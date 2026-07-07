GEHA Field di Arrowhead Stadium, yang terletak di Kota Kansas, merupakan salah satu dari 12 venue yang terpilih untuk menjadi tuan rumah pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026 mendatang — dan hanya tersisa satu pertandingan lagi dalam jadwal: Norwegia vs Inggris.

GEHA Field akan menjadi tuan rumah enam pertandingan di Piala Dunia tersebut, termasuk pertandingan babak penyisihan grup dan babak gugur.

Meskipun mungkin tidak terlalu dikenal sebagai tuan rumah pertandingan sepak bola, stadion ini pernah menjadi tuan rumah pertandingan fase grup selama Copa America 2024 antara Amerika Serikat dan Uruguay.

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