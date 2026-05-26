Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Miami: Jadwal Hard Rock Stadium, Babak Perempat Final, Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga, dan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Hard Rock Stadium, yang terletak di Miami, Florida, akan menjadi salah satu venue utama untuk Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Stadion ini akan berganti nama menjadi Miami Stadium selama turnamen berlangsung, dan akan menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan babak penyisihan grup serta babak gugur selama ajang sepak bola yang berlangsung selama sebulan tersebut.

Sebagai kandang tim NFL Miami Dolphins, stadion ini memiliki sejarah panjang dalam menyelenggarakan acara-acara besar, termasuk Super Bowl, WrestleMania, Grand Prix Miami, dan konser yang menampilkan beberapa artis terbesar dunia.

Kota ini sendiri penuh energi dan semakin merangkul olahraga indah ini sejak Lionel Messi bergabung dengan Inter Miami pada 2023. Messi, sang juara dunia bersama Argentina, akan berusaha mempertahankan gelarnya dan semakin mengukuhkan warisannya.

Baik Anda bepergian dari belahan dunia lain atau Anda adalah penduduk setempat yang bersemangat menanti aksi yang akan segera berlangsung, GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan sebelum mengunjungi Miami Stadium.

BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tanggal rilis, harga, penetapan harga dinamis, dan lainnya