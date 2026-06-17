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Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Guadalajara: Jadwal Estadio Akron & segala hal yang perlu diketahui tentang venue Piala Dunia 2026

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Jika Anda berencana mengunjungi Estadio Akron untuk Piala Dunia FIFA 2026, berikut ini semua yang perlu Anda ketahui

Terletak di Guadalajara, Estadio Akron merupakan sebuah mahakarya teknik dan saat ini berfungsi sebagai markas klub Liga MX, CD Guadalajara, yang lebih dikenal sebagai Chivas.

Estadio Akron akan menjadi salah satu venue tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026, edisi terbesar sepanjang sejarah, dengan 48 tim yang akan bertanding dalam ajang bergengsi yang berlangsung selama sebulan ini. 

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  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Estadio Akron?

    Estadio Akron akan menjadi tuan rumah total empat pertandingan babak penyisihan grup selama Piala Dunia FIFA 2026, termasuk satu pertandingan yang melibatkan Meksiko. 

    TanggalJadwal PertandinganHarga Jual Kembali Rata-rataTiket
    Kamis, 18 JuniMeksiko vs Korea Selatan (19.00 CT)$350 - $1.500Tiket
    Selasa, 23 JuniKolombia vs Republik Demokratik Kongo (20.00 CT)$200 - $850Tiket
    Jumat, 26 JuniUruguay vs Spanyol (pukul 6 sore CT)$300 - $1.300Tiket

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Guadalajara di Estadio Akron?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • Pasar Penjualan KembaliResmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
    • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Pesan Tiket Piala Dunia GuadalajaraPesanTiket

  • FBL-WC-2026-MEX-VENUEAFP

    Gambaran Umum Stadion Estadio Banorte

    Kapasitas49.813
    Tahun dibuka2010
    PenghuniCD Guadalajara
    AlamatCto. J.V.C. 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jal., Meksiko
    TiketTiket
  • FBL-WC-2026-MEX-VENUEAFP

    Sejarah Estadio Akron

    Estadio Akron dibuka pada tahun 2010 dan sejak saat itu menjadi markas kandang bagi CD Guadalajara di Liga MX. Awalnya dikenal sebagai Estadio Omnilife, stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan selama Piala Dunia FIFA U-17 2011, di mana Meksiko berhasil menjuarai turnamen tersebut. Selain pertandingan-pertandingan Guadalajara, Estadio Akron juga pernah menjadi tuan rumah beberapa final Copa MX.

    Pada tahun 2016, stadion ini sempat berganti nama menjadi Estadio Chivas sebelum Akron memperoleh hak penamaan pada tahun 2017.

    Stadion ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pertamanya tahun depan, dengan menyelenggarakan empat pertandingan babak penyisihan grup, termasuk satu pertandingan yang melibatkan Meksiko.

  • America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MXGetty Images Sport

    Tim mana saja yang bertanding di Estadio Akron?

    Estadio Akron menggantikan Estadio Jalisco sebagai markas Chivas saat diresmikan pada tahun 2010.
    TimLiga
    CD GuadalajaraLiga MX
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    Cara menuju Estadio Akron

    Cara menuju Estadio Akron dengan transportasi umum 

    Beberapa rute bus berhenti di dekat stadion, di antaranya yang menonjol adalah A12, T02, T01, dan C109.

    Jalur BRT Mi Macro Periferico juga merupakan cara yang efisien untuk mencapai lokasi tersebut, dengan stasiun Estadio Chivas yang terletak dekat dengan stadion.

    Cara menuju Estadio Akron dengan mobil 

    Jika Anda bepergian dari Pusat Kota Guadalajara, Anda dapat mengambil Av. Vallarta (Jalan Raya 15D), ikuti rambu ke arah Zapopan/Nogales, lalu ambil Av. del Bosque untuk mencapai stadion.

    Jika Anda berangkat dari bandara, arahkan kendaraan ke barat laut melalui Carretera Guadalajara–Chapala, lalu masuk ke Periferico Manuel Gomez Morin dan ikuti rambu-rambu menuju stadion.

  • Tur berpemandu di Estadio Akron

    Jika Anda berencana mengunjungi Estadio Akron, Anda dapat memesan tur berpemandu melalui situs web resmi stadion tersebut untuk menikmati pengalaman mendalam sebagai penggemar seputar sejarah dan budaya Chivas.

    Tur selama 90 menit ini akan membawa pengunjung menjelajahi ruangganti, ruang pers, terowongan pemain, dan Palco del Campeonismo, sebuah museum khusus yang memamerkan memorabilia serta sejarah CD Guadalajara.

    Tur biasanya diselenggarakan sepanjang tahun, meskipun jam operasionalnya disesuaikan pada hari-hari ada acara.

  • Tempat makan dan minum di sekitar Estadio Akron

    Estadio Akron memiliki gerai makanan dan minuman serta pedagang kaki lima yang menawarkan camilan dan minuman di dalam stadion, meskipun harganya seringkali lebih mahal. Di luar stadion, pedagang kaki lima lokal menjual taco, torta, dan camilan lain yang menjadi favorit sebelum pertandingan di Meksiko.

    Bagi yang mencari tempat untuk duduk dan menikmati hidangan yang layak, terdapat beberapa restoran di kawasan Zapopan dekat stadion. Restoran-restoran di sepanjang Av. Vallarta dan jalan utama lainnya di sekitarnya menawarkan pilihan bersantap yang baik.