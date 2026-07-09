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Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Miami: Jadwal Hard Rock Stadium, Perempat Final, Pertandingan Perebutan Medali Perunggu, tiket kesempatan terakhir, dan lainnya

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Jika Anda berencana mengunjungi Hard Rock Stadium untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda

Stadion Miami (Hard Rock Stadium) secara resmi menjadi sorotan utama sebagai salah satu pusat kegiatan paling semarak dan bermandikan sinar matahari dalam ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung. 

Koloseum megah di Miami Gardens ini menjadi tuan rumah tujuh pertandingan unggulan turnamen, yang diwarnai oleh laga perempat final yang dipenuhi bintang-bintang pada Sabtu, 11 Juli, serta pertandingan perebutan tempat ketiga yang bergengsi pada Sabtu, 18 Juli. 

Seiring turnamen memasuki fase penentuan, gelombang besar penggemar internasional telah sepenuhnya menyatu dengan kehidupan sehari-hari di Florida Selatan, menerangi kawasan metropolitan dari South Beach hingga gerbang stadion dengan pertunjukan suara dan warna yang semarak.

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BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tanggal peluncuran, harga, penetapan harga dinamis, dan lainnya

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    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Hard Rock Stadium?

    TanggalJadwal PertandinganSkor Akhir / Tiket
    Minggu, 21 JuniUruguay vs Cape Verde (pukul 18.00 ET)2-2
    Rabu, 24 JuniBrasil vs Skotlandia (pukul 18.00 ET)0-3
    Sabtu, 27 JuniPortugal vs Kolombia (pukul 19.30 ET)0-0
    Jumat, 3 JuliBabak 32 Besar: Argentina vs Kepulauan Cape Verde (pukul 6 sore ET)3-2
    Sabtu, 11 JuliPerempat final: Norwegia vs Inggris (pukul 5 sore ET)Tiket
    Sabtu, 18 JuliPertandingan Perebutan Medali Perunggu: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss (pukul 17.00 ET)Tiket

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  • Cara Membeli Tiket Piala Dunia Miami di Hard Rock Stadium

    Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
    • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

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  • San Diego Padres v Florida MarlinsGetty Images Sport

    Gambaran Umum Hard Rock Stadium

    Kapasitas65.326
    Tahun dibuka1986
    PenghuniMiami Dolphins (NFL), University of Miami Hurricanes (NCAA)
    Alamat347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, AS
    TiketTiket

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  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Sejarah Hard Rock Stadium

    Awalnya dibuka dengan nama Joe Robbie Stadium pada tahun 1987, tempat yang kini dikenal sebagai Miami Stadium telah menjadi tuan rumah berbagai acara besar selama beberapa dekade. Acara-acara tersebut meliputi enam ajang Super Bowl, pertandingan College Football Playoff, Kejuaraan Nasional BCS, pertandingan World Series, serta konser-konser ternama. Tempat ini juga menyambut para penggemar olahraga motor setiap tahun melalui ajang F1 Miami Grand Prix dan menjadi tuan rumah WrestleMania XXVIII pada tahun 2012.

    Baru-baru ini, Hard Rock Stadium menjadi tuan rumah final Copa America 2024, di mana Argentina mengalahkan Kolombia pada babak perpanjangan waktu untuk merebut gelar ke-16 mereka, berkat gol penentu yang dramatis dari Lautaro Martinez.

    Pada tahun 2025, stadion ini terpilih sebagai salah satu dari 12 venue untuk Piala Dunia Antarklub FIFA dan menjadi tuan rumah delapan pertandingan selama turnamen tersebut. Acara-acara ini semakin memperkuat reputasi stadion yang terus berkembang sebagai destinasi kelas dunia untuk pertandingan sepak bola papan atas dan acara olahraga global.

  • Jacksonville Jaguars v Miami Dolphins - NFL Preseason 2025Getty Images Sport

    Tim mana saja yang bertanding di Hard Rock Stadium?

    Hard Rock Stadium saat ini menjadi markas tim NFL Miami Dolphins serta tim University of Miami Hurricanes di divisi bola basket NCAA. 

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Cara menuju Hard Rock Stadium

    Cara menuju Hard Rock Stadium dengan transportasi umum 

    Tersedia beberapa pilihan transportasi umum bagi para penggemar yang ingin pergi ke Hard Rock Stadium. Salah satu rute yang nyaman adalah naik kereta Brightline ke Stasiun Aventura, lalu naik Hard Rock Stadium Connect Shuttle, yang berangkat sekitar 10 menit setelah kereta tiba.

    Pilihan lain yang dapat diandalkan adalah naik Metrorail ke StasiunGolden Glades atau Stasiun Dr. Martin Luther King Jr., lalu berpindah ke Metrobus Rute 297, yang melayani kawasan stadion.

    Kedua opsi tersebut menawarkan akses mudah ke lokasi acara, terutama pada hari-hari acara, dan membantu para penggemar menghindari kerumitan mengemudi dan mencari tempat parkir.

    Cara menuju Hard Rock Stadium dengan mobil

    Penggemar yang bepergian ke Hard Rock Stadium dengan mobil dapat mengambil rute NW 199th Street (Miami Gardens Drive) baik dari I-95 maupun Florida Turnpike, lalu mengikuti rambu-rambu yang mengarahkan ke stadion. Anda perlu membeli tiket parkir terlebih dahulu karena stadion tidak menyediakan fasilitas parkir di lokasi pada hari-hari acara. 

  • Tur berpemandu di Hard Rock Stadium

    Saat ini, Hard Rock Stadium tidak menyelenggarakan tur publik maupun privat, sebagaimana tercantum di situs web resminya. Namun, Anda dapat mendaftar untuk menerima pemberitahuan saat tur kembali diselenggarakan dengan mengunjungi: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • Tempat makan dan minum di sekitar Hard Rock Stadium

    Seperti kebanyakan stadion modern, Hard Rock Stadium menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman yang menarik. Pada hari-hari pertandingan, para penggemar dapat menikmati hidangan favorit di stadion seperti burger, BBQ, dan bir dari gerai-gerai yang tersebar di seluruh area concourse.

    Jika Anda mengunjungi stadion bersama rombongan dan ingin makan sebelum atau sesudah pertandingan, Lorna’s Caribbean & American Grill adalah tempat unggulan di dekat sana yang terkenal dengan hidangan-hidangannya yang lezat.

    Pilihan populer lainnya adalah The Licking, yang salah satu pemiliknya adalah DJ Khaled, yang menyajikan beragam hidangan dan minuman yang nyaman dan disukai baik oleh penduduk setempat maupun pengunjung.

    Jika Anda memiliki waktu luang selama perjalanan, pertimbangkan untuk menjelajahi daerah sekitar North Miami Beach atau Aventura untuk menikmati lebih banyak ragam kuliner kota ini.

    Sangat disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu, terutama pada hari-hari acara, karena restoran di sekitar stadion bisa cepat penuh.