Hard Rock Stadium, yang terletak di Miami, Florida, akan menjadi salah satu venue utama untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Stadion ini, yang berganti nama menjadi Miami Stadium untuk turnamen tersebut, akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan babak penyisihan grup dan babak gugur selama ajang sepak bola yang berlangsung selama sebulan itu.

Sebagai kandang tim NFL Miami Dolphins, stadion ini memiliki sejarah panjang dalam menyelenggarakan acara-acara besar, termasuk Super Bowl, WrestleMania, Grand Prix Miami, serta konser yang menampilkan beberapa artis terbesar di dunia.

Kota ini sendiri penuh energi dan semakin merangkul olahraga indah ini sejak kedatangan Lionel Messi di Inter Miami pada tahun 2023. Messi, sang juara dunia bersama Argentina, akan berusaha mempertahankan gelarnya dan semakin mengukuhkan warisannya.

BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tanggal peluncuran, harga, penetapan harga dinamis, dan lainnya