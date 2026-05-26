Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
America v Chivas - Playoffs Torneo Clausura 2024 Liga MXGetty Images Sport
GOAL

Diterjemahkan oleh

Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Kota Meksiko: Jadwal Estadio Azteca, tempat duduk terbaik, jadwal pertandingan fase grup, pertandingan pembuka Piala Dunia, dan lainnya

World Cup
SHOPPING
Tickets

Jika Anda berencana mengunjungi Estadio Banorte untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda

Estadio Banorte akan menjadi tuan rumah total lima pertandingan pada Piala Dunia 2026, termasuk pertandingan pembuka turnamen tersebut. Stadion ini juga akan menjadi tuan rumah pertandingan terakhir Meksiko di babak penyisihan grup.

Pesan Tiket Piala Dunia di Kota MeksikoPesanTiket

Terletak di Kota Meksiko, Estadio Banorte, yang lebih dikenal sebagai Estadio Azteca, telah menjadi saksi dari banyak pertandingan bersejarah dan pemain legendaris. Estadio Azteca tetap menjadi satu-satunya stadion yang pernah menjadi tuan rumah dua final Piala Dunia, yaitu pada tahun 1970 dan 1986. Pada edisi 1986, pemain legendaris Diego Maradona mencetak gol "Tangan Tuhan" yang terkenal di tempat ini.

Pada tahun 2026, Estadio Banorte sekali lagi akan menjadi salah satu sorotan turnamen ini, menjadi satu-satunya stadion yang menjadi tuan rumah tiga edisi berbeda Piala Dunia FIFA.

Jika Anda berencana mengunjungi tempat bersejarah ini, panduan ini cocok untuk Anda. Baik Anda seorang pelancong biasa atau penggemar sepak bola sejati, GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan sebelum mengunjungi stadion ikonik ini.

BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tanggal rilis, harga, penetapan harga dinamis, dan lainnya

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Estadio Banorte?

    TanggalJadwal PertandinganLokasiTiket
    Kamis, 11 JuniPertandingan Pembuka Piala Dunia: Meksiko vs. Afrika Selatan (13.00 CT)Estadio Banorte (Kota Meksiko)Tiket
    Rabu, 17 JuniUzbekistan vs. Kolombia (20.00 CT)Estadio Banorte (Kota Meksiko)Tiket
    Rabu, 24 JuniRepublik Ceko vs. Meksiko (19.00 CT)Estadio Banorte (Kota Meksiko)Tiket
    Selasa, 30 JuniBabak 32 Besar (19.00 CT)Estadio Banorte (Kota Meksiko)Tiket
    Minggu, 5 JuliBabak 16 Besar (18.00 CT)Estadio Banorte (Kota Meksiko)Tiket

    Estadio Banorte akan menjadi tuan rumah total lima pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. 

    Ini mencakup tiga pertandingan fase grup, satu pertandingan babak 32 besar, dan satu pertandingan babak 16 besar.

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia New York di Estadio Banorte?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Pesan Tiket Piala Dunia di Mexico CityPesanTiket

  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    Gambaran Umum Stadion Banorte

    Kapasitas87.523
    Tahun dibuka1966
    TimClub America, Cruz Azul (Liga MX)
    AlamatCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacan, 04650 Kota Meksiko, CDMX, Meksiko
    TiketTiket
  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    Sejarah Estadio Banorte

    Estadio Azteca memiliki sejarah panjang dan ikatan yang erat dengan olahraga sepak bola. Sejak diresmikan pada tahun 1966, stadion ini telah mengalami beberapa kali renovasi, dengan renovasi pertama dilakukan setelah Piala Dunia 1986. Stadion ini kemudian direnovasi pada tahun 1999, 2013, dan 2016.

    Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini sekali lagi menjalani proyek renovasi besar-besaran dan akan menjadi salah satu daya tarik utama di turnamen tersebut. Meskipun secara resmi dikenal sebagai Estadio Banorte setelah Bank Banorte memperoleh hak penamaan, stadion ini akan lebih sering disebut dengan nama aslinya, Estadio Azteca, selama Piala Dunia FIFA karena aturan sponsor.

    Stadion ini sudah sangat besar, dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 87.000. Setelah renovasi selesai, Estadio Banorte diperkirakan akan dibuka kembali dengan kapasitas mendekati 90.000 untuk Piala Dunia.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    Tim mana saja yang bertanding di Estadio Banorte?

    Klub Liga MX, Club América, adalah pengguna utama Estadio Banorte; namun, Cruz Azul juga menggelar pertandingan kandangnya di Estadio Banorte, bersama dengan tim nasional Meksiko. 
    TimLiga
    Club AmericaLiga MX
    Cruz AzulLiga MX
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    Cara menuju Estadio Banorte

    Cara menuju Estadio Banorte dengan transportasi umum 

    Estadio Banorte mudah dijangkau dengan transportasi umum. Pilihan yang paling direkomendasikan oleh penduduk setempat adalah naik Metro dan Light Rail. Jalur Metro 2 (Jalur Biru) akan membawa Anda ke stasiun Tasquena, di mana Anda dapat berpindah ke Light RailXochimilco. Jalur ini memiliki halte bernama Estadio Azteca, yang terletak tepat di depan stadion.

    Ada juga rute bus yang menghubungkan kawasan Tasquena dengan sekitar stadion, meskipun rute pastinya tergantung dari mana Anda berangkat.

    Cara menuju Estadio Banorte dengan mobil 

    Jalan utama yang mengarah ke Estadio Banorte antara lain Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Periferico, dan Circuito Azteca. Tersedia tempat parkir di stadion, tetapi sangat disarankan untuk menggunakan transportasi umum karena lalu lintas yang padat dan sulitnya keluar dari area tersebut pada hari-hari pertandingan.

  • Tur berpemandu di Estadio Banorte

    Meskipun saat ini tidak ada tur stadion yang tersedia karena sedang berlangsungnya renovasi, Estadio Banorte biasanya menawarkan kunjungan sepanjang tahun bagi para penggemar melalui Azteca Tour.

    Pengalaman ini memungkinkan pengunjung untuk masuk ke lapangan, menjelajahi ruang ganti, berjalan melewati ruang pers dan terowongan maraton, serta melihat plakat dan lencana peringatan yang unik.

    Pada hari-hari acara atau hari pertandingan, tur ditutup enam jam sebelum kick-off.

  • Tempat makan dan minum di sekitar Estadio Banorte

    Tersedia banyak pilihan makanan di sekitar Estadio Banorte. Di dalam stadion, gerai makanan dan pedagang kaki lima menawarkan camilan dan minuman. Di kawasan sekitar Coapa dan San Lorenzo Huipulco, pengunjung akan menemukan restoran, gerai taco, dan warung makan lokal yang menyajikan masakan tradisional Meksiko.

    Setelah acara selesai, banyak penggemar lebih memilih restoran kecil di sekitar sana atau kedai taco. Meskipun tidak mewah, tempat-tempat ini menyajikan makanan jalanan Meksiko yang otentik.

    Bagi yang mencari tempat makan dengan tempat duduk, Restaurante Parque Asturias, Cachito de Cuba, dan Lucrecia Coyoacan adalah pilihan yang sangat baik, terutama untuk rombongan.