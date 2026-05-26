Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Monterrey: Jadwal Estadio BBVA, informasi pertandingan, dan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Jika Anda berencana mengunjungi Estadio BBVA untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda

Dikenal dengan julukan El Gigante de Acero (Raksasa Baja), Estadio BBVA, markas CF Monterrey, merupakan salah satu dari tiga stadion tuan rumah di Meksiko untuk Piala Dunia FIFA 2026, bersama dengan Estadio Azteca yang bersejarah dan Estadio Akron, markas Chivas.

Untuk turnamen ini, venue tersebut akan disebut Estadio Monterrey sesuai dengan peraturan sponsor.

Setelah menjadi tuan rumah berbagai pertandingan untuk Monterrey serta tim nasional Meksiko, tahun 2026 menandai babak baru bagi stadion modern dan menawan ini.

Estadio BBVA akan menjadi tuan rumah total empat pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan fase grup dan babak gugur.

Jika Anda berencana mengunjungi stadion ini dalam waktu dekat atau selama Piala Dunia 2026 untuk mendukung tim Anda, panduan ini cocok untuk Anda. GOAL menyediakan semua informasi penting yang perlu Anda ketahui sebelum mengunjungi stadion. 

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Estadio BBVA?

    TanggalJadwal PertandinganLokasiTiket
    Minggu, 14 JuniSwedia vs. Tunisia (20.00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Tiket
    Sabtu, 20 JuniTunisia vs. Jepang (22.00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Tiket
    Rabu, 24 JuniAfrika Selatan vs. Korea Selatan (19.00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Tiket
    Senin, 29 JuniBabak 32 Besar (19.00 CT)Estadio BBVA (Monterrey)Tiket

    Estadio BBVA akan menjadi tuan rumah total empat pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup tiga pertandingan babak penyisihan grup dan satu pertandingan Babak 32 Besar.

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Monterrey di Estadio BBVA?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Gambaran Umum Estadio BBVA Stadium

    Kapasitas53.500
    Tahun dibuka2015
    PenghuniCF Monterrey (Liga MX)
    Alamatv. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., Meksiko
    Sejarah Estadio BBVA

    Estadio BBVA, yang awalnya dibuka dengan nama Estadio BBVA Bancomer pada tahun 2015, menjadi markas baru CF Monterrey, menggantikan Estadio Tecnológico yang bersejarah, yang telah berdiri sejak tahun 1950.

    Pada pertandingan pembukaannya, Monterrey mengalahkan tim Portugal Benfica dengan skor 3–0 dalam pertandingan persahabatan. Stadion ini dianggap sebagai keajaiban arsitektur modern, dengan tampilan visual yang memukau dan fasilitas kelas dunia.

    Selain pertandingan kandang Monterrey, Estadio BBVA juga menjadi tuan rumah final Copa MX, final Liga Champions CONCACAF, dan pertandingan tim nasional Meksiko.

    Stadion ini juga menjadi tempat reguler untuk acara budaya besar di Meksiko, termasuk konser oleh artis-artis terkenal dunia seperti Coldplay, The Weeknd, Shakira, dan banyak lagi.

    Pada Piala Dunia 2026, Estadio BBVA akan menjadi tuan rumah empat pertandingan, termasuk tiga pertandingan fase grup dan satu pertandingan babak 32 besar.

    Tim mana saja yang bertanding di Estadio BBVA?

    Tim Liga MX CF Monterrey adalah satu-satunya tim yang menggunakan Estadio BBVA 
    TimLiga
    CF MonterreyLiga MX
    Cara menuju Estadio BBVA

    Cara menuju Estadio BBVA dengan transportasi umum 

    Untuk mencapai Estadio BBVA dengan transportasi umum, Anda dapat naik Metrorrey Jalur 1 (L01). Jalur metro ini berhenti di Stasiun Exposición, yang berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari stadion.

    Beberapa rute bus juga berhenti di dekat venue, termasuk rute 214, 223, TME, dan 093. Halte Pablo Livas (Estadio BBVA) hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari stadion.

    Cara menuju Estadio BBVA dengan mobil 

    Baik Avenida Constitucion (Jalan Raya 85D) maupun Carretera Miguel Aleman (Jalan Raya 54D) mengarah ke Estadio BBVA. Pintu keluar menuju Avenida Pablo Livas atau La Pastora ditandai dengan jelas menggunakan rambu-rambu yang mengarahkan para penggemar ke stadion pada hari-hari pertandingan.

  • Tur berpemandu di Estadio Banorte

    Meskipun saat ini tidak ada tur stadion yang tersedia karena sedang berlangsungnya renovasi, Estadio Banorte biasanya menawarkan kunjungan sepanjang tahun bagi para penggemar melalui Azteca Tour.

    Pengalaman ini memungkinkan pengunjung untuk masuk ke lapangan, menjelajahi ruang ganti, berjalan melewati ruang pers dan terowongan maraton, serta melihat plakat dan lencana peringatan yang unik.

    Pada hari-hari acara atau hari pertandingan, tur ditutup enam jam sebelum kick-off.

  • Tempat makan dan minum di sekitar Estadio Banorte

    Tersedia banyak pilihan kuliner di sekitar Estadio Banorte. Di dalam stadion, gerai makanan dan pedagang kaki lima menawarkan camilan dan minuman. Di kawasan sekitar Coapa dan San Lorenzo Huipulco, pengunjung akan menemukan restoran, gerai taco, dan warung makan lokal yang menyajikan masakan tradisional Meksiko.

    Setelah acara selesai, banyak penggemar lebih memilih restoran kecil di sekitar atau kedai taco. Meskipun tidak mewah, tempat-tempat ini menyajikan makanan jalanan Meksiko yang otentik.

    Bagi yang mencari tempat makan dengan tempat duduk, Restaurante Parque Asturias, Cachito de Cuba, dan Lucrecia Coyoacan adalah pilihan yang sangat baik, terutama untuk rombongan.