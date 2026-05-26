Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Kansas City: Jadwal Arrowhead Stadium, Pertandingan Perempat Final, dan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Jika Anda berencana mengunjungi GEHA Field di Arrowhead Stadium untuk Piala Dunia FIFA 2026, berikut ini semua yang perlu Anda ketahui

GEHA Field di Arrowhead Stadium, yang terletak di Kota Kansas, merupakan salah satu dari 12 venue yang terpilih untuk menjadi tuan rumah pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026 mendatang. Dengan 48 negara yang berkompetisi dalam turnamen yang berlangsung selama sebulan, ini akan menjadi Piala Dunia terbesar dalam sejarah olahraga tersebut. Untuk keperluan branding FIFA, venue ini akan disebut sebagai Kansas City Stadium selama turnamen berlangsung.

GEHA Field akan menjadi tuan rumah enam pertandingan pada ajang bergengsi tahun depan, termasuk pertandingan babak penyisihan grup dan babak gugur. Meskipun mungkin tidak terlalu dikenal sebagai tempat penyelenggaraan sepak bola, stadion ini pernah menjadi tuan rumah pertandingan grup selama Copa America 2024 antara Amerika Serikat dan Uruguay.

Saat ini menjadi markas Kansas City Chiefs di NFL, GEHA Field juga dikenal sebagai salah satu stadion paling riuh di liga tersebut.

Turnamen 2026 menandai babak baru dalam warisan kaya stadion ini, dengan para penggemar dari seluruh dunia diperkirakan akan berbondong-bondong ke Kansas City untuk mendukung tim favorit mereka.

Baik Anda seorang penggemar sepak bola setia atau hanya ingin menjelajahi stadion saat berada di kota ini, panduan ini cocok untuk Anda. GOAL menghadirkan semua detail yang Anda butuhkan untuk pengalaman yang lancar dan berkesan di stadion.

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di GEHA Field di Arrowhead Stadium?

    TanggalJadwal PertandinganLokasiTiket
    Selasa, 16 JuniArgentina vs. Aljazair (20.00 CT)Stadion Arrowhead (Kansas City)Tiket
    Sabtu, 20 JuniEkuador vs. Curaçao (19.00 CT)Stadion Arrowhead (Kansas City)Tiket
    Kamis, 25 JuniTunisia vs. Belanda (18.00 CT)Stadion Arrowhead (Kansas City)Tiket
    Sab, 27 JuniAljazair vs. Austria (21.00 CT)Stadion Arrowhead (Kansas City)Tiket
    Jumat, 3 JuliBabak 32 Besar (20.30 CT)Stadion Arrowhead (Kansas City)Tiket
    Sabtu, 11 JuliPerempat final (20.00 CT)Stadion Arrowhead (Kansas City)Tiket

    GEHA Field akan menjadi tuan rumah total enam pertandingan selama Piala Dunia FIFA 2026. Ini mencakup empat pertandingan fase grup, satu pertandingan babak 32 besar, dan satu pertandingan perempat final

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Kansas City di Arrowhead Stadium?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Resale Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Gambaran Umum Lapangan GEHA di Arrowhead Stadium

    Kapasitas76.416
    Tahun dibuka1972
    PenghuniKansas City Chiefs (NFL)
    Alamat1 Arrowhead Dr, Kansas City, MO 64129, AS
    Sejarah Lapangan GEHA di Arrowhead Stadium

    Sejak dibuka pada tahun 1972, Kansas City Chiefs dari NFL telah menjadi tim andalan sekaligus satu-satunya penghuni stadion tersebut. Dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton, GEHA Field dikenal luas karena suasananya yang sangat meriah selama pertandingan NFL, yang seringkali menyulitkan tim tamu.

    Antara tahun 2013 dan 2014, GEHA Field memecahkan Rekor Dunia Guinness sebagai stadion paling bising di dunia, sebanyak dua kali. Stadion ini pertama kali mencapai 137,5 desibel, kemudian melampaui rekornya sendiri dengan angka luar biasa 142,2 desibel.

    Selain acara olahraga besar, GEHA Field juga pernah menjadi tuan rumah bagi beberapa artis terbesar di dunia. Ed Sheeran, Taylor Swift, Kenny Chesney, dan banyak lagi telah tampil di panggung tempat ikonik ini.

    Tim mana saja yang bertanding di Geha Field di Arrowhead Stadium?

    Sejak diresmikan pada tahun 1972, stadion ini telah menjadi markas bagi tim NFL Kansas City Chiefs
    TimLiga
    Kansas City ChiefsNFL
    Cara menuju GEHA Field di Arrowhead Stadium

    Cara menuju GEHA Field di Arrowhead Stadium dengan transportasi umum 

    GEHA Field di Arrowhead Stadium dapat diakses dengan transportasi umum baik menggunakan bus maupun kereta ringan. Namun, disarankan untuk menggunakan bus RideKC, karena rute 28, 29, dan 47 semuanya berhenti di dekat stadion, sekitar 10 menit berjalan kaki. Stasiun kereta ringan terdekat berjarak sekitar 25 menit berjalan kaki dari stadion, sehingga menjadi pilihan yang kurang praktis, terutama pada hari-hari acara.

    Cara menuju GEHA Field di Arrowhead Stadium dengan mobil 

    GEHA Field terletak di dalam Truman Sports Complex dan mudah dijangkau dengan mobil melalui I-70 dan I-435. Jika Anda berada di I-435, ambil Exit 63C. Jika Anda berada di I-70, gunakan Exit 9 atau 7B; semua rute ini akan membawa Anda langsung ke stadion.

  • Tur berpemandu di GEHA Field, Arrowhead Stadium

    GEHA Field menawarkan tiga jenis tur berbeda bagi para penggemar yang berkunjung, masing-masing dengan pengalaman uniknya sendiri. 

    Tur Umum

    Tur umum ke GEHA Field mencakup kunjungan ke ruang pers, Club Level, Hall of Honor, ruang ganti, dan lainnya dalam waktu sekitar 90 menit. Anda harus memesan tiket tur stadion terlebih dahulu melalui situsweb stadion. 

    Tur Pribadi

    Paket tur pribadi pada dasarnya mencakup area yang sama dengan tur umum. Namun, pengalaman berpemandu ini sepenuhnya didedikasikan untuk Anda atau grup Anda, menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, perhatian yang dipersonalisasi, serta pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan fitur-fitur stadion.

    Tur Hari Pertandingan

    Tur Hari Pertandingan menawarkan pengalaman unik bagi para penggemar yang berkunjung, termasuk akses 60 menit sebelum pertandingan dimulai. Tur ini mencakup kunjungan ke Penthouse, Hall of Honor, dan 20 menit di pinggir lapangan, semuanya dilakukan tepat sebelum pertandingan Kansas City Chiefs dimulai.

  • Tempat makan dan minum di sekitar GEHA Field di Arrowhead Stadium

    GEHA Field menawarkan sejumlah pilihan tempat makan bagi para penggemar yang berkunjung, termasuk Tailgating, sebuah tradisi lokal yang digemari di mana para penggemar memanggang iga, steak, dan hidangan lainnya tepat sebelum pertandingan Kansas City Chiefs. LC’s Bar-B-Q dan Jack Stack juga merupakan pilihan yang tepat untuk makan malam bersama rombongan Anda setelah pertandingan, dan keduanya merupakan favorit warga setempat.

    Joe’s Kansas City adalah tempat menarik lainnya, meskipun tempat ini cenderung ramai karena popularitasnya. Disarankan untuk memesan meja terlebih dahulu jika Anda berencana berkunjung.