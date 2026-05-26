Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Guadalajara: Jadwal Estadio Akron & segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Jika Anda berencana mengunjungi Estadio Akron untuk Piala Dunia FIFA 2026, berikut ini semua yang perlu Anda ketahui

Terletak di Guadalajara, Estadio Akron merupakan sebuah mahakarya teknik dan saat ini menjadi markas bagi klub Liga MX CD Guadalajara, yang lebih dikenal sebagai Chivas.

Estadio Akron akan menjadi salah satu venue tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026, edisi terbesar hingga saat ini, dengan 48 tim berkompetisi dalam ajang bergengsi yang berlangsung selama sebulan. 

Stadion ini saat ini sedang menjalani renovasi dan akan siap tepat waktu untuk turnamen tersebut, dilengkapi dengan pencahayaan yang ditingkatkan, sistem suara yang lebih baik, layar tampilan yang ditingkatkan, permukaan lapangan baru, dan masih banyak lagi.

Jika Anda berencana mengunjungi stadion ini untuk Piala Dunia mendatang, panduan ini cocok untuk Anda. GOAL memiliki semua informasi yang Anda butuhkan sebelum menginjakkan kaki di tempat yang menakjubkan ini.

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di Estadio Akron?

    Stadion Akron akan menjadi tuan rumah total empat pertandingan fase grup selama Piala Dunia FIFA 2026, termasuk satu pertandingan yang melibatkan Meksiko. 

    TanggalJadwalLokasiTiket
    Kamis, 11 JuniRepublik Korea vs. Republik Ceko (20.00 CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tiket
    Kamis, 18 JuniMeksiko vs. Republik Korea (19.00 CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tiket
    Selasa, 23 JuniKolombia vs. Republik Demokratik Kongo (20.00 CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tiket
    Jumat, 26 JuniUruguay vs. Spanyol (18.00 CT)Estadio Akron (Guadalajara)Tiket

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Guadalajara di Estadio Akron?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • PasarResmi Penjualan Kembali FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Gambaran Umum Stadion Banorte

    Kapasitas49.813
    Tahun dibuka2010
    PenghuniCD Guadalajara
    AlamatCto. J.V.C. 2800, El Bajío, 45014 Zapopan, Jal., Meksiko
    TiketTiket
    Sejarah Stadion Akron

    Estadio Akron dibuka pada tahun 2010 dan sejak saat itu menjadi markas kandang bagi CD Guadalajara di Liga MX. Awalnya dikenal sebagai Estadio Omnilife, stadion ini menjadi tuan rumah sejumlah pertandingan selama Piala Dunia FIFA U-17 2011, di mana Meksiko berhasil menjuarai turnamen tersebut. Selain pertandingan-pertandingan Guadalajara, Estadio Akron juga pernah menjadi tuan rumah beberapa final Copa MX.

    Pada tahun 2016, stadion ini sempat berganti nama menjadi Estadio Chivas sebelum Akron memperoleh hak penamaan pada tahun 2017.

    Stadion ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pertamanya tahun depan, dengan menyelenggarakan empat pertandingan babak penyisihan grup, termasuk satu pertandingan yang melibatkan Meksiko.

    Tim mana saja yang bertanding di Estadio Akron?

    Estadio Akron menggantikan Estadio Jalisco sebagai markas Chivas sejak diresmikan pada tahun 2010.
    TimLiga
    CD GuadalajaraLiga MX
    Cara menuju Estadio Akron

    Cara menuju Estadio Akron dengan transportasi umum 

    Beberapa rute bus berhenti di dekat stadion, di antaranya yang menonjol adalah A12, T02, T01, dan C109.

    Jalur BRT Mi Macro Periferico juga merupakan cara yang efisien untuk mencapai lokasi tersebut, dengan stasiun Estadio Chivas yang terletak dekat dengan stadion.

    Cara menuju Estadio Akron dengan mobil 

    Jika Anda bepergian dari Pusat Kota Guadalajara, Anda dapat mengambil Av. Vallarta (Jalan Raya 15D), ikuti rambu ke arah Zapopan/Nogales, lalu ambil Av. del Bosque untuk mencapai stadion.

    Jika Anda bepergian dari bandara, arahkan kendaraan ke barat laut melalui Carretera Guadalajara–Chapala, lalu masuk ke Periferico Manuel Gomez Morin dan ikuti rambu-rambu menuju stadion.

  • Tur berpemandu di Estadio Akron

    Jika Anda berencana mengunjungi Estadio Akron, Anda dapat memesan tur berpemandu melalui situs web resmi stadion untuk menikmati pengalaman mendalam sebagai penggemar seputar sejarah dan budaya Chivas.

    Tur selama 90 menit ini membawa pengunjung melewati ruangganti, ruang pers, terowongan pemain, dan Palco del Campeonismo, sebuah museum khusus yang memamerkan memorabilia dan sejarah CD Guadalajara.

    Tur biasanya berlangsung sepanjang tahun, meskipun jam operasional disesuaikan pada hari-hari acara.

  • Tempat makan dan minum di sekitar Estadio Akron

    Estadio Akron memiliki kios-kios dan pedagang yang menjual makanan ringan dan minuman di dalam stadion, meskipun harganya seringkali lebih mahal. Di luar stadion, pedagang kaki lima lokal menjual taco, torta, dan makanan ringan lainnya yang menjadi favorit sebelum pertandingan di Meksiko.

    Bagi yang mencari tempat untuk duduk dan menikmati hidangan yang layak, terdapat beberapa restoran di kawasan Zapopan dekat stadion. Restoran-restoran di sepanjang Av. Vallarta dan jalan utama lainnya di sekitarnya menawarkan pilihan makan yang baik.