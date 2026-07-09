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Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Monterrey: Jadwal Estadio BBVA, informasi pertandingan, & segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

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Jika Anda berencana mengunjungi Estadio BBVA untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda

Dikenal dengan julukan El Gigante de Acero (Raksasa Baja), Estadio BBVA—markas CF Monterrey—merupakan salah satu dari tiga stadion tuan rumah di Meksiko untuk Piala Dunia FIFA 2026, bersama dengan Estadio Azteca yang bersejarah dan Estadio Akron, markas Chivas.

Setelah sebelumnya menjadi tuan rumah berbagai pertandingan bagi Monterrey maupun tim nasional Meksiko, tahun 2026 menandai babak baru bagi stadion modern dan menawan ini.

Estadio BBVA menjadi tuan rumah total empat pertandingan Piala Dunia, termasuk pertandingan fase grup dan babak gugur.

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Estadio BBVA?

    TanggalJadwal PertandinganSkor Akhir
    Sabtu, 20 JuniTunisia vs Jepang (22.00 CT)0-4
    Rabu, 24 JuniAfrika Selatan vs Korea Selatan (pukul 19.00 CT)1-0
    Senin, 29 JuniBabak 32 Besar: Belanda vs Maroko (pukul 19.00 CT)1-1 (Maroko menang lewat adu penalti)

    Estadio BBVA akan menjadi tuan rumah total empat pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup tiga pertandingan babak penyisihan grup dan satu pertandingan Babak 32 Besar.

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  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Monterrey di Estadio BBVA?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
    • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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  • Monterrey v Tijuana - Final Copa MX 2020Getty Images Sport

    Gambaran Umum Estadio BBVA Stadium

    Kapasitas53.500
    Tahun dibuka2015
    Tim yang bertandingCF Monterrey (Liga MX)
    Alamatv. Pablo Livas 2011, La Pastora, 67140 Guadalupe, N.L., Meksiko
    TiketTiket

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  • Monterrey v Queretaro - Torneo Clausura 2018Getty Images Sport

    Sejarah Estadio BBVA

    Estadio BBVA, yang awalnya diresmikan sebagai Estadio BBVA Bancomer pada tahun 2015, menjadi markas baru CF Monterrey, menggantikan Estadio Tecnológico yang bersejarah, yang telah berdiri sejak tahun 1950.

    Pada pertandingan pembukaannya, Monterrey mengalahkan tim asal Portugal, Benfica, dengan skor 3–0 dalam pertandingan persahabatan. Stadion ini dianggap sebagai keajaiban arsitektur modern, dengan tampilan visual yang memukau dan fasilitas kelas dunia.

    Selain pertandingan kandang Monterrey, Estadio BBVA juga pernah menjadi tuan rumah final Copa MX, final Liga Champions CONCACAF, dan pertandingan tim nasional Meksiko.

    Stadion ini juga menjadi tempat reguler untuk acara-acara budaya besar di Meksiko, termasuk konser oleh artis-artis terkenal dunia seperti Coldplay, The Weeknd, Shakira, dan banyak lagi.

    Pada Piala Dunia 2026, Estadio BBVA akan menjadi tuan rumah empat pertandingan, termasuk tiga pertandingan babak penyisihan grup dan satu pertandingan babak 32 besar.

  • Borussia Dortmund v CF Monterrey: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Tim mana saja yang bertanding di Estadio BBVA?

    Klub Liga MX CF Monterrey adalah satu-satunya tim yang menggunakan Estadio BBVA 
    TimLiga
    CF MonterreyLiga MX
  • Monterrey v Tigres UANL - Final Torneo Clausura 2019 Liga MX FemenilGetty Images Sport

    Cara menuju Estadio BBVA

    Cara menuju Estadio BBVA dengan transportasi umum 

    Untuk mencapai Estadio BBVA dengan transportasi umum, Anda dapat naik Metrorrey Jalur 1 (L01). Jalur metro ini berhenti di Stasiun Exposición, yang berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari stadion.

    Beberapa rute bus juga berhenti di dekat lokasi tersebut, termasuk rute 214, 223, TME, dan 093. Halte Pablo Livas (Estadio BBVA) hanya berjarak beberapa menit berjalan kaki dari stadion.

    Cara menuju Estadio BBVA dengan mobil 

    Baik Avenida Constitución (Jalan Raya 85D) maupun Carretera Miguel Alemán (Jalan Raya 54D) mengarah ke Estadio BBVA. Pintu keluar menuju Avenida Pablo Livas atau La Pastora ditandai dengan jelas menggunakan rambu-rambu yang mengarahkan para penggemar ke stadion pada hari-hari pertandingan.

  • Tur berpemandu di Estadio Banorte

    Meskipun saat ini tidak ada tur stadion yang tersedia karena sedang dilakukan renovasi, Estadio Banorte biasanya menawarkan kunjungan sepanjang tahun bagi para penggemar melalui Azteca Tour.

    Pengalaman ini memungkinkan pengunjung untuk masuk ke lapanganpertandingan, menjelajahi ruang ganti, berjalan melewati ruang pers dan terowongan maraton, serta melihat plakat dan lencana peringatan yang unik.

    Pada hari-hari acara atau hari pertandingan, tur ditutup enam jam sebelum kick-off.

  • Tempat makan dan minum di sekitar Estadio Banorte

    Tersedia banyak pilihan makanan di sekitar Estadio Banorte. Di dalam stadion, gerai makanan dan pedagang kaki lima menawarkan camilan serta minuman. Di kawasan sekitar Coapa dan San Lorenzo Huipulco, pengunjung akan menemukan restoran, gerai taco, dan warung makan lokal yang menyajikan masakan tradisional Meksiko.

    Setelah acara selesai, banyak penggemar lebih memilih restoran kecil di sekitar stadion atau kedai taco. Meskipun tidak mewah, tempat-tempat ini menyajikan makanan jalanan Meksiko yang otentik.

    Bagi yang mencari tempat makan dengan tempat duduk, Restaurante Parque Asturias, Cachito de Cuba, dan Lucrecia Coyoacan merupakan pilihan yang sangat baik, terutama untuk rombongan.