Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Dallas: Jadwal AT&T Stadium, harga tiket, dan segala hal yang perlu Anda ketahui tentang venue Piala Dunia 2026

Jika Anda berencana mengunjungi AT&T Stadium untuk Piala Dunia FIFA 2026, kami siap membantu Anda

AT&T Stadium adalah salah satu dari 12 stadion utama yang terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 mendatang, edisi terbesar dari turnamen ini, yang akan menampilkan 48 tim yang bersaing memperebutkan gelar juara sepak bola tertinggi.

Setelah sebelumnya menjadi tuan rumah berbagai acara besar, termasuk NBA All-Star Games, WrestleManias, pertandingan NFL, dan acara sepak bola tingkat atas, AT&T Stadium kini bersiap menyambut negara-negara sepak bola terbaik dari seluruh dunia.

GOAL menghadirkan semua informasi penting yang Anda butuhkan sebelum mengunjungi stadion ikonik ini, yang terletak di jantung kota Dallas.

    Pertandingan Piala Dunia 2026 mana saja yang akan digelar di AT&T Stadium?

    TanggalJadwal PertandinganLokasi
    Minggu, 14 JuniBelanda vs Jepang (15.00 CT)AT&T Stadium (Arlington)
    Rabu, 17 JuniInggris vs Kroasia (15.00 CT)Stadion AT&T (Arlington)
    Senin, 22 JuniArgentina vs Austria (12.00 CT)Stadion AT&T (Arlington)
    Kamis, 25 JuniJepang vs Swedia (18.00 CT)AT&T Stadium (Arlington)
    Sabtu, 27 JuniYordania vs Argentina (21.00 CT)AT&T Stadium (Arlington)
    Selasa, 30 JuniBabak 32 Besar (12.00 CT)Stadion AT&T (Arlington)
    Jumat, 3 JuliBabak 32 Besar (13.00 CT)Stadion AT&T (Arlington)
    Senin, 6 JuliBabak 16 Besar (14.00 CT)Stadion AT&T (Arlington)
    Selasa, 14 JuliSemifinal (14.00 CT)Stadion AT&T (Arlington)

  • Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Dallas di AT&T Stadium?

    Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia yang utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

    Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

    Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

    • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
    • PasarResmi Penjualan Kembali FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.
    • Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

    Gambaran Umum AT&T Stadium

    Kapasitas80.000
    Tahun dibuka2009
    PenghuniDallas Cowboys (NFL)
    Alamat1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, AS
    Sejarah AT&T Stadium

    AT&T Stadium selesai dibangun pada tahun 2009 dan sejak saat itu menjadi markas tim NFL Dallas Cowboys. Awalnya dibuka dengan nama Cowboys Stadium, stadion ini berganti nama menjadi AT&T Stadium pada tahun 2013. Dengan kapasitas 80.000 penonton, stadion ini tetap menjadi salah satu stadion terbesar dan paling ikonik di Amerika Serikat.

    Selain keterikatannya yang erat dengan NFL, AT&T Stadium telah menjadi tuan rumah beberapa acara olahraga besar lainnya selama bertahun-tahun, termasuk WrestleMania pada dua kesempatan terpisah dan Super Bowl pada tahun 2010, hanya setahun setelah pembukaannya.

    Stadion ini juga telah menjadi venue utama untuk acara sepak bola, dengan menjadi tuan rumah turnamen besar seperti Copa America 2024, CONCACAF Gold Cup, dan yang terbaru, Piala Dunia Klub FIFA 2025, yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai destinasi sepak bola kelas dunia.

    Untuk Piala Dunia FIFA 2026, AT&T Stadium dijadwalkan menjadi tuan rumah total sembilan pertandingan, termasuk lima pertandingan babak penyisihan grup dan empat pertandingan babak gugur yang sangat menentukan.

    Tim mana saja yang bertanding di AT&T Stadium?

    Sejak diresmikan pada tahun 2009, AT&T Stadium telah menjadi markas bagi tim NFL Dallas Cowboys. 
    TimLiga
    Dallas CowboysNFL
    Cara menuju AT&T Stadium

    Cara menuju AT&T Stadium dengan transportasi umum 

    Sayangnya, AT&T Stadium tidak dapat diakses langsung dengan transportasi umum apa pun. Trinity Metro dan trem adalah pilihan yang nyaman, tetapi keduanya tidak beroperasi pada hari-hari acara, sehingga menyulitkan perjalanan ke lokasi tersebut. Penggemar yang berkunjung sering kali harus mengandalkan layanan antar-jemput atau taksi bersama untuk mencapai stadion. Namun, selama Piala Dunia tahun depan, Anda dapat mengandalkan bus-bus khusus yang disediakan untuk membantu meringankan lalu lintas dan mengurangi kemacetan.

    Cara menuju AT&T Stadium dengan mobil 

    Penggemar yang bepergian ke stadion dengan mobil dapat mengambil Exit 28 menuju Ballpark Way atau Collins Street dari I-30. Dari sana, ikuti rambu-rambu menuju AT&T Way atau Randol Mill Road untuk mencapai tempat parkir stadion.

    AT&T Stadium menawarkan banyak tempat parkir, dengan lebih dari 12.000 ruang parkir yang tersedia di lokasi. Area parkir biasanya dibuka lima jam sebelum acara, sehingga para penggemar memiliki cukup waktu untuk datang lebih awal dan bersiap-siap.

  • Tur berpemandu di AT&T Stadium

    AT&T Stadium menawarkan tiga jenis tur berbeda bagi para penggemar yang berkunjung, masing-masing dengan pengalaman uniknya sendiri. 

    Tur Mandiri

    Tur mandiri di AT&T Stadium diselenggarakan oleh mitra penjualan tiket mereka, SeatGeek, dan menawarkan pengalaman unik bagi para penggemar yang berkunjung. Tur ini memberi Anda kesempatan untuk mengakses lapangan, ruang ganti Cowboys dan Cheerleaders, Miller Lite Club, serta ruang pers yang digunakan untuk wawancara pasca-pertandingan.

    Tur VIP

    Tur VIP mengajak para penggemar dalam perjalanan berpemandu melintasi stadion, dipimpin oleh pemandu wisata berpengalaman. Tur ini mencakup akses ke semua tempat yang ada dalam tur mandiri, ditambah area eksklusif seperti ruang pers, suite pribadi, dan banyak lagi.

    Tur Hari Rally

    Tur Rally Day adalah tur yang wajib diikuti oleh penggemar berat Dallas Cowboys. Tur ini menawarkan pandangan di balik layar tentang suasana dan energi menjelang hari pertandingan Cowboys. Penggemar mendapatkan akses eksklusif ke ruang ganti, lapangan, dan area penting lainnya yang membawa mereka lebih dekat dengan pengalaman tim.

  • Tempat makan dan minum di sekitar AT&T Stadium

    Texas Live!, yang terletak tak jauh dari AT&T Stadium, adalah kompleks hiburan raksasa yang menawarkan beragam pilihan kuliner bagi para penggemar yang berkunjung. Guy Fieri’s Taco Joint, Lockhart Smokehouse, Pudge’s Pizza, dan PBR Texas adalah tempat-tempat yang tepat untuk bersantai sebelum atau sesudah pertandingan.

    Urban Union District adalah kawasan lain di sekitarnya yang layak dieksplorasi jika Anda memiliki waktu luang. Tempat-tempat seperti Cartel Taco Bar dan Tipsy Oak merupakan favorit warga lokal dan menawarkan pilihan kuliner berkualitas dalam suasana yang santai.