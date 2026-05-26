Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Kota Meksiko: Jadwal Estadio Azteca, tempat duduk terbaik, jadwal pertandingan fase grup, pertandingan pembuka Piala Dunia, dan lainnya

Estadio Banorte akan menjadi tuan rumah total lima pertandingan pada Piala Dunia 2026, termasuk pertandingan pembuka turnamen tersebut. Stadion ini juga akan menjadi tuan rumah pertandingan terakhir Meksiko di babak penyisihan grup.

Terletak di Kota Meksiko, Estadio Banorte, yang lebih dikenal sebagai Estadio Azteca, telah menjadi saksi dari banyak pertandingan bersejarah dan pemain legendaris. Estadio Azteca tetap menjadi satu-satunya stadion yang pernah menjadi tuan rumah dua final Piala Dunia, yaitu pada tahun 1970 dan 1986. Pada edisi 1986, pemain legendaris Diego Maradona mencetak gol "Tangan Tuhan" yang terkenal di tempat ini.

Pada tahun 2026, Estadio Banorte sekali lagi akan menjadi salah satu sorotan turnamen ini, menjadi satu-satunya stadion yang menjadi tuan rumah tiga edisi berbeda Piala Dunia FIFA.

Jika Anda berencana mengunjungi tempat bersejarah ini, panduan ini cocok untuk Anda.

