Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Monterrey: Jadwal Estadio BBVA, informasi pertandingan, & segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Dikenal dengan julukan El Gigante de Acero (Raksasa Baja), Estadio BBVA—markas CF Monterrey—merupakan salah satu dari tiga stadion tuan rumah di Meksiko untuk Piala Dunia FIFA 2026, bersama dengan Estadio Azteca yang bersejarah dan Estadio Akron, markas Chivas.

Setelah sebelumnya menjadi tuan rumah berbagai pertandingan bagi Monterrey maupun tim nasional Meksiko, tahun 2026 menandai babak baru bagi stadion modern dan menawan ini.

Estadio BBVA menjadi tuan rumah total empat pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan fase grup dan babak gugur.

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