mana saja yang bertanding di MetLife Stadium

    MetLife Stadium merupakan markas bersama bagi dua tim NFL, New York Giants dan New York Jets.

    Meskipun tim nasional pria Amerika Serikat bukan salah satu tim yang bermarkas di sana, MetLife Stadium telah menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan USMNT, termasuk laga melawan Brasil, Argentina, dan Meksiko.

    Cara menuju MetLife Stadium

    Cara menuju MetLife Stadium dengan transportasi umum

    MetLife Stadium dilayani oleh berbagai layanan transportasi umum, sehingga para penggemar memiliki beberapa pilihan untuk menuju ke sana.

    Jika Anda naik kereta, Jalur Kereta Meadowlands akan mengantar Anda ke sana; cukup menuju Stasiun Meadowlands, yang terletak tepat di samping stadion.

    Bus NJ Transit juga memiliki rute ke stadion, dengan rute 353 yang akan membawa Anda ke Meadowlands Sports Complex. Rute 351 dari Coach USA juga melayani Meadowlands.

    Kunjungi situs resmi NJ Transit untuk informasi lebih lanjut - gunakan alat 'Plan Your Trip' mereka untuk merencanakan perjalanan Anda.

    Mode

    Rute

    Kereta

    Jalur Kereta Meadowlands

    Bus

    NJT 353 / Coach USA 351

    Cara menuju MetLife Stadium dengan mobil

    Para penggemar yang ingin mengemudi sendiri dapat mengambil Exit 16W dari New Jersey Turnpike (Interstate-95).

    Jika Anda mengemudikan mobil pribadi atau menyewa mobil, pastikan untuk mempelajari rute terlebih dahulu. Idealnya, pengemudi haruslah pengguna jalan yang berpengalaman, mengingat volume lalu lintas yang padat, terutama selama periode sibuk seperti saat pertandingan.

    Perlu juga dicatat bahwa parkir umumnya dibayar di muka dan sebaiknya berkonsultasi dengan situs webresmi MetLife atau layanan parkir lokal sebelum perjalanan Anda.

    Sebagai alternatif, opsi berbagi tumpangan seperti Uber juga tersedia, dengan area yang ditunjuk sebagai zona penjemputan dan pengantaran.

  • Tur berpemandu di MetLife Stadium

    Tersedia dua jenis tur berpemandu di MetLife Stadium: tur umum dan tur privat.

    Tur umum

    Tur umum diselenggarakan pada akhir pekan tertentu (Sabtu dan Minggu) pukul 10.00, 13.00, dan 16.00. Tiket untuk tur ini harus dibeli melalui Ticketmaster. Perlu dicatat bahwa waktu tur dapat bervariasi tergantung pada jadwal acara.

    Tur pribadi

    Tur pribadi diselenggarakan pada hari Senin hingga Jumat pukul 10.00, 13.00, dan 16.00, namun harus dipesan setidaknya dua minggu sebelumnya dan biaya minimumnya adalah $210.

  • Tempat makan dan minum di sekitar MetLife Stadium

    Seperti kebanyakan stadion modern, MetLife Stadium sendiri memiliki berbagai gerai makanan dan minuman di dalam dan sekitar stadion, tetapi ada juga banyak restoran dan bar di kawasan East Rutherford yang patut dikunjungi jika Anda punya waktu.

    Situs web seperti Tripadvisor dan Open Table merupakan sumber informasi yang berguna saat mencari tempat makan, dengan tempat-tempat yang diberi peringkat oleh pengguna, termasuk ulasan, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang akan Anda temui.

    The Yard House dan Jarana di American Dream Way adalah dua pilihan yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari stadion, sedangkan Carnegie Diner and Cafe di Plaza Drive, Secausus dapat dicapai dengan jalur kereta langsung. Jika Anda menginap di kota, Anda mungkin ingin bersantap di tepi sungai dengan pemandangan Sungai Hudson yang terkenal, maka tempat seperti Fleming's Steakhouse di Edgewater mungkin cocok untuk Anda.

    Tentu saja, perlu diingat bahwa sebaiknya Anda melakukan reservasi jika memungkinkan dan merencanakan perjalanan dengan cermat agar tiba tepat waktu untuk menonton pertandingan.