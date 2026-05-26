Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Dolphin Stadium Aerial PhotosGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Miami: Jadwal Hard Rock Stadium, Babak Perempat Final, Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga, dan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Jika Anda berencana mengunjungi Hard Rock Stadium untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda

Hard Rock Stadium, yang terletak di Miami, Florida, akan menjadi salah satu venue utama untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Stadion ini akan berganti nama menjadi Miami Stadium selama turnamen berlangsung, dan akan menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan babak penyisihan grup serta babak gugur selama ajang sepak bola yang berlangsung selama sebulan tersebut.

Sebagai kandang tim NFL Miami Dolphins, stadion ini memiliki sejarah panjang dalam menyelenggarakan acara-acara besar, termasuk Super Bowl, WrestleMania, Grand Prix Miami, dan konser yang menampilkan beberapa artis terbesar dunia.

Kota ini sendiri penuh energi dan semakin merangkul olahraga indah ini sejak Lionel Messi bergabung dengan Inter Miami pada 2023. Messi, sang juara dunia bersama Argentina, akan berusaha mempertahankan gelarnya dan semakin mengukuhkan warisannya.

Baik Anda bepergian dari belahan dunia lain atau Anda adalah penduduk setempat yang bersemangat menanti aksi yang akan segera berlangsung, GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan sebelum mengunjungi Miami Stadium.

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Hard Rock Stadium?

    TanggalJadwal PertandinganLokasiTiket
    Senin, 15 JuniArab Saudi vs. Uruguay (18.00 ET)Hard Rock Stadium (Miami)Tiket
    Minggu, 21 JuniUruguay vs. Cape Verde (18.00 ET)Stadion Hard Rock (Miami)Tiket
    Rabu, 24 JuniBrasil vs. Skotlandia (18.00 ET)Stadion Hard Rock (Miami)Tiket
    Sab, 27 JuniPortugal vs. Kolombia (19.30 ET)Stadion Hard Rock (Miami)Tiket
    Jumat, 3 JuliBabak 32 Besar (18.00 ET)Stadion Hard Rock (Miami)Tiket
    Sabtu, 11 JuliPerempat final (17.00 ET)Stadion Hard Rock (Miami)Tiket
    Sabtu, 18 JuliFinal Perunggu (17.00 ET)Stadion Hard Rock (Miami)Tiket

  • Cara Membeli Tiket Piala Dunia Miami di Hard Rock Stadium

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Resale Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Gambaran Umum Hard Rock Stadium

    Kapasitas65.326
    Tahun dibuka1986
    PenghuniMiami Dolphins (NFL), University of Miami Hurricanes (NCAA)
    Alamat347 Don Shula Dr Suite 102, Miami Gardens, FL 33056, AS
    Sejarah Hard Rock Stadium

    Awalnya dibuka dengan nama Joe Robbie Stadium pada tahun 1987, tempat yang kini dikenal sebagai Miami Stadium telah menjadi tuan rumah berbagai acara besar selama beberapa dekade. Acara-acara tersebut meliputi enam pertandingan Super Bowl, pertandingan College Football Playoff, Kejuaraan Nasional BCS, pertandingan World Series, serta konser-konser ternama. Tempat ini juga menyambut para penggemar olahraga motor setiap tahunnya melalui ajang F1 Miami Grand Prix dan menjadi tuan rumah WrestleMania XXVIII pada tahun 2012.

    Baru-baru ini, Hard Rock Stadium menjadi tuan rumah final Copa America 2024, di mana Argentina mengalahkan Kolombia pada babak perpanjangan waktu untuk merebut gelar ke-16 mereka, berkat gol penentu kemenangan yang dramatis dari Lautaro Martinez.

    Pada tahun 2025, stadion ini terpilih sebagai salah satu dari 12 venue untuk Piala Dunia Antarklub FIFA dan menjadi tuan rumah delapan pertandingan selama turnamen tersebut. Acara-acara ini semakin memperkuat reputasi stadion yang terus berkembang sebagai destinasi kelas dunia untuk pertandingan sepak bola papan atas dan acara olahraga global.

    Tim mana saja yang bertanding di Hard Rock Stadium?

    Hard Rock Stadium saat ini menjadi markas tim NFL Miami Dolphins serta tim University of Miami Hurricanes di divisi bola basket NCAA. 

    Cara menuju Hard Rock Stadium

    Cara menuju Hard Rock Stadium dengan transportasi umum 

    Tersedia beberapa pilihan transportasi umum bagi para penggemar yang ingin pergi ke Hard Rock Stadium. Salah satu rute yang nyaman adalah dengan naik kereta Brightline ke Stasiun Aventura, lalu naik Hard Rock Stadium Connect Shuttle, yang berangkat sekitar 10 menit setelah kereta tiba.

    Pilihan lain yang dapat diandalkan adalah naik Metrorail ke StasiunGolden Glades atau Stasiun Dr. Martin Luther King Jr., lalu pindah ke Metrobus Rute 297, yang melayani area stadion.

    Kedua opsi ini menawarkan akses mudah ke tempat acara, terutama pada hari-hari acara, dan membantu para penggemar menghindari kerumitan mengemudi dan mencari tempat parkir.

    Cara menuju Hard Rock Stadium dengan mobil

    Penggemar yang bepergian ke Hard Rock Stadium dengan mobil dapat mengambil rute NW 199th Street (Miami Gardens Drive) dari I-95 atau Florida Turnpike, lalu mengikuti rambu-rambu yang mengarahkan mereka ke stadion. Anda perlu membeli tiket parkir terlebih dahulu karena stadion tidak menyediakan opsi parkir di lokasi pada hari-hari acara. 

  • Tur berpemandu di Hard Rock Stadium

    Saat ini, Hard Rock Stadium tidak menyelenggarakan tur umum maupun privat, sebagaimana tercantum di situs web resminya. Namun, Anda dapat mendaftar untuk menerima pemberitahuan saat tur kembali diselenggarakan dengan mengunjungi: https://www.hardrockstadium.com/tours

  • Tempat makan dan minum di sekitar Hard Rock Stadium

    Seperti kebanyakan stadion modern, Hard Rock Stadium menawarkan beragam pilihan makanan dan minuman yang menarik. Pada hari-hari pertandingan, para penggemar dapat menikmati hidangan favorit di stadion seperti burger, BBQ, dan bir dari gerai-gerai yang tersebar di sepanjang area concourse.

    Jika Anda mengunjungi stadion bersama rombongan dan ingin makan sebelum atau sesudah pertandingan, Lorna’s Caribbean & American Grill adalah tempat yang menonjol di dekat sana, terkenal dengan hidangan-hidangannya yang lezat.

    Pilihan populer lainnya adalah The Licking, yang dimiliki bersama oleh DJ Khaled, yang menyajikan berbagai hidangan dan minuman yang disukai baik oleh penduduk lokal maupun pengunjung.

    Jika Anda memiliki waktu luang selama perjalanan, pertimbangkan untuk menjelajahi daerah sekitar North Miami Beach atau Aventura untuk menikmati lebih banyak ragam kuliner kota ini.

    Sangat disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu, terutama pada hari-hari acara, karena restoran di dekat stadion bisa cepat penuh.