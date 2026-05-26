Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Guadalajara: Jadwal Estadio Akron & segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Terletak di Guadalajara, Estadio Akron merupakan sebuah mahakarya teknik dan saat ini menjadi markas bagi klub Liga MX CD Guadalajara, yang lebih dikenal sebagai Chivas.

Estadio Akron akan menjadi salah satu venue tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026, edisi terbesar hingga saat ini, dengan 48 tim berkompetisi dalam ajang bergengsi yang berlangsung selama sebulan.

Stadion ini saat ini sedang menjalani renovasi dan akan siap tepat waktu untuk turnamen tersebut, dilengkapi dengan pencahayaan yang ditingkatkan, sistem suara yang lebih baik, layar tampilan yang ditingkatkan, permukaan lapangan baru, dan masih banyak lagi.

Jika Anda berencana mengunjungi stadion ini untuk Piala Dunia mendatang, panduan ini cocok untuk Anda. GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan sebelum menginjakkan kaki di tempat yang menakjubkan ini.

