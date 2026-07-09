Stadion Miami (Hard Rock Stadium) secara resmi menjadi sorotan utama sebagai salah satu pusat kegiatan paling semarak dan bermandikan sinar matahari dalam ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung.

Koloseum megah di Miami Gardens ini menjadi tuan rumah tujuh pertandingan unggulan turnamen, yang diwarnai oleh laga perempat final yang dipenuhi bintang-bintang pada Sabtu, 11 Juli, serta pertandingan perebutan tempat ketiga yang bergengsi pada Sabtu, 18 Juli.

Seiring turnamen memasuki fase penentuan, gelombang besar penggemar internasional telah sepenuhnya menyatu dengan kehidupan sehari-hari di Florida Selatan, menerangi kawasan metropolitan dari South Beach hingga gerbang stadion dengan pertunjukan suara dan warna yang semarak.

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