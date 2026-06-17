Estadio Banorte akan menjadi tuan rumah total lima pertandingan pada Piala Dunia 2026, termasuk pertandingan pembuka turnamen tersebut. Stadion ini juga akan menjadi tempat digelarnya pertandingan terakhir Meksiko di babak penyisihan grup.

Terletak di Kota Meksiko, Estadio Banorte, yang lebih dikenal sebagai Estadio Azteca, telah menjadi saksi tak terhitung banyaknya pertandingan bersejarah dan pemain legendaris. Estadio Azteca tetap menjadi satu-satunya stadion yang pernah menjadi tuan rumah dua final Piala Dunia, yaitu pada tahun 1970 dan 1986. Pada edisi 1986, pemain legendaris Diego Maradona mencetak gol “Tangan Tuhan” yang terkenal di stadion ini.

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