Panduan Tiket Piala Dunia 2026 di Dallas: Cara memesan tiket, jadwal pertandingan di AT&T Stadium, harga tiket, dan lainnya

AT&T Stadium merupakan salah satu dari 12 venue utama yang terpilih untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 mendatang, edisi terbesar dalam sejarah turnamen ini, yang akan menampilkan 48 tim yang bersaing memperebutkan gelar tertinggi dalam dunia sepak bola.

Setelah sebelumnya menjadi tuan rumah berbagai acara besar, termasuk NBA All-Star Games, WrestleMania, pertandingan NFL, dan ajang sepak bola tingkat atas, AT&T Stadium kini bersiap menyambut negara-negara sepak bola terbaik dari seluruh dunia.

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