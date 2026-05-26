Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di New York: Jadwal MetLife Stadium, jadwal pertandingan grup, tempat menginap, Final Piala Dunia, dan lainnya

MetLife Stadium merupakan salah satu venue olahraga terbesar di Amerika Serikat, yang dilengkapi dengan fasilitas mutakhir dan berkapasitas 82.500 penonton. Dibangun antara tahun 2008 dan 2010 dengan biaya sebesar $1,6 miliar sebagai pengganti Giants Stadium yang ikonik, venue ini menjadi markas bagi dua tim NFL: New York Giants dan New York Jets.
Sebagai stadion terbuka, MetLife Stadium sangat terinspirasi oleh Giants Stadium dan memiliki tata letak yang serupa. Memang, stadion baru ini dibangun tepat di atas venue lama, yang berarti tidak ada perubahan nyata pada ritual tradisional hari pertandingan para penggemar Giants dan Jets.
Menariknya, stadion baru ini dapat diterangi dengan berbagai warna, mirip dengan Allianz Arena di Munich. Jadi, saat Giants bertanding, panel eksteriornya berwarna biru, dan berwarna hijau saat Jets bertanding.
Stadion ini telah menjadi tuan rumah berbagai acara olahraga besar, termasuk Big City Classic pada 2010, Super Bowl XLVIII pada 2013, dan WrestleMania dua kali. Selain itu, MetLife Stadium juga menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan sepak bola, termasuk laga di Copa America Centenario 2016, Copa America 2024, serta serangkaian pertandingan persahabatan klub dan internasional.
Hubungan MetLife Stadium dengan sepak bola semakin erat ketika stadion ini dipilih sebagai salah satu dari 12 venue untuk Piala Dunia Klub 2025, termasuk finalnya. Stadion ini juga terpilih untuk menjadi tuan rumah final Piala Dunia2026 (serta lima pertandingan fase grup dan dua pertandingan babak gugur).
Permukaan lapangan MetLife Stadium terbuat dari rumput sintetis, namun lapangan rumput asli akan dipasang untuk Piala Dunia Klub dan Piala Dunia.