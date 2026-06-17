Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Guadalajara: Jadwal Estadio Akron & segala hal yang perlu diketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Terletak di Guadalajara, Estadio Akron merupakan sebuah mahakarya teknik dan saat ini berfungsi sebagai markas klub Liga MX, CD Guadalajara, yang lebih dikenal sebagai Chivas.

Estadio Akron akan menjadi salah satu venue tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026, edisi terbesar sepanjang sejarah, dengan 48 tim yang akan bertanding dalam ajang bergengsi yang berlangsung selama sebulan ini.

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